These are bookings for Nov. 28-Dec. 4 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 28
BUTLER, VICTORIA SMITH, GSP: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released;
CARTER, MARCUS MEKEL, APD: MURDER Active;
GILBERT, KENDALL BRAGG, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
HOWELL, MARK ALAN JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, RAHEEM IZELLUS, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
MATHIS, MARQUIS DEANGELO, GSP: SPEEDING Released; MARIJUANA — POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Released;
SHANNON, UMEKIA DEVONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
THOMAS, CEDRIC PERNELL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
NOVEMBER 29
ADAMS, ROBERT JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRANTLEY, TERRANCE MARQUESE APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
COVIN, WILLIE CHARLES JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
McMILLIAN, JAWASKI DONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
NEWBERRY, REGINALD BERNARD, SO: CITY WEEKENDER Released.
NOVEMBER 30
BRIDGES, LATRICIA NICOLE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
BROWN, TONY ANDREAL, APD: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
BUSH, DYLAN JAMES, GSP: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
COVIN, CORTEZ JA‘DARIUS, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; PROBATION VIOLATION Active;
MATHIS, JAMES LOUIS JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
ODOM, WYATT AARON GSP: DUI — MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; SPEEDING — STATE COURT Released; OPERATING PASSENGER VEHICLE WITH ALTERED SUSPENSION Released;
SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
SMITH, KELVIN LEONARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
UNDERWOOD, CHRISTOPHER SEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released.
DECEMBER 1
BARNHILL, MALIK DONTREL GSP: DUI, DRUGS — LESS SAFE Released;
BOONE, DERRICK DEMOND, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
CARTWRIGHT, DUANE EDWARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE — OTHER Active;
COOK, GLENN LAMAR, GSP: DISTRACTED DRIVING Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
GAINES, ANAIAH BREAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GIBSON, DONTRAVIUS DONQUEZ, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
GORDON, JASMINE DANIELLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
HOLTON, MALIKA TAKESHA I., APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
JENKINS, TREMOSKI R., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
LUSTER, KATORY TREMEL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;
MYRICK, SUSAN ANN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WRIGHT, KENNETH RAY, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released.
DECEMBER 2
COOK, GLENN LAMAR, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, SO: CRIMINAL TRESPASS Active;
HICKS, DESIRAE DANIELLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
KING, CARDERRIOUS JYVOSKI, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MEANS, WALTER JAMES, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
NEWBERRY, ROBERT THOMAS SO: PROBATION VIOLATION Released; SIMPLE BATTERY Released; SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY Released;
STRONG, CEDRIC DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active.
DECEMBER 3
GIST, HENION JR., APD: NUISANCES PROHIBITED Active;
JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Released;
LAVANT, TORIANO LAMAR JR., ADDU: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, SALE OF Released;
LUKE, LAMONTREZ RASHON ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CONTROLLED SUBSTANCES — MANUFACTUR/SALE/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
PALMER, TYLER KAYNE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
TYSON, ALVIN JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
VICKS, LACHANZE TEKEYA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WATSON, SAMIA LARELLE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WRIGHT, RUDY, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
YOUNG, JEFFREY DONNELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
YOUNG, TERES QUARDARIUS APD: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION/WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; CRIMINAL TRESPASS Active.
DECEMBER 4
DAVIS, BRANDON BERNARD, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
HOPKINS, ANTOINETTE YVETTE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, MARKELVIS JAMAAL, SO: CITY COURT SENTENCE Released;
LOVELACE, DANIEL KNOWLES, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
McDONALD, TERRY JOSEPH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MOORE, RODERICK ANTONIO JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
NORBERG, KENNETH JON, OTHER: BOND REVOKED Active;
ROBERTS, ISRETTE D‘VONTE, SO: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
SHEALY, LAJOHNSIYA JOHNSHAINA, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active.