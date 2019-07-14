JULY 4
BARBER, LADOSHIE ELANA, APD: DISORDERLY CONDUCT, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
BELL, MAJOR LEE, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE, Released; IMPROPER STOPPING, STANDING and PARKING, PROHIBITED, Released;
BUTLER, KAETHEL CHARLOTTE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE, Released;
HIGHNOTE, LARRY PHILLIP, SO: PAROLE VIOLATION, Active; THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, Active; BATTERY, Active;
JACKSON, COREY JERMAIN, APD: PROBATION VIOLATION, Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY, Active;
JONES, REKEETA LASHON, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE, Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG — COVERS/FRAMES PROHIBITED, Released;
McINTYRE, ADRIANNA MONIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
MITCHELL, ZANAUTICA N, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, Released;
MORRIS, MILDRED MAE, GSP: NO INSURANCE, Active; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8, Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
PETERSON,, FLOSSIE MAY, GSP: DUI — PER SE 0.08, Released; SPEEDING — STATE COURT, Released;
SESSION, LARRY JAMES, APD: THEFT BY TAKING — ALL OTHER MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS, Released;
SMITH, ALAYNA MICHELLE, GSP: DUI — PER SE 0.08, Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER, Released; ENDANGERING A CHILD; DUI ALCOHOL OR DRUGS — MISDEMEANOR, Released.
JULY 5
BARNETT, SHANNON NICOLE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR, Released;
BREWTON, MARIO QUINTRAL, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
BUSH, WILLIAM TREY III, SO: PROBATION VIOLATION, Active; PAROLE VIOLATION, Active;
CARTER, DESMOND IBN, APD: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION, Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active;
COLEMAN, KEITH LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Released;
DAVIS, CHARLIE BERRY III, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
EVANS, KI-JUNA VONTEE, APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY, Released; SIMPLE BATTERY, Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR, Released;
HAYNES, LAMORRIS TREVON, APD: BATTERY, Released;
JACKSON, CHARLES DAVID JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Released;
JACKSON, JARON CORY, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE, Released;
JENKINS, RICHARD GILBERT, GSP: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Released; IMITATION CONTROLLED SUBSTANCES, MANUFACTURE/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
KING, DERRICK, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL, Active; FALSE IMPRISONMENT, Active;
LAWRENCE, CLARENCE JULIUS III, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR, Released; OFF BOND, Released;
LEARY, SHONERICK ANTWON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
MARTINEZ, MARTIN, DCP: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL, Released;
MORMAN, SCHEMIKA MICHELLE, APD: BATTERY, Released; CRIMINAL TRESPASS, Released;
MYERS, GREGORY LEON, SO: ESCAPE — FELONY, Active;
REYES-SANCHEZ, DANIEL ALEXANDER, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE, Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE, Active; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE, Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active;
SIMMS, CHARLEY LEVESA, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, Released;
SPELLER, ELMOR LINWOOD, APD: THEFT BY TAKING — ALL OTHER MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS, Active;
SWEENEY, OCTAVIOUS TENNEAL, APD: BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY), Active;
TYRE, MARKLON SOREL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY, Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE, Active;
WEEKS, DEMETRIUS COYELLE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER, Released.
JULY 6
ANDERSON, DASCHAE JALEEL, APD: CRIMINAL TRESPASS, Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR, Released;
BARKLEY, JORDAN RASHEED, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE, Released;
BARTLETT, DYLAN CHRISTOPHER, DNR: ATTEMPT TO PURCHASE/POSSESSION OF ALCOHOL BY PERSON UNDER 21, Released;
BROWN, CHAVEZ MARQUES, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE, Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE, Active; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
CORONA, MARIA DOLORIS, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE, Released;
FARRINGTON, JANICE VICTORIA, APD: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE — PASSENGER, Active;
HAWKINS, KE‘SHANBIANNE KATRISSA, GSP: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES, Released; DUI — DRUGS — LESS SAFE, Released;
HICKS, SILAS JAMES, APD: ENTERING AUTOMOBILE, Active;
KERSEY, CHRISTY ELIZABETH, SO: PROBATION VIOLATION, Active; WITNESS CONTEMPT, Active;
NAPOLITANO, DAVID DYLAN, DNR: WATERCRAFT OPERATION UNDER THE INFLUENCE — ALCOHOL, PER SE 0.08, Released; CLASSIFICATION OF VESSELS; REQUIRED EQUIPMENT, Released; FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21, Released; NUMBERING OF VESSELS; REQUIREMENTS, Released;
NIXON, MICHAEL WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION, Active; PAROLE VIOLATION, Active; COMPUTER THEFT, Active;
PROFIT, DEMARIO DEONTA, SO: PROBATION VIOLATION, Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF, Active;
SMITH, KELTON LAFONTAIN, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF, Released; SPEEDING — STATE COURT, Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE, Released;
UPDYKE, HARLEY WESLEY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
WILLIAMS, JOHN DORAL, APD: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
WILSON, DEQUAN JAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS, Released.
