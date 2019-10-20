These are bookings for Oct. 10-16 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

OCTOBER 10

CALDWELL, WILLIE C. JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;

HAYES, SHATAVON DEMOND, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

IRVIN, TARA YULANDA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

LEWIS, WILLIE FRANK JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Released;

MALONE, BRANDON RASHARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Active

PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

PORTER, WILLIAM CLYDE, ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRUG0RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;

SELPH, SCHREE JOYCE, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active;

SHANNON, MARCUS LYNTWAN, APD: PROBATION VIOLATION Released;

SHANNON, TABITHA LATOYA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

SIMMONS, MARK SENNTARIS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

STEVENS, TRISTAN MICHAEL ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;

VERGARA, ALEXANDER BARROW, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;

WILLIAMS, JA`KYRIA NYKEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released'

OCTOBER 11

BOLIN, ROY EDWARD, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; RECKLESS DRIVING Active; RED LIGHT VIOLATION Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DUI, ALCOHOL LESS SAFE Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active;

BROOKINS, SHQUKIESHA QUSHAWN, SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS, Released;

BROWN, JOSEPH EUGENE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;

BROWN, JOY MERCEDES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;

CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

CLARK, JOHNNY LEE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DAVIS, ASHLEY TAMARA, SO: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;

DAVIS, MICHAEL ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

ETHERTON, STEPHEN RAY, ADDU: NO INSURANCE Active; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;

FRAZIER, JAVASKI RESHOD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

FULLER, LEERONE RONE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

HARPE, JAMES CALVIN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

HICKS, RAYFIELD JUNIOR, SO: CITY WEEKENDER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

HOOKS, TEVARRIS RAESHOD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

JACKSON, LACORY KENYAN, SO: WEEKENDER Released;

JACKSON, SAMUEL GREGORY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

JENKINS, JARVIS KANTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;

JONES, ERIC, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

JUSTICE, ANGELIA JOY, DCP: FRAUD IN OBTAINING PUBLIC ASSISTANCE, FOOD STAMPS OR MEDICAID Released;

MAYS, BILLY MICHAEL DCP: BATTERY Released;

McDONALD, TRACY RAY, SO: GOOD BEHAVIOR Released;

McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MYLES, JASMINE TEAON, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;

PIERCE, WAYNE DENORRIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;

RHODES, JAMES JR., APD: RECKLESS CONDUCT Released;

SHEDRICK, JOHN LEE, DCP: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;

TURNER, DAVIN EUGENE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WILLIAMS, KAYMONTE ALENAKARONA, APD:THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;

WIMES, EDWARD, DCP: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active.

OCTOBER 12

ANDERSON, JOHN HENRY JR., SO: CITY WEEKENDER Released;

DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

DOUGLAS, JASON DEWANYE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING, MUNICIPAL Released; DRUG-RELATED OBJECTS-POSSESSION AND USE OF Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

HAYES, ERIC MICHAEL, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;

HINTON, RAASHEA, APD: PROBATION VIOLATION Active;

HOLBROOK, TIFFANY DIANE, SO: CITY WEEKENDER Released;

JOHNSON, TAKELYIAH APRE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;

JOHNSON, WILLIAM THOMAS, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released

MORMAN, NARKIA SHANICE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

PARKS, JEREMI KENTRELL, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;

PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; BLUE LIGHTS ON VEHICLES PROHIBITED Released

RIVERS, ANTONIO LAMONTE SO: WEEKENDER Released;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

WILLIAMS, TAMAIKA EVETTE, SO: CITY WEEKENDER Released.

