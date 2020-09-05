These are bookings for Aug. 27-Sept. 2 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 27
ADAM, RACHEL MICHELLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;
ALEXANDER, TAMMY JEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
AYRES, ANTONIO KESEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BISHOP, MONTERRIAN CORTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
COLE, JOSHUA MARKEL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
EDWARDS, MARCUS LAMAR, APD: PUBLIC INDECENCY -- ACTUAL OR SIMULATED ACT OF SEX OR MASTURBATION Released;
FARMER, NARADA JAMAL, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, MISDEMEANOR Active;
GAMBLE, SHENIQUE AYANNI, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREEN, EDWARD TEDARRYL, SO: PROBATION VIOLATION Active; STALKING -- MISDEMEANOR Active
HRABAL, DANIEL TIMOTHY, PAR: PAROLE VIOLATION Active;
HUDSON, JAMES LANCE III, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HUIRAS, VICTORIA DIANE, APD: PUBLIC INDECENCY -- ACTUAL OR SIMULATED ACT OF SEX OR MASTURBATION Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
IKNER, ASIA NASHAY, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released; STALKING -- MISDEMEANOR Released; BATTERY Released;
KELLY, JALEXUS MARKITA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RANSOM, JALIN DA`SHUN, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; SPEEDING Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
ROWE, FREDERICK NOAH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SHAVERS, CHARLES JR., ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
SOLOMON, ALONZO DEVON, SO: AGGRAVATED STALKING Active; SIMPLE BATTERY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PAROLE VIOLATION Active;
TURPIN, KIYANA QUINTAVIA, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
WILLIAMS, JEROME III, SO: PROBATION VIOLATION Active
WRIGHT, YASHICA LEVETTE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
YOUNG, ROBERT LEE JR., SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
AUGUST 28
BARNEY, BRANDON TYLER, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BISHOP, DAKERA DENISE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
BROOKINS, ANTWON LYNARD, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
CHEEVERS, CHARMAINE NICOLE, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS & DRAFTS Released;
FORD, TARDAVIOUS SHANTRIO, DCP: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, GREGORY DONTAVIOUS, APD: STOP SIGN VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
LAMONS, ANTWAN RONELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MATHIS, TERRANCE VERSHAWN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MATTISON, DAVID EMANUEL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
NORRIS, MICHAEL, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
TAYLOR, JAMES NATHANIEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TROUTMAN, PATRICK DEWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, SCHNELL LANE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
WILSON, JESSICA HOPE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
AUGUST 29
BANKS, CORTEZ MONTREALL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
BREWER, DARNESHA REENE, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
COLEMAN, ANNICE THORNTON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HENRY, TERRENCE DEMETRIUS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JOHNSON, HUDIE JAMAL, APD: MURDER Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
KING, BOBBY CHARLES JR., APD: PROBATION VIOLATION Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released;
POLK, STANLEY LEON, APD: PROBATION VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; NO INSURANCE Active;
ROSS, JAVIN CHUKEVIOUS-CHKN, APD: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
ROWE, FREDERICK NOAH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TAYLOR, JAMES NATHANIEL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WESTER, SHONEY, SO: PAROLE VIOLATION Active;
WILLIAMS, STEVEN LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
AUGUST 30
BROWN, KIM MARLON, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BROWN, TONI LASHERRIA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DOSS, ROBERT MATTHEW, APD: PROBATION VIOLATION Released;
GARY, JAYLYN JAWONNA APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, LUCAS DANIEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
LEWIS, NAKENDRIA LASHAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MALONE, REESE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
McNAUGHTON, CLELA PATRICIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
PRATT, JANESSA SHAUNTA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RIVERS, QUINNTAVIOUS CORTEZ, ASU: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
SCOTT, JUSTIN JALEEL, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
TOOMER, BREANNIA DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TOOMER, TRAVIS MONTEZ, ASU: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
WELLS, JASON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released
AUGUST 31
BALL, BRIDGET NICOLE, APD: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; STOP SIGN VIOLATION Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Released;
BURT, DAVID, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CANTY, CALANDRIA V SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
CLARK, MORGAN RAE, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; PROBATION VIOLATION Active;
DOUGLAS, JASON DEWANYE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRIS, DEHAVEN JAMAL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; OFF BOND Active;
INMAN, DONALD DONNELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MAGEE, LAKIA DANIELLE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
PETERSON, KEEJAVIOUS T., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS & DRAFTS Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN -- CAUSES EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
SPIKES, KAYLA MONE`T, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
STRAWDER, JACOB JR., APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
TYLER, QUAID KENTRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active.
SEPTEMBER 1
BARBER, RICHARD JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BELL, McARTHUR BERNARD APD: PROBATION VIOLATION Active;
CASEY, JOSEPH LEE, DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, OTHER Active;
CLADD, CHALIL DENISE ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
DAVIS, DEXTER OBRIAN, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
FERGUSON, ISAIAH, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GARRETT, RASHEEN MALIK, SO: PROBATION VIOLATION Active; FORGERY -- THIRD DEGREE Active;
HOWARD, MARCUS JUWAN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, DEVON CLINTON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active;
KING, JWAN MARQUEZ, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MARTIN, LISA MONIQUE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER, DOG, CORRECTIONS OFFICER Released;
PAYTON, MARCUS ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RUE, PAPAASSANE EDGAR, APD: SIMPLE BATTERY Active;
SLAUGHTER, CHARLIE JAMES SR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
SMITH, JOHNNY MACK JR., APD: LOITERING OBSTRUCTION OF FREE PASSAGE Active;
SPURLIN, NINA DEANNA, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
STEWART, TOMMY CHARLES JR., ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released
STRAWDER, JACOB JR., APD: AGGRAVATED STALKING Active; OFF BOND Active
THOMAS, DONTAVIOUS DEMARKUS, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
SEPTEMBER 2
CAMPBELL, MICHAEL FEDALA. SO: STALKING -- MISDEMEANOR Released;
EVANS, KADERIOUS BERNARD, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Active;
GATLIN, JAQUARIS MARTEL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HAMMOCK, TODD ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOFFRION, JARTAVIUS MALIK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, MEEKA LASHAWN, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
MICKENS, ERIC JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
OVERHOLTS, TINA MARIE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH-MARTIN, LAKEISHA JUANITA, GSP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
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