JULY 7
BROWN, JOSEPH EUGENE, SO: CITY WEEKENDER, Released;
BYRD, TYRANCE DELARTIRUS, APD: ENTERING AUTOMOBILE, Active;
CARTER, KENDALL RACHARD, APD: LOITERING, OBSTRUCTION FREE PASSAGE, Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active;
CAULEY, DARYL ANTHONY, ADDU: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE, Active; THEFT BY TAKING — ALL OTHER MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS, Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE, Active; BATTERY, Active; CRIMINAL TRESPASS, Active; CRUELTY TO CHILDREN — THIRD DEGREE — CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
CHAPMAN, MARTIA SHARNEA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Released;
CRITCHFIELD, RACHEL LYNN, GSP: DUI — ALCOHOL LESS SAFE, Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER, Released;
DAVENPORT, LEDERA KOCHIM, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
GILBERT, KENDALL BRAGG, APD: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS/FEET/FIST, Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE, Released;
GOODMAN, MALINDA MARIE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF, Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Active;
HARRIS, JEREMY, GSP: DUI — DRUGS — LESS SAFE, Released; SPEEDING — STATE COURT, Released;
HOPE, DERRIUS MONTRELL, APD: ENTERING AUTOMOBILE, Active;
JOHNSON, DARRELL DYSHANA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Released;
LUNSFORD, PRECIOUS BICHELYA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Released; AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE — CUTTING TOOL, Released;
SMITH, LAUREN SHEA, GSP: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE, Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Released;
UNION, JOHNNY JOE, APD: ENTERING AUTOMOBILE, Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active;
WOODSON, NAKESHIA NICOLE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY, Released.
JULY 8
ATKINS, MARIO DEMETRIUS, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH, Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF, Active;
BYRD, PATRICK LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
CALLOWAY, POPE JAMES, APD: TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS, Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE, Released;
CLAY, SHAQUIELLE MONTRELLE, SO: OFF BOND, Active; PROBATION VIOLATION, Active; BATTERY AGAINST A FEMALE WHO IS PREGNANT, Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL, Active;
COOPER, COLBY LOLERON, OTHR: HOUSED FOR OTHER LAW, Active;
MORMAN, ANTWAN BERNARD, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT, Active;
PARRIS, ANDREW TREVON SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY, Released;
SMITH, JODY SPENCER, SO: FALSE REPORT OF A CRIME, Released;
SNOW, RAVEN JEBOUA, APD: COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY, Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT, Released;
WHEELER, TIABREKA RENEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR, Released;
WILSON, CALLISHA SHANEA, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE, Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Released.
JULY 9
ADAMS, DEERIC TYSHUN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active; PROBATION VIOLATION, Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY, Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR, Active;
BOYD, TERRANCE MARQUESE, APD: THEFT BY TAKING — FIREARM, Active;
BROCK, KEVIN DEWAYNE, SO: COUNTY WEEKENDER, Released;
CLAYTON, KELVIN CORNELIUS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
CROOK, JOSHUA DAVID, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
HALL, KEVIUS MONTRELL, SO: RETURN FOR TRIAL, Active;
HOKANSON, JULIA MAY, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE, Released; HIT & RUN — UNATTENDED VEHICLE, Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE, Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION, Released; DUI — PER SE 0.08, Released;
JACKSON, AKEEM SIRMOSKI, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Active;
LUKE, PASHAMBIE JOLESE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE, Released;
McKENZIE, DONKOR SHERROD, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
NEVAREZ, DARIAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY, Active; OFF BOND, Active;
OTTING, KEVIN P, APD: TOO FAST FOR CONDITIONS, Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE, Released;
SMITHGRAEF, CARRIE SUE, DCP: DUI — ALCOHOL LESS SAFE, Active;
STILLS, JACQUINTE WILQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
TROUTMAN, NEAL JR., SO: PROBATION VIOLATION, Active;
WELLINGTON, MORRIS M, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Released.
JULY 10
BRAMLETT, ASHLEY DANIELLE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR, Active;
CANNON, AMARTINEZ YBARRA, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT, Active;
CONLAN, KALENE ELIZABETH, SO: OFF BOND, Active;
CORLISS, CARI NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
DOYLE, JAMIE RYAN, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
FLORENCE, TIMOTHY TYRONE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE, Active;
FOUNTAIN, CHRISTOPHER BLAKE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
HALL, LORENZA JR, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE, Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF, Released; IMPROPER STOPPING, STANDING & PARKING PROHIBITED, Released; POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT, Released;
JACKSON, JOHN LEE, APD: SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER, Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW, Released; NO INSURANCE, Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE, Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION, Released;
JAMES, TIMOTHY CARL JR., APD: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE — PASSENGER, Released;
JOHNSON, JANARIUS NASHON JR., DCP: PRINTING, EXECUTING,OR NEGOTIATING CHECKS AND DRAFTS, Active; IDENTITY THEFT FRAUD TO CREATE/USE/POSSESS COUNTERFEIT, Active; FORGERY — FOURTH DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE, Active;
KING, JESSIE LEE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY, Active; AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE — CUTTING TOOL, Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE, Active;
LEE, DONALD PRESCOTT, APD: PROBATION VIOLATION, Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR, Active;
LEE, MICHAEL CHRISTOPHER, ADDU: DANGEROUS DRUGS — POSSESSION, SALE, OR DISTRIBUTION OF, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Active;
LOWRY, MARKQUECE ELIJAH, SO: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, Active; CRIMINAL TRESPASS, Active;
McLEOD, TRACEY LOVE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF, Active;
MOSELY, GABRIEL ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE, Released;
PAIGE, GREGORY TERRELL, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
POWELL, SHALANDA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
RIGGINS, WILLIAM, APD: SIMPLE ASSAULT, Active;
STOKES, BRANDON RODRICKUS, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE, Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR, Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
TYLER, QUANTAVIOUS ANTWAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR, Active; BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE, Active; CRUELTY TO CHILDREN — FIRST DEPRIVATION OF NECESSARY SUSTENANCE, Active;
WHITE, CAMILLE ELAINE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Active; DANGEROUS DRUGS — POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF, Active;
WHITE, JERMIAH BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
WHITE, QUATAVIUS RASHAWN, SO: RETURN FOR TRIAL, Active; SIMPLE BATTERY, Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION, Active;
WILKERSON, ROBIN, SO: FORGERY — FOURTH DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE, Active;
WILLIAMS, A.B., SO: FAILURE TO APPEAR, Active.