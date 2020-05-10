These are bookings for April 30-May 6 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 30
BANKS, CAROLYN JOHNSON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
BLACKSTOCK, JASON ALAN, GBI: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
CHESTANG, ISAIAH, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Active;
EPPERSON, BRENT TIMOTHY, GBI: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
FERRELL, JOHN KENNETH, GBI: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
FRANKS, MAYGHAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
GRIMALDO, HECTOR MANUEL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
STRICKLAND, WILLIAM GORAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
MAY 1
BAILEY, CASSIUS DEMETRIUS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BANKS, CORTEZ MONTREALL, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
BOYD, JARVIS JATAKA JR., APD: PROBATION VIOLATION Released;
BROWN, MARVIN MAURICE, APD: PROBATION VIOLATION Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; LOITERING/PROWLING Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
CROSS, KILMON HENICKEN, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Release;
DAVIS, KORRIN TRAMIL, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
GUIDER, DARIAN CRAIG, SO: THEFT BY DECEPTION -- FELONY Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
HARDWICK, HENRY JACOB JR., APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HUDSON, MICHEAL DAVID, APD: PROBATION VIOLATION Active;
IRVIN, MARY, APD: PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
JONES, CLARENCE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; PROBATION VIOLATION Released;
KEGLER, QUAN`YANNA SHA`RON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
STEPHENS, RICKY ANTHONY JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STOKES, PATRICK JOHN APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, SHYKERIA SHANAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WINN, RANDALL DE`NNTAL, OTHER: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 2
CLARK, CEDRIC CADDELL, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
COOK, ROBERT LEE, APD: PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released;
DAVIS, DE`SHUNTAE SAMONNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DAVIS, JERRY FRANK, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DIECKMAN, SANDRA JOYCE OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
EALEY, GEORGE HENRY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
FOSTER, TEMPEST KEAIRA APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FREEMAN, BILLIE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
HARRIS, PEGGY SUE SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
HARVEY, EVELYN SHERALL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HINES, JOHN MICHAEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
McLEOD, TONY DARRON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
SHERMAN, CARLOS SANTIAGO, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SOLOMON, GENE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
TAYLOR, MONTEZ CORNEILUS, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
VARELA, JAVIER ERNESTO, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
MAY 3
BROWN, CALVIN O`BRIEN, APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
CALEL, JOSE INNACIO, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CAMON, ELLEN LASHAWNDRA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
CARR, THOMAS RICARDO APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
CHAPMAN, TAMIKA LASHUN, APD: BATTERY Released;
CRAWFORD, CHARLES ANDREW, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LUCAS, ENRIQUE TERCERO, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; IMPROPER LEFT TURN Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
McKENZIE, ANTONIO MANTRELL DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SMITH, RODRICK ANTWAN, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
SUMMERLIN, JULIE ANN, DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
MAY 4
ADORNO, ANTONIO JR., APD: CHILD MOLESTATION Active; SEXUAL BATTERY AGAINST CHILD UNDER 16 Active; ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active;
ALEXANDER, JOHN CARL, APD: DRUG PARAPHERNALIA Released;
CRAWFORD, CHARLES ANDREW, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; CRIMINAL TRESPASS Active;
CULBRETH, LARRY DEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
FORD, KEDRAN JAVON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
HAMILTON, BYRON ALEXANDER, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; THEFT BY DECEPTION FELONY Active;
HARRIS, ELICIE SHANTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
KALAWAIA, CODY JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active;
LYAS, BRANDON LATRAY, APD: SIMPLE BATTERY Released;
McGEE, ANDRE LAMONT, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active
TIFT, JAMYA KESHAY, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active.
MAY 5
BOYD, JARVIS JATAKA JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active;
DAVIS, BRANDI NICOLE, OTHER: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $499 OR LESS Released;
HERREN, ANNA KATHYRN, APD: PUBLIC INDECENCY -- ACTUAL OR SIMULATED ACT OF SEX Active;
JORDAN, REGINALD DEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
KOHN, TEKOA DEVYON, SO: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
LOFTON, ERIC EUGENE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
MIMS, EDWARD LEE JR., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ROGERS, TERRA LUJOY, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active;
WILLIAMS, DERRICK LAVARR, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Released; PROBATION VIOLATION Released.
MAY 6
GORDON, MERSADEES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HALL, RAKINE DEANDRE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HARRIS, WILLIEL JERMAINE JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
JOHNSON, TASHA LYNN, DCP: DISORDERLY CONDUCT Active;
LATIMORE, TROY VINCE, ADDU: CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active;
MILLER, KRYSTAL SHONTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
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