These are bookings for July 25-31 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 25
COLE, JAMES WILLIAM, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
DAHN, AMANDA ARLENE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
JACKS, SABRIA TRENEE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
MARSHALL, JOE SPENCE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MERRITT, TAVARIUS ANTWAIN, ADDU: MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
ODENTHAL, CIERA DAWN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PHILLIPS, CALVIN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
SADLER, BRYAN KEITH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SMITH, JODY SPENCER, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
SMITH, LAUREN SHEA SO: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
THOMAS, DONTE DION, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;
THOMPSON, BERNARDO LITIC, APD: PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, SHUREKA TANEA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILSON, ASHFORD LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Released.
JULY 26
BRELAND, BRAXTON EMMANUEL, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
FOWLER, TOREY MAURICIO, SO: MANUFACTURE/SELL/DISPENSE/DISTRIBUTE OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL; POSSESSION OF MARIJUANA/CONTROLLED SUBSTANCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, RICKAYLA LAFAYE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
MOORE, AUNDRILES RAONNA, SO: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
MOORE, ZACKERIA TAMBERNIK, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
REDDING, EDDIE JERELL, SO: WEEKENDER Released;
SMITH, LARRY APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;
THOMPSON, CURTIS LEVON, APD: PROBATION VIOLATION Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active;
TOOMER, DEXTER LEMUAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WARDROP, ELIZABETH ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
WASHINGTON, ANDREW SHAUQUIL, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
WILLIAMS, DONTAE DOMINIQUE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released.
JULY 27
ALEX, NKIRUKA NAOMI, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
EDWARDS, KABRESHA SHAQUAN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
GREEN, BRANDON KEON, SO: WEEKENDER Released;
HARTMAN, STUART JAY, SO: WEEKENDER Released;
HIGHTOWER, ZEQUARIUM MONQUARIUS, COURT: WEEKENDER Released;
HOLLIS, JOSHUA JAMEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
McCULLOUGH, JAMIE TERRELL, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
NIX, MICHAEL THOMAS, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
QUIMBY, DEMETRESS JAY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, COURT: WEEKENDER Released;
TERRELL, ROBERT GARY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
THOMAS, AARON CHAVARIO, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
VILLARREAL, ANGELA ELENA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WATSON, TROY, APD: CRUELTY TO ANIMALS Active;
WHEARRY, SATORRE TRAMAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JULY 28
BUNTS, JASON ERROL, APD: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released;
CAMPBELL, SANTANA TIARA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CHAPPELL, KENTRAIL CURTIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLEMAN, KEITH LAMAR, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active;
FEW, VERONA DECOSTA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
FRAZIER, ERICA LASHAWN, APD: COMPUTER THEFT Released;
JOHNSON, LARRY DONTRAEOUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; RECKLESS DRIVING Active; PROBATION VIOLATION Active;
JONES, JOHNNY BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
LITTLE, SHAMERIA NICHOLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McCANLESS, JARED PHILLIP, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
ROBINSON, KEVIN JAMAL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILLIAMS, DEARIESIUS QUANTREZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, NAKASOMIA LAMONT, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
JULY 29
CLARK, TERRANCE TERRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVIS, ASHLEY TAMARA, APD: PUBLIC INDECENCY — LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Active; DRUG PARAPHERNALIA Active; PROBATION VIOLATION Active;
HALL, SANTANA SHERELL, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released; FORGERY — FOURTH DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
LAND, DAN III, SO: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
LINKHORN, CHRISTOPHER RASHAD, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released; STALKING — MISDEMEANOR Released;
MILLS, SHELBY MARIE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MOSLEY, TAKIRA SHARMAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MURRAY, DUSTIN CHARLES, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
NEWBERRY, REGINALD BERNARD, APD: DUI, ALCOHOL, LESS SAFE Released; DUI — PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
SHORTER, RYAN BERNARD SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALLS Released;
SIAS, JEREMY QUANTIN, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
SMITH, NATHANIEL KENDELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITEHEAD, JERMAINE THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JULY 30
BARBER, TAVEKIOUS MALIK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BENSON, STEVEN RAY, APD: THEFT BY DECEPTION — FELONY Released;
BLOCKER, ANTHONY BENJAMIN, APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Released;
BYRD, ASHLEY SANDDRELL, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
CRUMP, DYQUANTA SHANQUELLE APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DAVIS, TAHJI, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE, DISPENSE, Released; — POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
GRIMES, ANGELA DIANA, SO: POSSESSION OF A FRAUDULENT ID WITH STATE SEAL OR LOGO Active; FORGERY — THIRD DEGREE Active; FORGERY OF A FINANCIAL TRANSACTION CARD Active;
HARRIS, CHARLIE JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAYES, TEMARCUS KEVIROUS, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II — POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, CODY SEAN, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LEMON, STEPHANIE ALLYSE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
PALMER, EVELYN HOPE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
PARKER, MATTHEW SCOTT, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
PARRISH, JESSIE ROSS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
QUIMBLEY, TYRELL LAQUAN, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
SPENCE, JEFFERY ALAN, APD: NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
STOWE, GREGORY SCOTT, APD: WINDSHIELD REQUIREMENTS Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
TIMBES, ALLEN DALE, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
WATSON, DAVID LEE JR., APD: PAROLE VIOLATION Active; NO INSURANCE Active; IMPROPER TRANSFER OF TAG/ALTERED TAG Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
WESTER, JAMES PIERRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, CURTIS LEE, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.
JULY 31
GRIFFIN, JEFF LEGRANDE JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; FORGERY — FOURTH DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
HAIRE, CHARLIE FRANKLIN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Active;
PRINCE, ALAN JAMES, ADDU: SCHEDULE III, IV, V, SUBSTANCES, PURCHASE/POSSESSION/MANUFACTURE/DISTRIBUTION/SALE Active; POSSESSION OF SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;
TAYLOR, CANDICE LEANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WARREN, GERALD LYNN, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
WEST, SHONTRIO LECONTE, ADDU: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FT OF PARK Active.