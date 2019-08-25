These are bookings for Aug. 15-21 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

AUGUST 15

BARNHILL, DAVID CULPEPPER JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;

BLACKWELL, MICHAEL JEROME, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

COOK, SAMUEL DEANDRE. APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active;

HARPER, GLENDELL, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE III, IV OR V CONTROLLED SUBSTANCE, SALE OF Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; PROBATION VIOLATION Active SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;

JOHNSON, NOSTALGIA DE’ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

JONES, JOSEPH III, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

KING, KENYA LARREL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;

LAKE, JAVON GREGORY, APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

MARSHALL, TYNESA PATREK, SO: WEEKENDER Released;

OLIVER, SHARNICE SHARMEKA, SO: CITY COURT SENTENCE Active;

PASCHAL, SAVIAN MONTREZ, OTHER: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active;

ROSS, RAVEN SAMONE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;

SIMMONS, MAURICE DWAYNE, SO: EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Released; THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;

STROBLE, BOBBY JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active;

STROUD, CHARLES DANIEL, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

STROUD, DONALD MICHAEL, SO: RETURN FOR TRIAL Active.

AUGUST 16

BELL, JAYLAN KEONTRA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

CLAYTON, RAHEEM OLAJUWON, ADDU;OBSCURING LICENSE PLATE TO IMPEDE SURVEILLANCE EQUIP Released; THEFT BY RECEIVING, FELONY Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DANIELS, CHARLES, APD: PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;

HUNT, CALVIN RANDOLPH, SO: PROBATION VIOLATION Active;

JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

JOHNSON, REBECCA ELAINE, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released;

JONES, HANNAH DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

McCOY, MARKAVIOUS STANLEY SO: PROBATION VIOLATION Released;

McCRAY, ALIYAH DI-ANNE, SO: CITY WEEKENDER Released;

McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER Released

PARRISH, JESSIE ROSS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;

ROSS, ALIA VANTRESSA, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;

SHEFFIELD, CLEVELANDER TRENDNELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

TRENT, MIESHIA SHANTE, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Released; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Released;

TUCKER, WADE LANIER JR., ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; PROBATION VIOLATION Active;

WILLIAMS, COREY BREYON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WILLIAMS, ELIZABETH ALEXIS, SO: FORGERY — FIRST DEGREE Released.

AUGUST 17

BARNES, MARK JR., APD: DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

BROWN, EDDIE LEE, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

BROWN, JOSEPH EUGENE, SO: CITY WEEKENDER Released;

BROWN, TONY ADAM, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;

CRAWFORD, DARION TERRANCE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

DOLIET, DEVONTURIES SOMIA, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;

DUKES, KATORIA NICOLE APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

KENDRICK, KENTORIOUS EDWARD, APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active;

LEWIS, PERSEUS RAKEEM, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;

MATHIS, REGINA MICHELE, APD: PROBATION VIOLATION Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

NIX, MICHAEL THOMAS, SO: WEEKENDER Released;

ROBINSON, DERRION MALIQUE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; SIMPLE BATTERY Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS, MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;

ROGERS, SAVANNAH FAYTH, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

STEPHENS, TERRANCE BENTRELL SO: CITY WEEKENDER Released;

THOMAS, ALEXIUS TRENEE‘, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;

TURNER, DAVIN EUGENE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;

WILLIAMS, TELVIN ONEIL, APD: PROBATION VIOLATION Active.

AUGUST 18

BROWN, MICHAEL BERNARD, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;

EALEY, LAKYA ALEXZANDRIA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; NO INSURANCE Released;

ISAACS, STEVEN LAMAR, APD: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released;

JOHNSON, KEIKEI ANASTASIA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; STATE COURT SENTENCE Active;

JOHNSON, MICHAEL LAMONT, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;

LANEY, PRINCESANA MARSHAE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

MOBLEY, JACORIE ANTONIO, SO: OFF BOND Active; MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;

MOBLEY, WILLIE ANTONIO, SO: OFF BOND Active; MURDER Active;

MOORE, SANTERRIAH S., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

MYERS, QUINTERRIUS ROSHOD, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;

MYERS, SHAQUILLE DEVANTE, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;

