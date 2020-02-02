These are bookings for Jan. 23-29 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 23
BRANCH, SELENA DIANNE, APD: COMPUTER THEFT ReleaseD;
BUSH, AMADIUS, DCP: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released;
CANTY, MARVIN JAMES, SO: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
CLARK, DONTAVIOUS LAMAR, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
COLEMAN, SHARADAI RESHAI, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
DAVALOS, ANGEL FERNANDO APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; LEARNER'S LICENSE VIOLATION Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
DOUSE, XAVIER AARON, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
EDWARDS, SHONTASIA AVON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
FAULK, PATRICK ROBSHIE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
GRANT, VINCENT PATRICK, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HALL, AMBER NICOLE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MILLER, RODRIGO ERNESTO, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;
MINTO, STEVEN ABRAHAM, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MOORE, JONATHAN ISAIAH, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
MORGAN, TROY LAVAIN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PETERSON, JAYLEN KARNOISE, DA: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Released; AFFRAY (FIGHTING) Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released;
ROBERTS, JOEY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SCOTT, KEITH MICHAEL APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SHEAD, NIESHA BRETANICA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
TIFT, JAMYA KESHAY, PROB: PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
WHITEHEAD, JERMAINE THOMAS, OTHER: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
WILLIAMS, MAORIS JAMALE, APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; PROBATION VIOLATION Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
JANUARY 24
BALDWIN, D`ANDRE JAQUAN, SO: CITY WEEKENDER Released;
CANTY, NALIK TA`SHAWN SO: PROBATION VIOLATION Active;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
HARROLD, TAMMY DENISE, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 Released;
HARTMAN, STUART JAY, APD: SIMPLE BATTERY Released;
KENT, MESHA LASHON, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MATHIS, ERIC GERMAINE, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
OAKES, OLIVIA CHANTAL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
PRICE, AMANDA MARIE, OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released
ROBINSON, KAVOZIE DRESHUN, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;
SOLOMON, MARCUS BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, ANTONIO SHARROD, APD: BATTERY Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
TURNER, ANTHONY DEWITT, SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, LLOY EDWARD SR., DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Released; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;
WILSON, TIMOTHY RYAN, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WOOD, KIMBERLEY JANIS, SO: GOOD BEHAVIOR Released.
JANUARY 25
BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CLAYTON, LADARIUS DESEAN, OTHER: ESCAPE -- FELONY Active;
DANIELS, DESMOND DARNELL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, YOSHIDA JENEAL, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
DEBERRY, MARION KEJON, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
EVANS, JENA ASHLEY, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Active; THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active;
GERVIN, JAMMIE LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
HANDY, DARIEN RASHAUN, GSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS Released;
HARDY, OTIS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MILLER, KIMBERLIE ROSE, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
NICHOLS, JOSEPH NEAL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
STALLWORTH, FREDDIE GENE, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY -- MISDEMEANOR Released; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;
TRIPP, DMARCUS ALLEN, ASU: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE - NO LICENSE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; RECKLESS CONDUCT Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
WESLEY, JOHN DOREN JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JANUARY 26
BANKS, GERRICK MONTRAVIO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
COUSSON, JUSTIN CAMERON APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HARGROVE, DEXTER LOVELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, TERRANCE MAURICE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JONES, JAZMEN KAYMISIA, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
MOORE, COURTNEY TERRELL, APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
RIVERS, XAVIER TRE`MON, GSP: NO LICENSE ON PERSON Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
ROBERTS, CHEVASKI AKEEM TENA, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
SOUZA, MEGAN DANIELLE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
TIFT, TIMOTHY EDWARD, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAIL TO YIELD AT STOP SIGN Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WHEELER, DARIUS OCTAVIUS, OTHER: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WIMBERLY, ZE`AMBER ZE`MEKAL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JANUARY 27
BROWN, ANTHONY LEE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
CLAY, ALFARUS JAMES, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
COOPER, WILLIS PAIT, ADDU: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
DAWSON, MARQUIS JAMEL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DUNLAP, SCOTT RAY SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, LONNIE CHARLES JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON Active;
GREENE, RUBY, ANNETTA APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
HALL, KEVIN ANQUAN APD: CRIMINAL TRESPASS Released
HARDY, WILLIE CLAYTON SR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active;
HUDSON, GERMAINE, DA: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; OFF BOND Active;
HUMPHREY, CODY, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
JORDAN, CLARA DEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
KIRKLAND, BRIANA JOYCE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LYLES, KENNETH BARNARD SR., APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
LYLES, KENNETH BERNARD JR PROB: PROBATION VIOLATION Released;
MILLER, TYNEESHA A., MARS: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1499 OR LESS Released;
MOBLEY, RAYSHAUN SHAQUILLE, APD: BURGLARY, FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; OFF BOND Active;
MONROE, MALLORY LIPPIT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MONTGOMERY, JASON SCOTT, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MUSCHETTE, DWAYNE KIM RAY, OTHER: OFF BOND Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
PALAGIO, TARIK EMMANUEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
PERKINS, PERESHA TONASHEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
SIMMONS, MIKHAIL CHANNING DA: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS -- Released;; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
WEST, TRACY ANN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITEHEAD, AUKEEM RODRAE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JANUARY 28
BEASLEY, ALVIN LEON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active;
CLARK, KIRIAKIS QWONTRELL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
DOLAN, BONNIE HEAD, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
FULLWOOD, DEVARUS DEVONTA, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
GORDON, REGINALD BERNARD JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
HENDERSON, TYRESE QUANTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR Active;
HICKS, DESIRAE DANIELLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
HUNTER, DAVID, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MALONE, CHARLIE DEAN JR., OTHER: GOOD BEHAVIOR Released;
MICKENS, ERIC, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active
MOBLEY, JESSICA NICOLE, DCP: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PATAT, AMANDA ANNE PROB: PROBATION VIOLATION Active;
PRESTON, JEREMY, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Release; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
PULVER, KEITH BRANDON, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active;
ROGERS, CHARLES MATTHEW, SO: SCHEDULE III CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SLOAN, JACQUIZ JONVONTAE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
UPDYKE, RICHARD DENNIS JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
WESTMORELAND, CHRISTOPHER ALLEN, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WILLIAMS, DEARIUS JAMES, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, JALEN BERNARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released.
JANUARY 29
ARRINGTON, DAVID ALEXANDER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
AYOTTE, APRIL LYNN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BAILEY, JERRY DALE SO: PROBATION VIOLATION Active;
BURKE, DAVID JOHN, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active;
DUNCAN, ASHANTI AYANNA SHANEIL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
FAIRCLOTH, MICHELLE LEIGH, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active;
JACKSON, KENNETH BENARD, APD: COMPUTER THEFT Active;
JOHNSON, JANARIUS NASHON JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
KING, DEMOSKI COPUALUS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active
NELSON, DAVID BERNARD JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
RIDDLE, DAVID ALAN, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ROYAL, LA`DESHA DENICE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
SPAN, REGINALD JAMES, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
TAPP, ADRIANA NICOLE, APD: GOOD BEHAVIOR Active;
THORNE, THOMAS KEITH SR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Released;
TINSON, RICKEY JR., SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
WILLIAMS, DERICK ALGERNON, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active.
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