OCTOBER 13

BELL, MARQUESE KEYON, APD: DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

BENNING, MARCUS BARNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Active;

BOGANS, DEANDRA LAKEANTAE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

DILLARD, KEN BERNARD J., APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;

HARRIS, KAMERON ISAIAH, APD: RECKLESS DRIVING Active; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Active; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active;

HENDERSON, JEBROSKIE MARQUEZ, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

JACKSON, JAMES ISAAC JR., SO: DISORDERLY CONDUCT Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;

JOHNSON, JUSTIN DOREL, APD: RECKLESS DRIVING Active; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Active; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active ;

JOHNSON, RICKY DEVENTCIE JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;

MARTINEZ-PEREZ, SERGIO DUBAN, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;

MILLEDGE, JESSICA TALECIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

POPE, JEFFREY SCOTT, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

ROGERS, DEMICKEY MANJARA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; BOND REVOKED Active;

SHERROD, TIMOTHY LOVELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS -- POSSESSION AND USE OF Active;

SPEARMAN, PHILLIP JR., APD: RECKLESS DRIVING Active; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Active; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active;

TAYLOR, KATO LAWAYNE, APD: CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;

TAYLOR, KENNETH LAWAYNE JR., APD: CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;

WARREN, DELVVECHIO DESHAWN JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE 2ND CONVICTION Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active;

WILLIAMS, DAVIE LEE JR., APD: CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.

OCTOBER 14

BRIGHT, DWAKA RENA, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BURTON, ERIC DONNELL, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active;

GROOMS, DENEVIOUS TREJUN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

IRVIN, BRITTANY NICOLE, ADDU: DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active;

JACKSON, MARKESIA QUANESHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

JOHNSON, WILLIAM MONROE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;

LINDEN, RAVEN MELISSA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

STILLS, JACQUINTE WILQUEZ, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;

TAYLOR, LAQUECIOUS YTERIA SO: PROBATION VIOLATION Active; RIOT Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;

TERRY, ONTARIO DEMETRIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active

WILSON, KOURTNEY SHARELL, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released.

OCTOBER 15

BAILEY, DAVID LEE JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;

BURGIS, WILLIAM HARRISON II, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

CALLOWAY, DONTAVIOUS SHERRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

CALLOWAY, POPE JAMES III, APD: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; POSSESSING/SELLING/MANUFACTURING/DISPENSING/DISTRIBUTING WITH INTENT, 20 OUNCES TO 160 OUNCES LOW-THC OIL Active;

GALVAN, ISABEL APD: RAPE Active;

HAYES, JEFFERY JAYDEN, DCSP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;

HUNTER, JERRY SANDTANYO, SO: CITY WEEKENDER Released;

JORDAN, JACOB WILLIAM, SO: PROBATION VIOLATION Active;

LAWSON, FRANKLIN CALEB, DCP: PROBATION VIOLATION Active;

McCARTY, DAVID JAMES B., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE-- FELONY Released;

McCONNELL, CHRISTOPHER LEE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

OUSLEY, MARVIN GAYE SR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;

RUDOLPH, DENNIS DOUGLAS SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;

WILLIAMS, FRANKIE CARL, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active.

OCTOBER 16

BLAKELY, PAMELA RENE, SO: GOOD BEHAVIOR Released;

CARTER, ERIC BERNARD, SO: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Released;

COLEMAN, JEREMY LATAVIOUS APD: SIMPLE ASSAULT Active;

CREWS, MARCELLAS II, APD: COMPUTER THEFT Active;

CRUZ GARCIA, JOSE ROBERTO, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

EVERETT, TERRENCE DEVAUGHN, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

GRAHAM, HILTON LAMONT, DCP: DRIVING A COMMERCIAL VEHICLE WITH A SUSPENDED/REVOKED/CANCELLED LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;

McCLAIN, FREDDIE LAMAR JR., APD: AFFRAY (FIGHTING) Active; PROBATION VIOLATION Active;

McCRAY, ALFONYA RONDAL JR., SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; WITNESS CONTEMPT Active;

MEADOWS, ERIC BRANNON, SO: PROBATION VIOLATION Active;

TURNER, JORDAN JULIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

WILSON, ASHLEY DENISE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

WILSON, DAVID CLAY APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; HARASSING PHONE CALLS Active.

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