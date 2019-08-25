These are bookings for Aug. 15-21 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 15
BARNHILL, DAVID CULPEPPER JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
BLACKWELL, MICHAEL JEROME, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COOK, SAMUEL DEANDRE. APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active;
HARPER, GLENDELL, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE III, IV OR V CONTROLLED SUBSTANCE, SALE OF Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; PROBATION VIOLATION Active SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
JOHNSON, NOSTALGIA DE’ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, JOSEPH III, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
KING, KENYA LARREL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
LAKE, JAVON GREGORY, APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MARSHALL, TYNESA PATREK, SO: WEEKENDER Released;
OLIVER, SHARNICE SHARMEKA, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
PASCHAL, SAVIAN MONTREZ, OTHER: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active;
ROSS, RAVEN SAMONE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
SIMMONS, MAURICE DWAYNE, SO: EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Released; THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
STROBLE, BOBBY JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active;
STROUD, CHARLES DANIEL, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
STROUD, DONALD MICHAEL, SO: RETURN FOR TRIAL Active.
AUGUST 16
BELL, JAYLAN KEONTRA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CLAYTON, RAHEEM OLAJUWON, ADDU;OBSCURING LICENSE PLATE TO IMPEDE SURVEILLANCE EQUIP Released; THEFT BY RECEIVING, FELONY Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DANIELS, CHARLES, APD: PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
HUNT, CALVIN RANDOLPH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JOHNSON, REBECCA ELAINE, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released;
JONES, HANNAH DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
McCOY, MARKAVIOUS STANLEY SO: PROBATION VIOLATION Released;
McCRAY, ALIYAH DI-ANNE, SO: CITY WEEKENDER Released;
McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER Released
PARRISH, JESSIE ROSS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, ALIA VANTRESSA, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
SHEFFIELD, CLEVELANDER TRENDNELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
TRENT, MIESHIA SHANTE, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Released; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Released;
TUCKER, WADE LANIER JR., ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, COREY BREYON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, ELIZABETH ALEXIS, SO: FORGERY — FIRST DEGREE Released.
AUGUST 17
BARNES, MARK JR., APD: DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
BROWN, EDDIE LEE, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BROWN, JOSEPH EUGENE, SO: CITY WEEKENDER Released;
BROWN, TONY ADAM, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
CRAWFORD, DARION TERRANCE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
DOLIET, DEVONTURIES SOMIA, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
DUKES, KATORIA NICOLE APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
KENDRICK, KENTORIOUS EDWARD, APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, PERSEUS RAKEEM, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
MATHIS, REGINA MICHELE, APD: PROBATION VIOLATION Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
NIX, MICHAEL THOMAS, SO: WEEKENDER Released;
ROBINSON, DERRION MALIQUE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; SIMPLE BATTERY Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS, MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
ROGERS, SAVANNAH FAYTH, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL SO: CITY WEEKENDER Released;
THOMAS, ALEXIUS TRENEE‘, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;
TURNER, DAVIN EUGENE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
WILLIAMS, TELVIN ONEIL, APD: PROBATION VIOLATION Active.
AUGUST 18
BROWN, MICHAEL BERNARD, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
EALEY, LAKYA ALEXZANDRIA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; NO INSURANCE Released;
ISAACS, STEVEN LAMAR, APD: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
JOHNSON, KEIKEI ANASTASIA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; STATE COURT SENTENCE Active;
JOHNSON, MICHAEL LAMONT, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;
LANEY, PRINCESANA MARSHAE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOBLEY, JACORIE ANTONIO, SO: OFF BOND Active; MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
MOBLEY, WILLIE ANTONIO, SO: OFF BOND Active; MURDER Active;
MOORE, SANTERRIAH S., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MYERS, QUINTERRIUS ROSHOD, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
MYERS, SHAQUILLE DEVANTE, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
NUNNALLY, JEREMY TAVIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PADGETT, BRANDY MECHELLE, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
PHILLIPS, ALLEN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SESSION, ANTHONY, APD: DUI — PER SE 0.08 Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
WASHINGTON, ANDREW SHAUQUIL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DEREK LAMONT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE/DANGEROUS DRUGS/WEAPONS Released; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released;
WILSON, CHEYENNE MOORE, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released
AUGUST 19
ALFORD, JEREMEL QUARTEZ, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
BASS, SHEILA DENISE, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
BRANTLEY, KENONTA RASHON, SO: RETURN FOR TRIAL Active; PROBATION VIOLATION Active;
CARR, ELVIS WILBERT, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;
CURRY, MICHAEL SEAN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
FULLER, SHARON ELAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRAHAM, ANTWANE DEON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, VICKIE LANITA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GRIFFIN, MICHAEL THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIELL, SHANDREYAH TALESE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, CORNELL SHAROD, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
JOHNSON, SHANQUAYLA RECOLLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, KINBRELL RESHEARD, APD: MURDER Active;
JONES, QUASHAYLA SYKEATHA, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active;
JONES, SHANICE CANTENELLA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
LEE, TYLEASHA TAQUINNA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
MCCLENDON, FABIENNE TAVARES, APD: SIMPLE BATTERY Released; BATTERY Released; CONTEMPT OF COURT Released;
MCCOY, WALTER DONNEL IV, APD: REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MORGAN, SHAWN JEMEL SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OFF BOND Active;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
RICH, LATONYA WYNNETTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROLLINS, NIKENDRA AJAYSIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, ALEXIUS TRENEE’, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMAS, ANTONIO RICARDO, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALKER, CURTISS II, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active.
AUGUST 20
BANE, DANIELLE LYNN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
COVIN, KENAUWKEE ZERNARD SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
GLOVER, TYKESIA LENISE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
HICKS, RAYFIELD JUNIOR, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
JACKSON, LASHONDA TANAE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
JONES, CLARENCE JR., APD: NO INSURANCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; TIRE REQUIREMENTS Released;
LARKINS, BRITTANY CELESTE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
LEACH, CAMIYAH JY‘KERIAH, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
LOVELACE, DANIEL KNOWLES, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
McDONALD, MALCOLM BERNARD, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
OVERHOLTS, TINA MARIE, APD: DISTRACTED DRIVING Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active;NO INSURANCE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
PICKETT, VALENCIA DEANNA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RICHARDSON, RAQUELL SHEREE, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
TRENT, MIESHIA SHANTE, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
WATKINS, EUGENE TAYLOR JR., ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
WRIGHT, JEIQUE LYNISA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — MORE THAN $500 Released;
YOST, JUSTIN COLE, APD: HARASSING PHONE CALLS Released.
AUGUST 21
ALBRITTEN, MARION KEVIN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
BRANTLEY, JERRY LEE, APD: CHILD MOLESTATION Active; EMPLOY/USE MINOR TO ENGAGE/ASSIST PERSON IN SEX CONDUCT Active;
FIELDS, RICO CHEYENN JR., SO: BATTERY Active;
GALINDO, ASHLEY MARIE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GORDON, WALTER MITCHELL, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
HARRIELL, SHANDREYAH TALESE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Active;
HUDDLESTON, JIMMY, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
HUFF, JAZZY JARRELL, APD: MURDER Active;
HUNT, DARNIESHIA NE’COLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JACKSON, CLYDE EDWARD, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, SHANQUAYLA RECOLLE, APD: BATTERY Active;
MERRITT, AUSTIN RAY, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
PARRIS, ANDREW TREVON, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SOWELL, JEREMIAH JOHN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STONE, CHRISTOPHER RASHAD, ASU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, ADONIS DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, JENNIFER BATTLE, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
WILSON, SELENA HOPE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active.