These are bookings for Oct. 10-16 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 10
CALDWELL, WILLIE C. JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HAYES, SHATAVON DEMOND, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
IRVIN, TARA YULANDA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LEWIS, WILLIE FRANK JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Released;
MALONE, BRANDON RASHARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Active
PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
PORTER, WILLIAM CLYDE, ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRUG0RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
SELPH, SCHREE JOYCE, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active;
SHANNON, MARCUS LYNTWAN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
SHANNON, TABITHA LATOYA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SIMMONS, MARK SENNTARIS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STEVENS, TRISTAN MICHAEL ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
VERGARA, ALEXANDER BARROW, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
WILLIAMS, JA`KYRIA NYKEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released'
OCTOBER 11
BOLIN, ROY EDWARD, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; RECKLESS DRIVING Active; RED LIGHT VIOLATION Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DUI, ALCOHOL LESS SAFE Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active;
BROOKINS, SHQUKIESHA QUSHAWN, SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS, Released;
BROWN, JOSEPH EUGENE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
BROWN, JOY MERCEDES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CLARK, JOHNNY LEE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DAVIS, ASHLEY TAMARA, SO: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, MICHAEL ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
ETHERTON, STEPHEN RAY, ADDU: NO INSURANCE Active; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
FRAZIER, JAVASKI RESHOD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
FULLER, LEERONE RONE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARPE, JAMES CALVIN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HICKS, RAYFIELD JUNIOR, SO: CITY WEEKENDER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HOOKS, TEVARRIS RAESHOD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: WEEKENDER Released;
JACKSON, SAMUEL GREGORY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JENKINS, JARVIS KANTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
JONES, ERIC, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JUSTICE, ANGELIA JOY, DCP: FRAUD IN OBTAINING PUBLIC ASSISTANCE, FOOD STAMPS OR MEDICAID Released;
MAYS, BILLY MICHAEL DCP: BATTERY Released;
McDONALD, TRACY RAY, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MYLES, JASMINE TEAON, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
PIERCE, WAYNE DENORRIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RHODES, JAMES JR., APD: RECKLESS CONDUCT Released;
SHEDRICK, JOHN LEE, DCP: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;
TURNER, DAVIN EUGENE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, KAYMONTE ALENAKARONA, APD:THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
WIMES, EDWARD, DCP: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 12
ANDERSON, JOHN HENRY JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
DOUGLAS, JASON DEWANYE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING, MUNICIPAL Released; DRUG-RELATED OBJECTS-POSSESSION AND USE OF Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HAYES, ERIC MICHAEL, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
HINTON, RAASHEA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HOLBROOK, TIFFANY DIANE, SO: CITY WEEKENDER Released;
JOHNSON, TAKELYIAH APRE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, WILLIAM THOMAS, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released
MORMAN, NARKIA SHANICE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PARKS, JEREMI KENTRELL, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; BLUE LIGHTS ON VEHICLES PROHIBITED Released
RIVERS, ANTONIO LAMONTE SO: WEEKENDER Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, TAMAIKA EVETTE, SO: CITY WEEKENDER Released.
OCTOBER 13
BELL, MARQUESE KEYON, APD: DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
BENNING, MARCUS BARNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Active;
BOGANS, DEANDRA LAKEANTAE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DILLARD, KEN BERNARD J., APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, KAMERON ISAIAH, APD: RECKLESS DRIVING Active; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Active; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active;
HENDERSON, JEBROSKIE MARQUEZ, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JACKSON, JAMES ISAAC JR., SO: DISORDERLY CONDUCT Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, JUSTIN DOREL, APD: RECKLESS DRIVING Active; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Active; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active ;
JOHNSON, RICKY DEVENTCIE JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
MARTINEZ-PEREZ, SERGIO DUBAN, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
MILLEDGE, JESSICA TALECIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
POPE, JEFFREY SCOTT, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
ROGERS, DEMICKEY MANJARA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; BOND REVOKED Active;
SHERROD, TIMOTHY LOVELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS -- POSSESSION AND USE OF Active;
SPEARMAN, PHILLIP JR., APD: RECKLESS DRIVING Active; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Active; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active;
TAYLOR, KATO LAWAYNE, APD: CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, KENNETH LAWAYNE JR., APD: CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
WARREN, DELVVECHIO DESHAWN JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE 2ND CONVICTION Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active;
WILLIAMS, DAVIE LEE JR., APD: CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
OCTOBER 14
BRIGHT, DWAKA RENA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BURTON, ERIC DONNELL, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active;
GROOMS, DENEVIOUS TREJUN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
IRVIN, BRITTANY NICOLE, ADDU: DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active;
JACKSON, MARKESIA QUANESHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, WILLIAM MONROE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
LINDEN, RAVEN MELISSA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
STILLS, JACQUINTE WILQUEZ, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
TAYLOR, LAQUECIOUS YTERIA SO: PROBATION VIOLATION Active; RIOT Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
TERRY, ONTARIO DEMETRIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active
WILSON, KOURTNEY SHARELL, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released.
OCTOBER 15
BAILEY, DAVID LEE JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
BURGIS, WILLIAM HARRISON II, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CALLOWAY, DONTAVIOUS SHERRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CALLOWAY, POPE JAMES III, APD: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; POSSESSING/SELLING/MANUFACTURING/DISPENSING/DISTRIBUTING WITH INTENT, 20 OUNCES TO 160 OUNCES LOW-THC OIL Active;
GALVAN, ISABEL APD: RAPE Active;
HAYES, JEFFERY JAYDEN, DCSP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
HUNTER, JERRY SANDTANYO, SO: CITY WEEKENDER Released;
JORDAN, JACOB WILLIAM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LAWSON, FRANKLIN CALEB, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
McCARTY, DAVID JAMES B., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE-- FELONY Released;
McCONNELL, CHRISTOPHER LEE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
OUSLEY, MARVIN GAYE SR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
RUDOLPH, DENNIS DOUGLAS SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
WILLIAMS, FRANKIE CARL, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active.
OCTOBER 16
BLAKELY, PAMELA RENE, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
CARTER, ERIC BERNARD, SO: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Released;
COLEMAN, JEREMY LATAVIOUS APD: SIMPLE ASSAULT Active;
CREWS, MARCELLAS II, APD: COMPUTER THEFT Active;
CRUZ GARCIA, JOSE ROBERTO, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
EVERETT, TERRENCE DEVAUGHN, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
GRAHAM, HILTON LAMONT, DCP: DRIVING A COMMERCIAL VEHICLE WITH A SUSPENDED/REVOKED/CANCELLED LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
McCLAIN, FREDDIE LAMAR JR., APD: AFFRAY (FIGHTING) Active; PROBATION VIOLATION Active;
McCRAY, ALFONYA RONDAL JR., SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; WITNESS CONTEMPT Active;
MEADOWS, ERIC BRANNON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TURNER, JORDAN JULIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILSON, ASHLEY DENISE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WILSON, DAVID CLAY APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; HARASSING PHONE CALLS Active.