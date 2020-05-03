These are bookings for April 23-29 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 23
ANGLON, BOBBY FERREL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BALLARD, EDWARD VENIS, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
BRYANT, CAMERON CHARLES, SO: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released;
MORRIS, TIFFANY NICOLE, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY - 2ND DEGREE Released;
WIMBERLY, MARQUITA MARIE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
APRIL 24
COBB, JAKEL WESLEY, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GOSHA, KYALAALIYHA LAYNESHA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HUDSON, MICHEAL DAVID, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
SCOTT, TEVIN TAMOSKI, SO: PROBATION VIOLATION Released;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
ZACKERY, CHASITY CIARA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
APRIL 25
CLARK, KONTAVIOUS DEMARTIN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
DUNCAN, PATRICIA ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MASON, MARQUAVIOUS BRASHUN, APD: MURDER Actiive; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
MILLEDGE, WILLIE JAMES JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 8 TO 17 YEARS OLD Released; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Released;
NIX, ROBERT LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SHULTZ, AMANDA DANIELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SNELLS, ROGER SANTAVIOUS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
THREADGILL, KARLOS RODRIQUEZ, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
TIFT, JAMYA KESHAY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WALKER, KENADRIA NIKHAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WALKER, SHEVEON QUANDASHA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WALKER, TIONA BERASIA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DISORDERLY CONDUCT Released.
APRIL 26
BARKLEY, TAMIKA LAWANDA, APD: SIMPLE BATTERY Released; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING, SELLING, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released;
CHAMBERS, RANDY TARAIL, ADDU: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released;
COWART, ROBERT LAMAR, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FLETCHER, TYRONE KAREEM, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;
JENKINS, ANTWAUN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
McGEE, JAMES SO: PROBATION VIOLATION Released;
WATSON, ANGELA DENISE, APD: SIMPLE ASSAULT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS Released.
APRIL 27
CLAY, JOHNNY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
DAVIS, TYRONE CORTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
IVEY, GAVIN TYRIQ, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
JORDAN, REGINALD DEAN, APD: BATTERY Released;
SHEALY, DAVANTA DA QWAN, SO: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
TOMLINSON, BRUCE ALLEN, APD: PROBATION VIOLATION Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
WOODS, ANDREW JAV`DENE SO: PROBATION VIOLATION Released.
APRIL 28
ANTHONY, KONTTERIOUS DONTE JR., DCP: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
BANKS, CAROLYN JOHNSON APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CARTER, DEMARKESE FEROME JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING - $500 OR LESS Released;
CORBETT, CALVIN KIRK APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DUDLEY, JERRI ANITA ADDU: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DRUG-RELATED OBJECTS,; POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
HERREN, ANNA KATHYRN APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HOOVER, WILLIAM JASON, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
OLIVER, DEMETRIUS MACQUEL JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
THOMAS, QYNEISHA DANIELLE, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WELLS, JASON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WHITE, KERRIE DENETRIA, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
WHITE, QUATAVIUS RASHAWN, APD: PAROLE VIOLATION Released.
APRIL 29
DANIELS, BERNARD ALEXANDER JR., APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
HUNT, JOSHUL DEVIL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JORDAN, WALTER DEMONE, GSP: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Active; FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Active;; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DUI -- PER SE 0.08 Active;
LOUIS, TRI`A NELONSHAI, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
MILLER, JESSIE ISSAC, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
NIX, ROBERT LEE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
PERRY, VICTOR VERNARD, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
SMITH, JOHNNY MACK JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
VAUGHN, QUINCY, APD: PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released;
WILLIAMS, DONTIEA FANANDOUS, APD: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; FAILURE TO APPEAR Active.
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