These are bookings for July 11 27-July 17 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 11
BECKHAM, GEORGE HOWARD, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
BRANTLEY, KENONTA RASHON, SO: RETURN FOR TRIAL, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
EALEY, GEORGE HENRY, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
FITZPATRICK, MARQUIS JAQUELE, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT, Released;
FULLER, ANTRON DEMARCUS, APD: CRIMINAL TRESPASS, Released; SIMPLE BATTERY, Released;
GIBSON, DONTRAVIUS DONQUEZ, SO: DISORDERLY CONDUCT, Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE, Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Released;
HALL, SANTANA SHERELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
HARRIS, DOMINQUE, APD: THEFT BY TAKING -- ALL OTHER MISDEMEANORS, $1,500 OR LESS, Active;
HAYNES, WILLIE JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
HOLSEY, CEDERICK AQAUN, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT, Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8, Released; IDENTITY THEFT, Released; FORGERY -- FIRST DEGREE, Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE, Released;
JACOB, SABU PANAMTHOTTAM, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR, Released;
LEMING, JOHNNY WAYNE, SO: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
MANNING, TAJHMA RENIER, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
MARSHALL, LONDELL KATRELL, SO: PROBATION VIOLATION, Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY, Active;
MASSEY, BRIAN KEITH, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER, Active;
PRESSLEY, BRANDI LOVE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF, Active;
RILEY, CHERRELL DENISE, SO: UNLAWFUL EAVESDROPPING OR SURVEILLANCE, Released;
SNEED, COURTNEY CHANEL SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
TAYLOR, CANDICE LEANN, SO: PROBATION VIOLATION, Released;
TAYLOR, LAURA LEIGH, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF, Released;
WHITE, DASHONE DEMARCUS, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER, Active;
WINCHESTER, PHILLIP, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
WOODS, BRENNAN TERRELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active.
JULY 12
BETANCOURT, CONNIE ELIZABETH, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
BROWN, TRINA MICHELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE, Active;
BURKE, QUATERIUS DEONTERRIUS, SO: OFF BOND, Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR, Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE, Released;
DAVE, DADREON KLAVELL, APD: MURDER, Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY, Released; MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE, Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY, Active; PAROLE VIOLATION, Active; PROBATION VIOLATION, Released;
DAVIS, SAMUEL JUNIOR JR., APD: PUBLIC INDECENCY, Released; REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING, Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
DAWSON, ANTUANNA BENNAE', APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
HALL, QUAZA KANEIDRA, MARS: CITY COURT SENTENCE, Released;
IDLETT, JEREMY RASHAD, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
JACKSON, JARVIS LANARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY, Active;
JONES, LINDA JOHNSON, SO: PROBATION VIOLATION, Released;
KENT, MESHA LASHON, SO: GOOD BEHAVIOR, Released;
MALLORY, HENRY JR., APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD, Released;
McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER, Released;
PORTER, WONTAVIOUS MONTRELL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, -- MISDEMEANOR, Active;
REDDING, EDDIE JERELL, SO: COUNTY WEEKENDER, Released;
ROBINSON, TENISHA NICOLE, SO: FALSE REPORT OF A CRIME, Released;
ROGERS, VICTORIA LYNN, GSP: NO INSURANCE, Released;
SMITH, CHARLES SCOTT, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS, Released;
WINCHESTER, TAIYON KEAHTAY, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
WISE, CHERLYNDRIA MIESHA, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
YOUNG, KYIA JENA, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released.
