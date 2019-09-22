These are bookings for Sept. 12-18 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

SEPTEMBER 12

BANKS, CORTEZ MONTREALL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

BENNETT, HEATHER EVON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

BROOKS, LEDARIUS DELVONTAE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

DOSS, ROBERT MATTHEW, APD: LOITERING/PROWLING Active;

ENGLISH, AVIAN MONIQUE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;

JACKSON, CATESSA DENISE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;

LOVETT, DEQUARION LATRON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

McDONALD, ASHLEY PATRICIA, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;

MEEK, FRED EUGENE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

MILLER, JAYLEN MALIK, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

POOLE, KEMYJELL DEWAYNE SO: PROBATION VIOLATION Active;

REID, LINZI MARIE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;

ROBINSON, ANTONIO DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;

SAMPSON, ALEXIZ NAKIA, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; PROBATION VIOLATION Active;

STUBBS, AMANDA KAREN OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;

WILLIAMS, JASMAINE ANTASHAY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.

SEPTEMBER 13

CASTO, SHANNON PATRICK, DCP:LOITERING/PROWLING Active;

CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: WEEKENDER Released;

COLEMAN, IESHA SANTANA, APD: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT Active;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: WEEKENDER Released;

DOPSON, SHANNON CARGINET, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

FENWICK, DOUGLAS GENE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;

FLOWNORY, SPENCER LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;

FRAZIER, BETTY JEAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

FROST, JERAMY LAMAR, GSP: DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; PASSING IN A NO PASSING ZONE Released; RECKLESS DRIVING Released;

GAUSE, GREGORY CHASE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HARRIS, SHIADAYSH DOMINQUE DENISE, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;

HATCHER, ASHLYN STRANDBERG, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active;

HILL, KIAWON AKEEM, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

HOLLIS, JEREMY CHRISTIAN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; LOITERING/PROWLING Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Active;

McCRAY, ALIYAH DIANNE, SO: CITY WEEKENDER Released;

McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: WEEKENDER Released;

MERCER, BREANNA NICOLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; PROBATION VIOLATION Active;

MORALES, ADDER MELENDEZ, DCP: PROBATION VIOLATION Active;

RANSON, DEMETRIUS ANDTRELL, SO: STATE COURT SENTENCE Active;

RAY, JEAN CROSS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

TAYLOR, BRIAN ADAM, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;

THOMPSON, NANCY GAYLE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

WASHINGTON, CHADDRICK, SO: WEEKENDER Released;

WILLIAMS, RASHEDA NECKOLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released.

SEPTEMBER 14

BOATWRIGHT, BAKARI JAHI, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

BROUSSARD, KEIRON TYREE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

CHANCE, THOMAS MICHAEL, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;

ELDER, KENNETH DWANYE, SO: CITY WEEKENDER Released;

EVANS, PRECIOUS NICOLE, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;

HARDY, WILLIE CLAYTON JR., SO: WEEKENDER Released;

HIGHTOWER, ZAVALA BERNARD, APD: PIMPING Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MCCOY, WALTER DONNEL IV, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

McGILL, PHILLIP BRADLEY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

NATOLI, VICTORIA RAYNE, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- DRUGS -- LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released;

NEWBERRY, ANTHONY, APD: PROBATION VIOLATION Active;

NEWBERRY, FRANKIE N. SR., APD: PROBATION VIOLATION Released;

PATEL, SHRADDHABEN HARSHADBHAI, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

QUIMBY, DEMETRESS JAY, SO: CITY WEEKENDER Released;

SMITH, JOSHUA CORNELLIUS, APD: CAMPING ON STREETS Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;

THOMAS, DANTE MIGUEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

WILLIAMS, ANTHONY ANTONIO JR., SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

WILLIAMS, TAMAIKA EVETTE, SO: CITY WEEKENDER Released.

