These are bookings for Sept. 12-18 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 12
BANKS, CORTEZ MONTREALL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BENNETT, HEATHER EVON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BROOKS, LEDARIUS DELVONTAE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DOSS, ROBERT MATTHEW, APD: LOITERING/PROWLING Active;
ENGLISH, AVIAN MONIQUE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
JACKSON, CATESSA DENISE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
LOVETT, DEQUARION LATRON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McDONALD, ASHLEY PATRICIA, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
MEEK, FRED EUGENE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
MILLER, JAYLEN MALIK, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
POOLE, KEMYJELL DEWAYNE SO: PROBATION VIOLATION Active;
REID, LINZI MARIE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
ROBINSON, ANTONIO DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
SAMPSON, ALEXIZ NAKIA, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; PROBATION VIOLATION Active;
STUBBS, AMANDA KAREN OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
WILLIAMS, JASMAINE ANTASHAY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
SEPTEMBER 13
CASTO, SHANNON PATRICK, DCP:LOITERING/PROWLING Active;
CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: WEEKENDER Released;
COLEMAN, IESHA SANTANA, APD: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: WEEKENDER Released;
DOPSON, SHANNON CARGINET, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
FENWICK, DOUGLAS GENE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
FLOWNORY, SPENCER LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
FRAZIER, BETTY JEAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FROST, JERAMY LAMAR, GSP: DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; PASSING IN A NO PASSING ZONE Released; RECKLESS DRIVING Released;
GAUSE, GREGORY CHASE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, SHIADAYSH DOMINQUE DENISE, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
HATCHER, ASHLYN STRANDBERG, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active;
HILL, KIAWON AKEEM, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HOLLIS, JEREMY CHRISTIAN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; LOITERING/PROWLING Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Active;
McCRAY, ALIYAH DIANNE, SO: CITY WEEKENDER Released;
McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: WEEKENDER Released;
MERCER, BREANNA NICOLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; PROBATION VIOLATION Active;
MORALES, ADDER MELENDEZ, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
RANSON, DEMETRIUS ANDTRELL, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
RAY, JEAN CROSS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TAYLOR, BRIAN ADAM, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
THOMPSON, NANCY GAYLE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WASHINGTON, CHADDRICK, SO: WEEKENDER Released;
WILLIAMS, RASHEDA NECKOLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released.
SEPTEMBER 14
BOATWRIGHT, BAKARI JAHI, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BROUSSARD, KEIRON TYREE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
CHANCE, THOMAS MICHAEL, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
ELDER, KENNETH DWANYE, SO: CITY WEEKENDER Released;
EVANS, PRECIOUS NICOLE, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARDY, WILLIE CLAYTON JR., SO: WEEKENDER Released;
HIGHTOWER, ZAVALA BERNARD, APD: PIMPING Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MCCOY, WALTER DONNEL IV, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
McGILL, PHILLIP BRADLEY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
NATOLI, VICTORIA RAYNE, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- DRUGS -- LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released;
NEWBERRY, ANTHONY, APD: PROBATION VIOLATION Active;
NEWBERRY, FRANKIE N. SR., APD: PROBATION VIOLATION Released;
PATEL, SHRADDHABEN HARSHADBHAI, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
QUIMBY, DEMETRESS JAY, SO: CITY WEEKENDER Released;
SMITH, JOSHUA CORNELLIUS, APD: CAMPING ON STREETS Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
THOMAS, DANTE MIGUEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, ANTHONY ANTONIO JR., SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, TAMAIKA EVETTE, SO: CITY WEEKENDER Released.
SEPTEMBER 15
ADKINS, DECARLO JERMIERE, APD: REFUSAL TO SIGN TRAFFIC CITATION Released; PUBLIC INDECENCY -- SAGGY PANTS Released;
FLEMMINGS, STAVANA ALLISON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREEN, MELANIE DENICE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;
GREEN, RICHARD LEE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, SAMUEL LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KEELEY, XAVIER ALEXANDER, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
KELLEY, ANDREONNA SHUNNEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
POLLOCK, CHRISTY LYNN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; THEFT BY DECEPTION FELONY Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; IMPROPER LEFT TURN Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active;
WILLIAMS, KENNETH BERNARD, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released.
SEPTEMBER 16
BRIDGES, GREGORY PAUL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CLARK, ANTHONY, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;
COBB, REGINALD EUGENE, APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
FLETCHER, LUCY BENITA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HALL, DARIAN JAVARIS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JACKSON, DEXTER MONTEZ, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, WAYLON CHARLES, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, EVERETTE JERRARD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
JONES, CORNELIUS JUWAN, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
JONES, JAMES KELVIN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
KIMBLE, RICHARD TYRONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEARY, SHONERICK ANTWON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LEE, TYLEASHA TAQUINNA, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FORGERY -- SECOND DEGREE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
LEWIS, SHABRICA VONSHA, OTHER: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LUCAS, TERRY, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
MANSFIELD, RUFUS GREG, APD: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
OWENS, EZRA SHANE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RANSOM, VICTOR RAY, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; THREATEN, INTIMIDATE A DISABLED ADULT, ELDERLY PERSON Active;
REYES, JA`QUIS MARQUISE, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;
STOKES, BRYAN NATHAN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
TRIPP, VELVEETA DIANA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released
DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Released;
WATSON, PETER DARRELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WOODEN, DAVID ALLEN, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FORGERY -- SECOND DEGREE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
ZACKARY, ULYSSES JR., APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; NO LICENSE ON PERSON Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SEPTEMBER 17
ANTHONY, PRICILLA FAYE, ADDU: DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE V CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION,SALE, OR DISTRIBUTION OF Active;
BARNES, SHANIQUA PRECIOUS JUWANA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HALL, CONTESSEMARIE NOEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
HARRIS, RONNY JEROME, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
JONES, ISIAH ZEKE, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JONES, ROBERT DENISE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LYLES, TAMICA LASHELLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MANN, KENT TYLER, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF Active; LOITERING/PROWLING Active;
MCCOMBS, KWAME DONTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, BRANTLY PAUL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; NO LICENSE ON PERSON Active; RED LIGHT VIOLATION Active;
SPENCER, MICHAEL SO: PROBATION VIOLATION Released.
SEPTEMBER 18
BEASLEY, JUSTIN KEITH SR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
BELL, JAYLAN KEONTRA, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
BREEDLOVE, SANTOYA YAMONIKA, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
BURKS, TENETRIA MICHELLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
CALLOWAY, DAISHA YAEL, APD: OPEN CONTAINER - MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
DAVIS, RICKY JAVONTE JR., PROB: PROBATION VIOLATION Released;
DAVIS, SUMMER AVERYL, SO: PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active;
GAINER, DAVID MOBLEY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
HENLEY, LISA MARIE, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JACKSON, CHIQUELA JACKSON ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; SCHEDULE III, IV, OR V POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active;
JOHNSON, MONTREAIL KRISHUIN, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
McDONALD, TERRY JOSEPH, SO: COUNTY WEEKENDER Active;
MOSLEY, EVA MAE SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
NEWBERRY, MARCUS, SO: CITY WEEKENDER Active;
NIX, ROBERT LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
PETERMAN, TAYLOR SCOTT, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
PRICE, DEMETRIC LUGENE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; SCHEDULE III, IV, OR V POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
ROBERTS, R.J.; APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SCOGGINS, MICHAEL DALE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
SMITH, ORIN ANTWOINE, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
STAINES, WILLIAM BOYD JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WOODEN, MARQUEL TREMAINE, APD:FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active.