These are bookings for Nov. 28-Dec. 4 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

NOVEMBER 28

BUTLER, VICTORIA SMITH, GSP: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released;

CARTER, MARCUS MEKEL, APD: MURDER Active;

GILBERT, KENDALL BRAGG, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Released;

HOWELL, MARK ALAN JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;

LEWIS, RAHEEM IZELLUS, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;

MATHIS, MARQUIS DEANGELO, GSP: SPEEDING Released; MARIJUANA — POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Released;

SHANNON, UMEKIA DEVONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

THOMAS, CEDRIC PERNELL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.

NOVEMBER 29

ADAMS, ROBERT JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BRANTLEY, TERRANCE MARQUESE APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;

CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

COVIN, WILLIE CHARLES JR., SO: CITY WEEKENDER Released;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

McMILLIAN, JAWASKI DONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;

NEWBERRY, REGINALD BERNARD, SO: CITY WEEKENDER Released.

NOVEMBER 30

BRIDGES, LATRICIA NICOLE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;

BROWN, TONY ANDREAL, APD: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

BUSH, DYLAN JAMES, GSP: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;

COVIN, CORTEZ JA‘DARIUS, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; PROBATION VIOLATION Active;

MATHIS, JAMES LOUIS JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

ODOM, WYATT AARON GSP: DUI — MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; SPEEDING — STATE COURT Released; OPERATING PASSENGER VEHICLE WITH ALTERED SUSPENSION Released;

SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

SMITH, KELVIN LEONARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

UNDERWOOD, CHRISTOPHER SEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released.

DECEMBER 1

BARNHILL, MALIK DONTREL GSP: DUI, DRUGS — LESS SAFE Released;

BOONE, DERRICK DEMOND, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;

CARTWRIGHT, DUANE EDWARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE — OTHER Active;

COOK, GLENN LAMAR, GSP: DISTRACTED DRIVING Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

GAINES, ANAIAH BREAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

GIBSON, DONTRAVIUS DONQUEZ, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;

GORDON, JASMINE DANIELLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;

HOLTON, MALIKA TAKESHA I., APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;

JENKINS, TREMOSKI R., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;

LUSTER, KATORY TREMEL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;

MYRICK, SUSAN ANN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WRIGHT, KENNETH RAY, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released.

DECEMBER 2

COOK, GLENN LAMAR, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, SO: CRIMINAL TRESPASS Active;

HICKS, DESIRAE DANIELLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

KING, CARDERRIOUS JYVOSKI, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

MEANS, WALTER JAMES, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;

NEWBERRY, ROBERT THOMAS SO: PROBATION VIOLATION Released; SIMPLE BATTERY Released; SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY Released;

STRONG, CEDRIC DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active.

DECEMBER 3

GIST, HENION JR., APD: NUISANCES PROHIBITED Active;

JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Released;

LAVANT, TORIANO LAMAR JR., ADDU: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, SALE OF Released;

LUKE, LAMONTREZ RASHON ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CONTROLLED SUBSTANCES — MANUFACTUR/SALE/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

PALMER, TYLER KAYNE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;

REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;

TYSON, ALVIN JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;

VICKS, LACHANZE TEKEYA, SO: PROBATION VIOLATION Active;

WATSON, SAMIA LARELLE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

WRIGHT, RUDY, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;

YOUNG, JEFFREY DONNELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

YOUNG, TERES QUARDARIUS APD: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION/WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; CRIMINAL TRESPASS Active.

DECEMBER 4

DAVIS, BRANDON BERNARD, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;

HOPKINS, ANTOINETTE YVETTE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

JONES, MARKELVIS JAMAAL, SO: CITY COURT SENTENCE Released;

LOVELACE, DANIEL KNOWLES, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;

McDONALD, TERRY JOSEPH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MOORE, RODERICK ANTONIO JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;

NORBERG, KENNETH JON, OTHER: BOND REVOKED Active;

ROBERTS, ISRETTE D‘VONTE, SO: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;

SHEALY, LAJOHNSIYA JOHNSHAINA, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active.

Tags

Stay Informed