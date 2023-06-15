(CNN) — The proportion of US adults who have ever been diagnosed with depression ranges greatly depending on where they live.

A new report published Thursday by the US Centers for Disease Control and Prevention finds that in 2020, 18.4% of US adults reported having ever been diagnosed with depression in their lifetimes – but, state by state, that percentage of adults ranged from an estimated 12.7% in Hawaii to 27.5% in West Virginia.

0
0
0
0
0

Tags