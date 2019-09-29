These are bookings for Sept. 19-25 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 19
BAKER, TIANNA ADRICIA, SO: PROBATION VIOLATION Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
COLEMAN, DEQUAWN JERMAINE, DCSP: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Active; SIMPLE ASSAULT Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Active;
DAVIDSON, JOSHUA LANCELOT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
HAVIOR, JACQUAVIAN KERRON, GSP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DISTRACTED DRIVING Released;
HOLT, SHAKYRA MESHON, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active;
JOHNSON, AULEXUS LEDENA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JONES, JUANTAVIUS JELANI, GSP: TAG LIGHT REQUIRED Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
MURRAY, DALTON LAVIER, APD: HABITUAL VIOLATOR (MISDEMEANOR) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; NO INSURANCE Active; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active;
RANDLE, DEVIN COVON, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
WINFIELD, SYLVIA SYMONE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
WITCHER, JAUNTA SHERMARR, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released.
SEPTEMBER 20
BAISDEN, BRITTANY NICOLE, GSP: DUI - PER SE 0.08 Released; VIOLATION OF LICENSE RESTRICTIONS Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
BRADLEY, SAMANTHA ROSSILL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOLT, SHANNON RANAE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
IRVIN, AVIS LEKISHA, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
McELRATH, DELANE ANDREW, GSP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released;
MINCEY, GREGORY LENORRIS, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
RANDLE, LAWERENCE LORENZO, SO: FORGERY - 4TH DEGREE-1ST OR 2ND OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; ESCAPE -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, MICAH DOMINIC, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
SHAW, TREVON DWAYNE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
SMITH, JEREMIAH JAMAL, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
TEW, MICHEAL EDWARD, DCP: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
YORK, CLARENCE IKECO, APD: COCAINE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; UNLAWFUL PARKING Active; PROBATION VIOLATION Active.
SEPTEMBER 21
ANDERSON, ANTHONY GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
ANTHONY, TIFFANY LASHAY, GSP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
BAKER, FELICIA ROCHELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BOONE, JONTAVIOUS JEROD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
BROWN, JOSEPH EUGENE, SO: CITY WEEKENDER Released;
BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CLADD, CHALIL DENISE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COVIN, LISA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ELDER, AMIA BREANNA, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, GRACE HAWKINS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, JUANTEL YVETTE, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
JOHNSON, JOSHUA LORENZO L., APD: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, MARKELVIS JAMAAL, APD: NO INSURANCE Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; DUI, DRUGS, LESS SAFE Released;
KISER, JUSTIN CHRISTIAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
MARTIN, JASON JARROD, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
MCKENZIE, RASHUN JANAY, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; HYDROCODONE, POSSESSION OF Released;
REED, NATHAN, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released;
SELLERS, JASON SCOTT, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
SMITH, JAMES NORBERT JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
TOOMBS, JANICE, SO: CITY WEEKENDER Released;
TRICE, ANTHONY SHERROD, GSP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; DUI, DRUGS, LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released; HYDROCODONE, POSSESSION OF Released;
WILLIAMS, ERNEST, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released.
SEPTEMBER 22
COBB, JIMMY JAMUNE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CONGER, JAMES ALLEN, GSP: DUI - PER SE 0.08 Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released;
DAVIS, HAROLD EDWARD, GSP: DUI, ALCOHOL LESS SAFE Released;
FRAZIER, ROLANDO DUPREE, APD: PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active;
GRIFFIN, MICHAEL THOMAS, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;
JACKSON, JERRY, DCP: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
JONES, MARQUIS JERTAVIUS, GSP: DUI, DRUGS, LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
MASON, LORIA LATRIC, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McCLENDON, DEJARIK MONIQUE-LATRESE, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released;
MONTGOMERY, TERRY LYNN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
POLITE, DOMINIQUE MEGEUL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
ROBINSON, APRIL K., APD: RECKLESS DRIVING Released;
SIMMONS, SHANNON JONES, GSP: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
TEEMER, ROGCEE JACQUELINE, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
WALKER, RODNEY O'NEAL, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
WILLIAMS, MAURICE BERNARD, APD: TURN SIGNAL REQUIREMENTS Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WRIGHT, ELIZABETH ANGELA APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
SEPTEMBER 23
BUSH, KALIAH, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BUSH, WILLIAM BUTCH JR., APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
CHANCEY, JAMARCUS TIWAN, APD: RECKLESS CONDUCT Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
CHAVIS, GLENN JOSEPH, SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
FRAZIER, ERICK KALVASKY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
GREEN, RICHARD LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
GUNN, DESMOND ARESINO, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HOLMES, DONTE ELLIS SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, TAMEKA JEANEEN, SO: TRUANCY -- SCHOOL DAYS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KEELEY, XAVIER ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
MATHIS, ELBERT, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER LANE CHANGE Released; PROBATION VIOLATION Released;
MENA, MOSES, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; STOP SIGN VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
NASRULLAH, AMINA BASHA, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
NEWSOME, ARTAVIUS MEREESE, PAROLE: PAROLE VIOLATION Released;
NORBERG, KENNETH JON, OTHER: BOND REVOKED Active;
SEAY, SHERONDA LYVETTE, SO: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
SHEEDY, JACK BRAXTON, APD: DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STARLING, WALTER JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, JEFFERY SCOTT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WARE, LOU GENE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARE, RAHEEM GERROD, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
SEPTEMBER 24
COLEMAN, RONALD LEON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
COVIN, KENAUWKEE ZERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DIETZEL, JESSICA DIANE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
DUNCAN, RONNIE LEKETH APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD (34 COUNTS) Active;
FLETCHER, ANGELA MICHELLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
HERNANDEZ, JOSE MANUEL CEDILLO, GSP: SPEEDING - STATE COURT Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
HEWITT, SHANNON MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;
MERRITT, JUMARCUS JYWAN, DCP: SPEEDING - STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PATTERSON, MICHELLE RYALS, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released;
SMITH, TRACY LASHAWN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WALKER, WALTER LEON, APD: BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WRIGHT, JAMARIOUS DEVONTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
YOUNG, OSANDA MALIK SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active.
SEPTEMBER 25
CONEY, JARRIA JARMERE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
FLORENCE, TIMOTHY TYRONE, APD: AGGRAVATED STALKING Active;
GOLDEN, JOSEPH CHRISTOPHER JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HARRIS, MIA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: THEFT BY TAKING, $1,500, Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
McDANIEL, SHAREKA SAVIONNE, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS, $1,499 OR LESS Released;
RIDDLE, DAVID ALAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
TRUELOVE, SHERRIE REED, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN SECOND DEGREE -- MISDEMEANOR Active;
WORTHY, DAVID, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active.