SEPTEMBER 15

ADKINS, DECARLO JERMIERE, APD: REFUSAL TO SIGN TRAFFIC CITATION Released; PUBLIC INDECENCY -- SAGGY PANTS Released;

FLEMMINGS, STAVANA ALLISON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

GREEN, MELANIE DENICE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;

GREEN, RICHARD LEE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

JACKSON, SAMUEL LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

KEELEY, XAVIER ALEXANDER, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

KELLEY, ANDREONNA SHUNNEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

POLLOCK, CHRISTY LYNN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; THEFT BY DECEPTION FELONY Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; IMPROPER LEFT TURN Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active;

WILLIAMS, KENNETH BERNARD, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released.

SEPTEMBER 16

BRIDGES, GREGORY PAUL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

CLARK, ANTHONY, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;

COBB, REGINALD EUGENE, APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

FLETCHER, LUCY BENITA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;

HALL, DARIAN JAVARIS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

JACKSON, DEXTER MONTEZ, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

JACKSON, WAYLON CHARLES, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

JOHNSON, EVERETTE JERRARD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

JONES, CORNELIUS JUWAN, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;

JONES, JAMES KELVIN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;

KIMBLE, RICHARD TYRONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

LEARY, SHONERICK ANTWON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

LEE, TYLEASHA TAQUINNA, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FORGERY -- SECOND DEGREE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

LEWIS, SHABRICA VONSHA, OTHER: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

LUCAS, TERRY, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

MANSFIELD, RUFUS GREG, APD: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;

OWENS, EZRA SHANE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

RANSOM, VICTOR RAY, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE,  FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; THREATEN, INTIMIDATE A DISABLED ADULT, ELDERLY PERSON Active;

REYES, JA`QUIS MARQUISE, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;

STOKES, BRYAN NATHAN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;

TRIPP, VELVEETA DIANA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released

DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Released;

WATSON, PETER DARRELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

WOODEN, DAVID ALLEN, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FORGERY -- SECOND DEGREE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

ZACKARY, ULYSSES JR., APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; NO LICENSE ON PERSON Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

SEPTEMBER 17

ANTHONY, PRICILLA FAYE, ADDU: DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE V CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION,SALE, OR DISTRIBUTION OF Active;

BARNES, SHANIQUA PRECIOUS JUWANA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

HALL, CONTESSEMARIE NOEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;

HARRIS, RONNY JEROME, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;

JONES, ISIAH ZEKE, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;

JONES, ROBERT DENISE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

LYLES, TAMICA LASHELLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

MANN, KENT TYLER, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF Active; LOITERING/PROWLING Active;

MCCOMBS, KWAME DONTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

ROBINSON, BRANTLY PAUL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; NO LICENSE ON PERSON Active; RED LIGHT VIOLATION Active;

SPENCER, MICHAEL SO: PROBATION VIOLATION Released.

SEPTEMBER 18

BEASLEY, JUSTIN KEITH SR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;

BELL, JAYLAN KEONTRA, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;

BREEDLOVE, SANTOYA YAMONIKA, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;

BURKS, TENETRIA MICHELLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;

CALLOWAY, DAISHA YAEL, APD: OPEN CONTAINER - MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;

DAVIS, RICKY JAVONTE JR., PROB: PROBATION VIOLATION Released;

DAVIS, SUMMER AVERYL, SO: PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active;

GAINER, DAVID MOBLEY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;

HENLEY, LISA MARIE, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

JACKSON, CHIQUELA JACKSON ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; SCHEDULE III, IV, OR V POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active;

JOHNSON, MONTREAIL KRISHUIN, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;

McDONALD, TERRY JOSEPH, SO: COUNTY WEEKENDER Active;

MOSLEY, EVA MAE SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;

NEWBERRY, MARCUS, SO: CITY WEEKENDER Active;

NIX, ROBERT LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

PETERMAN, TAYLOR SCOTT, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;

PRICE, DEMETRIC LUGENE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; SCHEDULE III, IV, OR V POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;

ROBERTS, R.J.; APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

SCOGGINS, MICHAEL DALE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;

SMITH, ORIN ANTWOINE, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

STAINES, WILLIAM BOYD JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

WOODEN, MARQUEL TREMAINE, APD:FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active.

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