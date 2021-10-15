These are bookings for Sept. 30-Oct. 6 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 30
ARNOLD, JERICO CHASE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BELL, DAMIAN RASHAD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
BINGHAM, SHANQUARIUS DANIELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BRANTLEY, DARION TERNELL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
DAVIS, ZIFFIA INEZ, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
EDWARDS, SHANNON LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HILL, SHAQUILLE OLAJUWON, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
LOVE, TOLEDO ANTORN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MITCHELL, KAYLA KEANDREA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MORRIS, BRYAN ALLEN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released;
MORRIS, WILLIAM B., APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Released;
REGAN, LUCRETIA YVETTE APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
YOUNG, LEROY BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 1
BRATCHER, MALIK JORDAN OTHER: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; OFF BOND Active;
CAMON, ELLEN LASHAWNDRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HUNT, SHONTESA SHABREKA APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
PARKER, CEDRIC BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PRINCE, KENNEDY DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, APD: PROBATION VIOLATION Released;
ROBINSON, MICHAEL TROY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SADLER, BRYAN KEITH, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
WHITE, BRANDON LEE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 2
ARNOLD, JOHNNIE LEE JR., APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
BRADFORD, CLINTON DORBY, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
GREEN, RICHARD LEE JR., APD: FAILURE TO APPEAR Released;
HICKS, LERASKI BERNORD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HOLLEY, DEMONTREAL ALOU, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
JACKSON, KAWAJALIN LASHEKIA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
JACKSON, PATRICK REYNALDO, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JOHNSON, RASHAD AMAD, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JONES, MICHAEL LEE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MARSHALL, KRISTEN MARIE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
REVILLS, BENJAMIN JOSHUA, APD: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 3
COSTON, ELLEN LEANNE, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
DUVALL, DASHON KEDONTA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FERGUSON, TYRA BERNAI, APD: SIMPLE BATTERY Released;
GUERRERO-GOMEZ, CARLOS OBDULIO, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
HART, TERRY WAYNE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
LYLES, ALICIA NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
PEDROZA, CHRISTINA LEA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TAYLOR, DONNELL RODRICK R APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WOODS, ERIC TRADELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
OCTOBER 4
BARNES, SHANIQUA PRECIOUS JUWANA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
EVANS, CUTECUISE MARQUIS, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
FAVORS, WALTER BEN III, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN INFORMATION Active;
HAMILTON, RONNIE JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HIGHTOWER, ZEQUARIUM MONQUARIUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HUNTER, ROBYN MELISSA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
MARTIN, VICTORIA MIRANDA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MILLER, SALANTA SHAESSENCE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
ROBERTS, COURTNEY JAMIL, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
RUSSELL, CRAIG ONRI, APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SCHAWE, CHARLES FRANCIS, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
TOLBERT, PARIS ANISSA, APD: POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Released; FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
WESTON, IDRESS MALIK, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
WHITEHEAD, TAWNYA LYNN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, JASMAINE ANTASHAY DCSP: LOITERING UPON SCHOOL PREMISES, WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released.
OCTOBER 5
ACREE, YOLANDA NIKOL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; UNLAWFUL PARKING Released;
BALDWIN, JAMIE L., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLLOWAY, ISAIAH KENTRELL, ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
LOVE, MARC JOHN, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active;
PERRY, ANTHONY CATRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROYAL, ROBERT LEWIS, APD: NO INSURANCE Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; STOP SIGN VIOLATION Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Active; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active.
OCTOBER 6
BROWNLEE, YASMINE IREANNA, APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER, POLICE DOG, CORRECTIONS OFFICER Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; ENDANGERING A CHILD -- DUI, ALCOHOL OR DRUGS, MISDEMEANOR Active;
BRUCE, RICHARD ALLEN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CANTY, NALIK TA`SHAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY, ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
CUFF, SAI`LEAJUIA D., APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
JOHNSON, WILLIAM WESLEY JR., SO: EXPLOIT, INFLICT PAIN TO, DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Active; PROBATION VIOLATION Active;
LEE, DELANDIS ZADARIN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MORGAN, SHAWN JEMEL, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
THOMAS, ADONIS DEMOND, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, TRISTAN JAIDE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
WEST, ARMOND DEGREGORY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, CLEMENT BERNARD, ASU: RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released.
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