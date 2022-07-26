These are bookings for July 14-20 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 14
ANTHONY, SEKEIMA LAMICA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
BAKER, TIANNA ADRICIA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
CHATMAN, WALTER JAMES III, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DONALDSON, KENVIE SORRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HARRIS, KEON MONTREZ, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, QUASHAYLA SYKEATHA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
LUCKETT, PRECIOUS DE`ANDRENA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
LUTTERMAN, KEVIN LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PERNA, DANIELLE DORIS, APD: ANIMALS AT LARGE, CONFINEMENT OF ANIMALS Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SHEDRICK, ROBERT LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active;
STEPHENS, MAURICE BERNARD, OTHER: OFF BOND Active;
TAYLOR, LASHAYLA SAMONE SO: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
VILLAFUERTE, GISELLE SILVANA, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WALLACE, STEPHANIE DENISE, SO: BATTERY Active; SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
WARREN, JUSTIN NAEEM, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JULY 15
BROWN, BYRON MONTRAVIOUS, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE, FIRST OFFENSE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
BROWN, JEROME LAMONT, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released;
CATER, AMANDA MARIE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
CLARK, TOMOS DONTAVIOUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
DUNCAN, PATRICIA ANN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FLETCHER, CHRISTINA HOPE, SO: PROBATION VIOLATION Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
GOHMAN, LECIL RENAE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
GRIFFIN, LARRY HUNTER, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HALL, TONYA LYNETTE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAYES, QUENTARIOUS DEVON, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HOYUELA PEREZ, GLADYS J., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released;
JONES, DEMETRICE ANTWAIN, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MALONE, EDDIE B., APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
McCLUSTER, ROBERT DOMBRAIN, DCP: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; NO LICENSE ON PERSON Active; NO VEHICLE TAG Active; NO INSURANCE Active; UNREGISTERED VEHICLE, TRAILER Active;
PHILLIPS, JOSHUA ZANE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
STRUM, JAMES CEDRIC, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALLACE, MINEESHA MIRACLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WINCHESTER, RENIJAH JA'MIRACLE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released.
JULY 16
BROWN, SEDRICK BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DOUGLAS, JASON DEWANYE, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
FARRIE, RUFUS ALONZO, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
FOSTER, JALANCE ERELL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
GARRETT, RASHEEN MALIK, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CERTAIN FIREARM, DANGEROUS WEAPON: SILENCER, SAWED-OFF SHOTGUN POSSESSION Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active; FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;
HOWARD, VAKEITH LARVARELL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active;
HYSON-BANKS, TIANA JANA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
INGRAM, LORENZO LAMAR, APD: CRUELTY TO CHILDREN -- ALLOWING CHILD TO WITNESS ACT -- THIRD DEGREE - Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; BATTERY Active; SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; BATTERY Active;
JONES, ALEXANDER ANTONIO, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LOPEZ-VELASQUEZ, FRANSISCO, DCP: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active;
MITCHELL, KEZAY WARREN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
MOFFITT, MICHAEL JERROD, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
REDDEN, TINA M., DCP: RED LIGHT VIOLATION Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION - 18 AND OVER Released;
REID, HASSEIN AMARE, ADDU: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
SPANN, ERIC CHARLES, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; IMPROPER RIGHT TURN Released;
WAGNER, ALDEN ALEX, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS, FEET, FIST Active;
WHITE, JAYE VICTORIA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
XENAKIS, KANELA MARIE, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active.
JULY 17
ANDERSON, OCTAVIOUS BERNARD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
BRYANT, SHANTANNA NIKELE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
CARTER, ERIC BERNARD, APD: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; LOITERING/PROWLING Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFUACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
DAVID, JASMYN AURIEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active;
DUREN, KENDYL ELAINE, SO: BATTERY, FAMILY VIOLENCE, 1ST OFFENSE Released;
GREEN, SHONTORIA LANELL, APD: WITNESS CONTEMPT Released;
HOPKINS, CAMERON JA`MICHAEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, SHONTE NICOLE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
JORDAN, DEVEN HOYLE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
McCLENDON, ANQUAN MONTREL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
MOORE, DARIUS CORTLAND, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MYERS, DEVIN BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
VICKS, QUANTAVIUS LEONARDO, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WALKER, DAMIAN EMANUEL, APD: LOITERING, PROWLING Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WALKER, SAKEENA DENISE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Released.
JULY 18
BELL, RAEKWON SADERIUS APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
BROWN, ASHTON JAMAL, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
CARTER, DEXTRA SHENARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CUFF, JOSEPH SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLEWELLEN, SHONTAVIOUS NICOLE, DCP: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
HARRIS, EARL IV, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HAYES, PEARLINE KEGLER, SO: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
HOLSEY, TADARIAN MARQUIES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, CORY DEMOND, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JONES, KHEDRIC MAURICE, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
KALAWAIA, CODY JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LAWSON, FRANKLIN CALEB, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
MALIK, SOMANSH KUMAR, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released; SIMPLE BATTERY Released;
MARTINEZ-PEREZ, SERGIO DUBAN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MAY, MC C, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;
MOSES, ANTONIO LEON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PAROLE VIOLATION Active;
SMITH, OLIVER OTIS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
SPENCE, BRANDON LAWRENCE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WEBB, CHAYNE EDWIN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active;
WESTON, LOYETTA QUOWEKIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active.
JULY 19
ALEXANDER, DESTINY FRANCHESKA, APD: RECKLESS CONDUCT Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
BROWN, LANISA OTONANESSY, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
BROWN, RODERICK RANIER JR., DCP: SIMPLE ASSAULT Active;
COLEMAN, KIRKLAND PATRICK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GILBERT, DAVID MARK, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
IRVIN, DORIAN SERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, SANDRA JOY, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MARTIN, KAYLA JUANETTE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
SIMPKINS, MILTON RICHAAD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMPSON, ARTIE JR., SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WALKER, KENZELL MONTREAL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; MURDER Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
JULY 20
ALEXANDER, JEFFERY JEROME, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
FRAZIER, ROLANDO DUPREE, APD: MURDER Active;
HARRIS, CARLTON KEON, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HARRIS, VERNON EUGENE, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Active; PAROLE VIOLATION Active;
KIRCHNER, KENNETH JOSHUA, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
MATHIS, DEMARCUS SHAUNTAVIOUS, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
MITCHELL, NIGEL RASHAD, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
THOMAS, WILLIE C., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active.
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