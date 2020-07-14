These are bookings for July 2-8 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 2
BARBER, MIQUEL RICCARDO, SO: AGGRAVATED ASSAULT, FIREARM Active;
BELL, JUANITA, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
BELL, KIRSTIE VASHAWN, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
BISHOP, JOSEPH DAVID JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
BOZEMAN, TIMOTHY LEROY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, TYRONE ROSHAD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
DIXON, JADEN JASHUN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
ELLIS, T-ANDRA DENISE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
FLOOD, MUNIR, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active;
FLOOD, NAQIYBAH ZAQIEL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
FREEMAN, RODRICK TERRON JR., SO: AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HALL, ASHLEE NICOLE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
HUCKABY, LATAYA LASHAUN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JOHNSON, LESHONTE DANIELLE, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released
MARIJUANA-PURCH, POSS, MANUF, DISTRI, SALE OF Released; CONTROLLED SUBSTANCE: MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
LOWERY, ANGELA DAWN, OTHER: PROBATION VIOLATION Released;
LUNSFORD, HAKEEN ELIJUWON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
MOSLEY, LARRY JR., ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSIOIN, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; CONTROLLED SUBSTANCE: MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SIBLEY, BRANDON RASHAD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STROUD, JASON BYRON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARREN, TIMOTHY CONELIUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILLIAMS, BOBBY MARQUISE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
WOODS, TRACEY KEY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
YOUNG, JALEN LATREL, SO: AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active.
JULY 3
BELL, FRANCES TAYLOR, APD: AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
CAUSEY, JAMES TYLER APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
PRESTON, LYNETTE DELORES, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released.
JULY 4
BODIFORD, SCOTT LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
CHILDS, ALVIN, APD: THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; NEGLECT OF A DISABLED ADULT, ELDER PERSON, OR RESIDENT Active;
DANIELS, QUANTAVIOUS DEMONTRELL, APD: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, ANDRE DASHUN, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DUKES, LORENZO BERNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HOLTON, MALIKA TAKESHA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
STROUD, BRANDON BERNARD, GSP: DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
THOMAS, KHEVON SARAAD, GSP: DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
WASHINGTON, CATHERINE L., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
WEST, JERON BERNARD, GSP: DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
WILSON, KENDARIUS SHERROD, SO: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
JULY 5
ADAMS, SHERRY LEE MITCHELL, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
BARNEY, HAKEEM RADRE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
CALLOWAY, MORJAVIOUS L., APD: THEFT BY TAKING -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; FORGERY -- FIRST DEGREE Active; SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CARTER, KYLE BRENT, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
CARTER, QUNDEZ QUNTAVIES, APD: DUI - PER SE 0.08 Released; IMPROPER STOPPING, STANDING AND PARKING PROHIBITED Released;
HAMILTON, WARNER JAMES, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
LONG, ELANA, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
LONG, GARY STAFFORD, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MILLER, DECOREY LEVOR, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
PITTS, JASON ERROL, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
ROWE, TEAIRA NASHUNTYE, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
THOMAS, JAMAR LEONARD, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WILLIAMS, FLOYD JAMES, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released.
JULY 6
DUNNOM, RODNEY SHAROD, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
EALEY, GEORGE HENRY, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
GUIDO, JEFFERSON MARTIN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAYES, TEMARCUS KEVIROUS, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
MICKEL, MISTY DAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
PINNER, BRADLEY JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active;
SINGLETON, MONQUELL DEMON, SO: PROBATION VIOLATION Released
SORRELL, ULYSSES, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
TEASLEY, JACOBY GLENN, SO: FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, GREGORY BERNARD, SO: THEFT BY TAKING - PURSE - MISDEMEANOR Released.
JULY 7
BRYANT, DONTERRIUS JAVON, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BRYANT, SHANITA MONESHIA, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; PROBATION VIOLATION Released;
CARTER, AUDREYA DEONTAE, DCP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
EALEY, GEORGE HENRY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
FLEMING, ERIK MARIO, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAYES, ZAVIAN CORNELIUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LAVANT, CHRISTOPHER RAMON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MARTIN, EDGAR JONES, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
MOODY, CINDY GAIL SO: PROBATION VIOLATION Released;
ROBERSON, KEITH LONARRIS, SO: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active;
SHEALY, MATTHEW JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TAYLOR, CATHY LORRAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARTHEN, BRIANNA ALMA ZEKEIAH, APD: SIMPLE ASSAULT Released; CRIMINAL TRESPASS Released.
JULY 8
ALLEN, BERNARD ELRONDA, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active;
DOYLE, JAMIE RYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DUNBAR, PALMER SINCLAIR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HANNA, STEVIE DONTAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOLSEY, MEMBER JOSE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
KEGLER, RESHEAN MARQUISE, APD: AGGRAVATED SODOMY -- COMMIT SODOMY WITH FORCE AGAINST PERSON Active; KIDNAPPING Active; AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - FELONY Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Active;
MCKENZIE, SHARNELL DEJIONNAISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
OGLESBY, STEVEN CRAIG, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SPURLOCK, ANNIE MAE, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active;
STEWART, STERLING, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TAYLOR, DEMETRIA ANISSIA, OTHER: OFF BOND Released;
THOMAS, CEDRIC LORENZO, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, ERIC JEREL, SO: PROBATION VIOLATION Active.
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