These are bookings for April 16-22 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 16
BROWN, JONTAVIOUS JAMON, APD: PROBATION VIOLATION Released;
DIAMOND, JEVON RASHAAN, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
McAFEE, CHARLES ALLEN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
MILLER, JESSIE ISSAC, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Released; DRUG-RELATED OBJECTS -- POSSESSION AND USE OF Released;
RANSOM, ANTHONY DARNELL JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
ROBINSON, TASHA RAMONIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SELLERS, JESSICA JADE, SO: PRINTING, EXECUTING, NEGOTIATING CHECKS AND DRAFTS Active;
TAYLOR, STEVEN LARELLE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
THOMAS, TINA LOUISE, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
APRIL 17
BALL, KHOURY TERRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BECKETT, TYREEK MARQUISE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active; OFF BOND Active;
BENJAMIN, ROMEIGUS DARNELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
CLARK, REGGIE ONIKI III, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LAMONS, QUANTAVIUS RASHAD, APD: PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
WHITE, CHARLES RONRICO, APD: PROBATION VIOLATION Released;
WILLIAMS, KYLE M HUNTER, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released.
APRIL 18
BROWN, WILLIE DOUGLAS JR., APD: CHILD MOLESTATION Active; STATUTORY RAPE Active;
DANIELS, JAMELL LAMONTA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
GLENN, PRECIOUS ROCHELLE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
HERREN, ANNA KATHYRN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUNT, JOSHUL DEVIL APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JONES, McKINZIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MITCHELL, SHARON LAVONNE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
REVALEE, MADISON HUNTER, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
SCOTT, TEVIN TAMOSKI, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; PROBATION VIOLATION Released;
WADE, TODRA LASHA, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Released.
APRIL 19
FAISON, COURTNEY DEWAYNE, APD: THEFT BY TAKING -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
HUNTER, MYLES BRANDON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JAMES, TA`KEITHIAN SIONTE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
JENKINS, ANTWAUN BERNARD, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
MORMAN, NICHOLAS BERNARD, APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- MISDEMEANOR Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released.
APRIL 20
CARTER, JOSHUA TYRONE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
CASTLEBERRY, CHRISTOPHER WAYNE, ADDU: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FORD, RICHARDO LOTEZ, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active; RETURN FOR TRIAL Released;
GRAY, JIMMIE LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAYES, MALCOLM ISAIAH ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
HUDSON, DEREK DEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, MARY ODELL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - FELONY Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
McCALL, LEKITA MARIE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
McNEELY, CRYSTAL JEWAN APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
MILLER, JESSIE ISSAC, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROYAL, TERRI ALISA, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WALKER, QUANEKA SHATAY, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, BRITTNEY FREDRICKA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
APRIL 21
HICKS, DESIRAE DANIELLE, APD: PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JONES, BOBBY RASHAWN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
JORDAN, REGINALD DEAN, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY --SECOND DEGREE Released;
LEWIS, JEROME CLINTON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
MILLER, JESSIE ISSAC, SO: PROBATION VIOLATION Released;
TAYLOR, REGINALD LAVOSKIC, APD: CRIMINAL SOLICITATION Released; PROBATION VIOLATION Released;
VEAL, LORENZO, APD: POSSESSION OF MARIJUANA - MUNICIPAL COURT Released.
APRIL 22
GLENN, PRECIOUS ROCHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, KIARA KENTRELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GRIFFIN, MICHAEL LANAR, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
HERREN, ANNA KATHYRN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HILBOURN, BRANDON JAMES, DCP: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
HUMPHREY, MICHAEL RAY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JONES, TALIYAH NOTASHA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
PERRY, VICTOR VERNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SALTER, DENNIS MARTIN JR., SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; ROBBERY BY INTIMIDATION Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
SOLOMON, JIMMY WILLIE, SO: PAROLE VIOLATION Active;
TINSLEY, JUANITA PERRY, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, JUSTIN JERRELL APD: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
YATES, DANARIOUS DEWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
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