JULY 13
ALMOND, OSCAR LEE SR., SO: CITY WEEKENDER, Released;
GIBSON, RODERICK DOMINIQUE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE, Released;
GOINES, KEMIKO WAYNECIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE, Released;
HINES, KASHIF YEKAN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE, Released;
HOLLEY, DEMONTREAL ALOU, APD: LOITERING, OBSTRUCTION OF FREE PASSAGE, Released;
HOLMES, BRYAN SHAROD, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE, Released;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER, Released;
JACKSON, LAKEISHA KOSHONE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
JACKSON, SANDRA LAVERNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE, Released;
KELLY, STANLEY BROWN, SO: COUNTY WEEKENDER, Released;
MITCHELL, MARQUISE DANTE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF, Released;
MONROE, WILLIE DAVID APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE, Released;
NIX, MICHAEL THOMAS, SO: COUNTY WEEKENDER, Released;
PALMER, JOHNNY L., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE, Active;
RODRIGUEZ, OSBALDO, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Released; DISORDERLY CONDUCT, Released;
SANDOVAL, ROBERTO JR., GSP: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT, Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE, Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE, Active; NO LICENSE ON PERSON, Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE, Active;
SIMMONS, MORIO THEOPOLIS, SO: CITY WEEKENDER, Released;
TEW, STEVEN THOMAS, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
THOMAS, MELVIN APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT, Released;
WHITAKER, VINCENT LAMAR JR., SO: PROBATION VIOLATION, Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY, Active.
JULY 14
ACREE, YOLANDA NIKOL, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT, Released;
ARNOLD, TARNECA NASHAUNDRA, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
BROOKS, LAMARCUS DEMARIO LEON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE, Active;
BROWN, JERALD LEOZANDER, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
BUSH, WILLIE JAMES SR., APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE, Released; DUI -- PER SE 0.08, Released;
CONLEY, LEVI GARRETT, DCP: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE, Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE, Released;
COX, SHARICA NEKCOL, SO: COUNTY WEEKENDER, Released;
HEIMBRUCH, NICHOLE M., APD:CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE, Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE, Active;
HOUSTON, LASHONDA ROCHEL, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
JAMES, ISAAC WILLIAMS JR., APD: LOUD MUSIC -- VEHICLE, Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Released;
MORRIS, KENTRELL LAQUAN, APD: ENTERING AUTOMOBILE, Active;
RUSHING, SHAWN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY, Active;
RUSS, BOBBY LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE, Released;
SHAVERS, BRITTANY VICTORIA, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD, Active;
SNIPES, CODY SHYOUN, SO: ENTERING AUTOMOBILES, Active;
THOMAS, STEPHON MAURICE, SO: PROBATION VIOLATION, Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD, Active; ENTERING AUTOMOBILE, Active;
WADE, TODRA LASHA, APD: RECKLESS CONDUCT, Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR, Active; CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE, Active; RECKLESS CONDUCT, Active; PROBATION VIOLATION, Active.
JULY 15
BARKLEY, QUINNIKA LA`SHAE, APD: DISORDERLY CONDUCT, Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active;
BRIDGES, ZYKERRIAH MONIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Released;
CHAVIS, GLENN JOSEPH, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
CLARK, MORGAN RAE, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER, Active;
CLARK, TOMOS DONTAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
COLE, CHEROKEE LAKEYTA, APD: CRIMINAL TRESPASS, Released;
COLEMAN, CRAIG CONRAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS, Released;
DILLARD, DAVID JEROME, APD: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE, Released;
DILLARD, DE`ONDRA MONIQUE, APD: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE, Released;
GRANT, THERESA MARIA, SO: PROBATION VIOLATION, Released;
GREEN, BENJIE, APD: NEGLECT OF DISABLED ADULT, ELDER PERSON OR RESIDENT, Active;
GRINER, MICHAEL TODD, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
HALL, LEKIMBREE DIANEREA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS, FELONY, Active;
HICKS, DONTAVIOUS SHAROD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY, Active;
HOLLOWAY, EDDIE JAMES, SO: PROBATION VIOLATION, Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE, Active;
HUNTER, JALAN KENTRELL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Released;
JONES, KINBRELL RESHEARD, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
LEVERETTE, RYHEEM, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY, Active;
McCODE, TIFFANY LYSANDRA, APD: HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL, Active;
MIMS, ALONZO JENEE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
OUSLEY, QUANTESHIA ANN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Released; DISORDERLY CONDUCT, Released;
POWELL, BERNETTE NORMA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Active; COMPUTER THEFTS, Active;
SILVAS, BETTY LUCRECIA, OTHER: OFF BOND, Active;
SILVAS, RICHARD MICHAEL, OTHER: OFF BOND, Active;
TEEMER, ZAQUIESE ANEALIOUS, APD: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE, Released;
WATSON, ANGELA DENISE, APD: BUSINESS -- SELLING/SOLICITING/DELIVERING TO VEHICLES ON STREET, Active.
