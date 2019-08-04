These are bookings for July 25-31 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

JULY 25

COLE, JAMES WILLIAM, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;

DAHN, AMANDA ARLENE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

JACKS, SABRIA TRENEE, SO: PROBATION VIOLATION Released;

MARSHALL, JOE SPENCE, APD: PROBATION VIOLATION Active;

MERRITT, TAVARIUS ANTWAIN, ADDU: MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;

ODENTHAL, CIERA DAWN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

PHILLIPS, CALVIN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

SADLER, BRYAN KEITH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

SMITH, JODY SPENCER, SO: GOOD BEHAVIOR Released;

SMITH, LAUREN SHEA SO: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;

THOMAS, DONTE DION, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;

THOMPSON, BERNARDO LITIC, APD: PROBATION VIOLATION Active;

THOMPSON, SHUREKA TANEA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WILSON, ASHFORD LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Released.

JULY 26

BRELAND, BRAXTON EMMANUEL, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;

FOWLER, TOREY MAURICIO, SO: MANUFACTURE/SELL/DISPENSE/DISTRIBUTE OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL; POSSESSION OF MARIJUANA/CONTROLLED SUBSTANCE Active; PROBATION VIOLATION Active;

JENKINS, RICKAYLA LAFAYE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;

MOORE, AUNDRILES RAONNA, SO: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

MOORE, ZACKERIA TAMBERNIK, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

REDDING, EDDIE JERELL, SO: WEEKENDER Released;

SMITH, LARRY APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;

THOMPSON, CURTIS LEVON, APD: PROBATION VIOLATION Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active;

TOOMER, DEXTER LEMUAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;

WARDROP, ELIZABETH ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;

WASHINGTON, ANDREW SHAUQUIL, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;

WILLIAMS, DONTAE DOMINIQUE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released.

JULY 27

ALEX, NKIRUKA NAOMI, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;

EDWARDS, KABRESHA SHAQUAN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active;

GREEN, BRANDON KEON, SO: WEEKENDER Released;

HARTMAN, STUART JAY, SO: WEEKENDER Released;

HIGHTOWER, ZEQUARIUM MONQUARIUS, COURT: WEEKENDER Released;

HOLLIS, JOSHUA JAMEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active;

JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

McCULLOUGH, JAMIE TERRELL, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;

NIX, MICHAEL THOMAS, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

QUIMBY, DEMETRESS JAY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;

STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, COURT: WEEKENDER Released;

TERRELL, ROBERT GARY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;

THOMAS, AARON CHAVARIO, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active;

VILLARREAL, ANGELA ELENA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

WATSON, TROY, APD: CRUELTY TO ANIMALS Active;

WHEARRY, SATORRE TRAMAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.

JULY 28

BUNTS, JASON ERROL, APD: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released;

CAMPBELL, SANTANA TIARA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

CHAPPELL, KENTRAIL CURTIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;

COLEMAN, KEITH LAMAR, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active;

FEW, VERONA DECOSTA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

FRAZIER, ERICA LASHAWN, APD: COMPUTER THEFT Released;

JOHNSON, LARRY DONTRAEOUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; RECKLESS DRIVING Active; PROBATION VIOLATION Active;

JONES, JOHNNY BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;

LITTLE, SHAMERIA NICHOLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

McCANLESS, JARED PHILLIP, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;

ROBINSON, KEVIN JAMAL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

WILLIAMS, DEARIESIUS QUANTREZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

WILLIAMS, NAKASOMIA LAMONT, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.

JULY 29

CLARK, TERRANCE TERRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

DAVIS, ASHLEY TAMARA, APD: PUBLIC INDECENCY — LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Active; DRUG PARAPHERNALIA Active; PROBATION VIOLATION Active;

HALL, SANTANA SHERELL, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released; FORGERY — FOURTH DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Released;

LAND, DAN III, SO: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

LINKHORN, CHRISTOPHER RASHAD, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released; STALKING — MISDEMEANOR Released;

MILLS, SHELBY MARIE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

MOSLEY, TAKIRA SHARMAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

MURRAY, DUSTIN CHARLES, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;

NEWBERRY, REGINALD BERNARD, APD: DUI, ALCOHOL, LESS SAFE Released; DUI — PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

SHORTER, RYAN BERNARD SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALLS Released;

SIAS, JEREMY QUANTIN, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;

SMITH, NATHANIEL KENDELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;

WHITEHEAD, JERMAINE THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active.

JULY 30

BARBER, TAVEKIOUS MALIK, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BENSON, STEVEN RAY, APD: THEFT BY DECEPTION — FELONY Released;

BLOCKER, ANTHONY BENJAMIN, APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Released;

BYRD, ASHLEY SANDDRELL, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;

CRUMP, DYQUANTA SHANQUELLE APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

DAVIS, TAHJI, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE, DISPENSE, Released; — POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;

GRIMES, ANGELA DIANA, SO: POSSESSION OF A FRAUDULENT ID WITH STATE SEAL OR LOGO Active; FORGERY — THIRD DEGREE Active; FORGERY OF A FINANCIAL TRANSACTION CARD Active;

HARRIS, CHARLIE JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HAYES, TEMARCUS KEVIROUS, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II — POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;

JOHNSON, CODY SEAN, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

LEMON, STEPHANIE ALLYSE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;

PALMER, EVELYN HOPE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;

PARKER, MATTHEW SCOTT, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;

PARRISH, JESSIE ROSS, SO: PROBATION VIOLATION Active;

QUIMBLEY, TYRELL LAQUAN, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;

SPENCE, JEFFERY ALAN, APD: NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

STOWE, GREGORY SCOTT, APD: WINDSHIELD REQUIREMENTS Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;

TIMBES, ALLEN DALE, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;

WATSON, DAVID LEE JR., APD: PAROLE VIOLATION Active; NO INSURANCE Active; IMPROPER TRANSFER OF TAG/ALTERED TAG Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;

WESTER, JAMES PIERRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

WILLIAMS, CURTIS LEE, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.

JULY 31

GRIFFIN, JEFF LEGRANDE JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; FORGERY — FOURTH DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;

HAIRE, CHARLIE FRANKLIN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Active;

PRINCE, ALAN JAMES, ADDU: SCHEDULE III, IV, V, SUBSTANCES, PURCHASE/POSSESSION/MANUFACTURE/DISTRIBUTION/SALE Active; POSSESSION OF SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;

TAYLOR, CANDICE LEANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

WARREN, GERALD LYNN, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;

WEST, SHONTRIO LECONTE, ADDU: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FT OF PARK Active.

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