NUNNALLY, JEREMY TAVIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

PADGETT, BRANDY MECHELLE, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;

PHILLIPS, ALLEN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

SESSION, ANTHONY, APD: DUI — PER SE 0.08 Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;

WASHINGTON, ANDREW SHAUQUIL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;

WILLIAMS, DEREK LAMONT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE/DANGEROUS DRUGS/WEAPONS Released; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released;

WILSON, CHEYENNE MOORE, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released

AUGUST 19

ALFORD, JEREMEL QUARTEZ, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;

BASS, SHEILA DENISE, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;

BRANTLEY, KENONTA RASHON, SO: RETURN FOR TRIAL Active; PROBATION VIOLATION Active;

CARR, ELVIS WILBERT, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;

CURRY, MICHAEL SEAN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;

FULLER, SHARON ELAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

GRAHAM, ANTWANE DEON, APD: PROBATION VIOLATION Active;

GREEN, VICKIE LANITA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

GRIFFIN, MICHAEL THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HARRIELL, SHANDREYAH TALESE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

HARRIS, CORNELL SHAROD, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

JOHNSON, SHANQUAYLA RECOLLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

JONES, KINBRELL RESHEARD, APD: MURDER Active;

JONES, QUASHAYLA SYKEATHA, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active;

JONES, SHANICE CANTENELLA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;

LEE, TYLEASHA TAQUINNA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;

MCCLENDON, FABIENNE TAVARES, APD: SIMPLE BATTERY Released; BATTERY Released; CONTEMPT OF COURT Released;

MCCOY, WALTER DONNEL IV, APD: REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

MORGAN, SHAWN JEMEL SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OFF BOND Active;

PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

RICH, LATONYA WYNNETTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

ROLLINS, NIKENDRA AJAYSIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

THOMAS, ALEXIUS TRENEE’, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

THOMAS, ANTONIO RICARDO, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;

WALKER, CURTISS II, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active.

AUGUST 20

BANE, DANIELLE LYNN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

COVIN, KENAUWKEE ZERNARD SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;

GLOVER, TYKESIA LENISE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;

HICKS, RAYFIELD JUNIOR, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

JACKSON, LASHONDA TANAE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;

JONES, CLARENCE JR., APD: NO INSURANCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; TIRE REQUIREMENTS Released;

LARKINS, BRITTANY CELESTE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;

LEACH, CAMIYAH JY‘KERIAH, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;

LOVELACE, DANIEL KNOWLES, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;

McDONALD, MALCOLM BERNARD, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released;

NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

OVERHOLTS, TINA MARIE, APD: DISTRACTED DRIVING Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active;NO INSURANCE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

PICKETT, VALENCIA DEANNA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

RICHARDSON, RAQUELL SHEREE, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;

TRENT, MIESHIA SHANTE, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;

WATKINS, EUGENE TAYLOR JR., ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;

WRIGHT, JEIQUE LYNISA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — MORE THAN $500 Released;

YOST, JUSTIN COLE, APD: HARASSING PHONE CALLS Released.

AUGUST 21

ALBRITTEN, MARION KEVIN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;

BRANTLEY, JERRY LEE, APD: CHILD MOLESTATION Active; EMPLOY/USE MINOR TO ENGAGE/ASSIST PERSON IN SEX CONDUCT Active;

FIELDS, RICO CHEYENN JR., SO: BATTERY Active;

GALINDO, ASHLEY MARIE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

GORDON, WALTER MITCHELL, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;

HARRIELL, SHANDREYAH TALESE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Active;

HUDDLESTON, JIMMY, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;

HUFF, JAZZY JARRELL, APD: MURDER Active;

HUNT, DARNIESHIA NE’COLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

JACKSON, CLYDE EDWARD, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;

JOHNSON, SHANQUAYLA RECOLLE, APD: BATTERY Active;

MERRITT, AUSTIN RAY, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;

PARRIS, ANDREW TREVON, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

SOWELL, JEREMIAH JOHN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

STONE, CHRISTOPHER RASHAD, ASU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

THOMAS, ADONIS DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;

THOMAS, JENNIFER BATTLE, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;

WILSON, SELENA HOPE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active.

Tags

Stay Informed