JULY 16
BARRETT, QUADE` ZAVONTAY, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
FORD, MYEISHA DENISE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY, Released;
HARRIS, KYLA SHANELL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR, Active;
JORDAN, BRADLEY LAMAR, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR, Released; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF, Released; COCAINE, POSSESSION OF, Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Released; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS, Released; EXPLOIT/INFLICT PAIN TO/DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON, Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, Released; PAROLE VIOLATION, Released;
LOWE, KWANE KINTAY, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
McDONALD, ANDREW JR., SO: OFF BOND, Active; PROBATION VIOLATION, Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR, Active;
MOSLEY, DEMETRIE DEWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
NELSON, CASEY RESHON, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
ODOM, RUBY DELORES, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR, Released;
PETERSON, JOSHUA SANCHEZ, ADDU: MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE, Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF, Active; COCAINE, POSSESSION OF, Active;
POLLARD, DARIES DONTAY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY, Released;
SANDERS, DAWSON EUGENE JR.: PROBATION VIOLATION, Active;
TAYLOR, KADEDRA LAQUESHIA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED, Active;
TAYLOR, KENNETH LAWAYNE JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE, Active; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER, Active;
WHITE, KIMOND, APD: PROBATION VIOLATION, Active;
WILLIAMS, BRANDON MARCUS, PROB: PROBATION VIOLATION, Active.
JULY 17
ANDERSON, CANTRELL BERNARD, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY, Active; STOP SIGN VIOLATION, Active; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION, Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; LOITERING/PROWLING, Active;
ATKINS, SYNTRAVIOUS D., APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY, Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; LOITERING/PROWLING, Active;
AYERS, DE`UNTRA KE`SHAWN, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY, Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active; PROBATION VIOLATION, Active;
BATES, LEA MARIE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
BYRD, FRIZZELL, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
DAVIS, DEXTER OBRYANT, SO: CRIMINAL TRESPASS, Released;
DAVIS, GREGOIRE TARRAE, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
FIGUEOA, KASUAVAY, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY, Active; LOITERING/PROWLING, Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Active;
FILMORE, LAFAYETTE MAURICE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE, Active;
FULLER, LEERONE RONE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE, Released; IMPEDING TRAFFIC FLOW, Released;
GREEN, LA`YADASHAWN ZTANYA-TANAZIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE, Active; RECKLESS CONDUCT, Active;
HATHCOCK, RALPH JR., APD: PAROLE VIOLATION, Active;
JOHNSON, DERON JR., APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY, Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF, Released;
KUHN, ALICIA DARLENE, SO: IDENTITY THEFT FRAUD, Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE, Active;
LAYFIELD, MICHAEL ROY, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS, Active; CRIMINAL TRESPASS, Active;
MONTGOMERY, TERRY LYNN, APD: DISORDERLY CONDUCT, Released;
PICKETT, CORDARIUS MARQUAIL, GSP: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT, Released; DRIVING WITHOUT LICENSE, Released;
SIMS, WILLIAMS UNDERWOOD, APD: BURGLARY, Active;
SPIRES, BRITTENY CERA, APD: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF, Active;
TAYLOR, QUENTIN DURAND, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
WILLIAMS, TERRIAN DECARLOS, SO: PROBATION VIOLATION, Active;
WIMBISH, JOHNATHAN MAURICE, SO: PROBATION VIOLATION Active.