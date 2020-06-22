These are bookings for June 11-17 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 11
ALBRITTON, JERRY CHARLES JR., DCP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ALFORD, ZEKEBIA SHEMEAH, SO: THEFT OF SERVICES MISDEMEANOR Released;
GILES, JUWAN DONVIEL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
IRVIN, ADAM OLIVER, GSP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, TYLER EUGENE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
KENDRICK, SOPHIA COBB, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
KENDRICK, TERRY EDWARD, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LEWIS, JEROME CLINTON JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING, PURSE -- MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OFF BOND Active;
McKENZIE, DONKOR SHERROD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
QUAGLIETTA, MARCI JORDAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
SPURLOCK, DESARY LETTISHA, APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
STEVENS, KIANDRE NATASHA, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
WESTFALL, THOMAS MICHAEL, OTHER: PROBATION VIOLATION Released.
JUNE 12
BASS, SHEILA DENISE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
CLYDE, KENTRELL LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DOWDELL, KIERRAH RASHAY, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
HARRIS, TRAVONTE DESHUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LOVE, CAMERON DESHAWN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
PEARSON, PAUL DONAVAN JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PHILLIPS, CORNELIUS LARMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
RICH, LATONYA WYNNETTE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
RICHARDS, DIAMOND ZACKISHA OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
ROBINSON, CHARLES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SALTERS, DONTAVIOUS RASHARD, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; BATTERY Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUG/WEAPONS Active;
THOMAS, ALFRED ALFONZO, SO: VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
TURNER, JOHNNY FRANKLIN, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, JEROME III, DCP: PROBATION VIOLATION Released.
JUNE 13
BARNES, STARKEISHA MICHELLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Active;
BEAL, WILLIAM KEN SR., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BROOKS, DEDERICK LAMAR, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- FIREARM Released;
COOK, ARKEVIOUS BRASHAUD, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
HALL, KEVIN ANQUAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HILL, ARISTOLA DEVINCENT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
KING, TAUNI CHARMAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LEWIS, CIARA ZHANE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
LEWIS, LATROY PATRICIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; PROBATION VIOLATION Released;
MILLER, JESSIE ISSAC, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
NEVES, IZEL FOUNTAINE SO: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; DISORDERLY CONDUCT Active; SIMPLE ASSAULT Active;
SULLIVAN, TREYVEON MARQUEZ APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WINGFIELD, ESTELLA B., APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WISE, PHAEDRA DENISE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Released.
JUNE 14
CARVER, CHASUN NATHANIEL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
COVIN, JULIUS, APD: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
EDISON, PEDRO ANTONIO, DCP: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
HAYES, ANDRE RASHAD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAYNES, JAMES ERIC, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; PROBATION VIOLATION Released; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JACKSON, AUBRAN JEMALE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JAMISON, KENZEL TREMAIN, APD: THEFT BY TAKING -- FIREARM Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
McKENZIE, DONKOR SHERROD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SEARS, SEQUOYAH DEVARIAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, MARQUIZ DONTARRIUS, APD: RECKLESS CONDUCT Released.
JUNE 15
ALBRITTON, JERRY CHARLES JR., DCP: PROBATION VIOLATION Released;
BARFIELD, CLINT MONROE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
BROWN, LAURYN DASHAE APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
FACCHINI, PHILLIP BRUNO, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HUGHES, RICKIA KYMBRELLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, LAREGINALD LANIER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PRIDE, DEBORAH ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RIVERS, MYKEIL RASHAUUD, APD: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; RECKLESS CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
SCOTT, CLARESSA MARIE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SNEED, COURTNEY CHANEL, APD: PROBATION VIOLATION Released;
SNEED, SEBRINA SHANTREALL APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
STAFFORD, LANDON TYLER, SO: OFF BOND Active; THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active; CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; RECKLESS CONDUCT Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active
TAYLOR, BRIAN ADAM, SO: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
WILSON, EBONY TAMEKA APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; INTERFERING WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; HOME INVASION, FIRST DEGREE Active.
JUNE 16
ADDISON, MICHAEL TERRY, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
AKPODE, YSHEKIA LINETTE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; AGGRAVATED BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
BARNES, SHANIQUA PRECIOUS JUWANA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
BROWN, JANICE ELAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
BURGESS, RICHARD WADE, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BURNS, DEXTER CORNELL, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
CHAMBERS, SONYA HUGHES, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
DOWELL, MARSHALL LEON JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOWARD, NEAMEN SAIOOD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released;
KEGLER, FRANCIS FIZTGERALD, APD: PROBATION VIOLATION Released;
LENT, ROBERT THOMAS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
LEWIS, GAVIN DRAKE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MORRIS, BRANDON CORNELIOUS, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
MORRIS, BRITTANY NICOLE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
MORRIS, KEYUNTA NASHEA APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
POWELL, VASHANUN TRANEL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
STROBLE, MARLEN LECONTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
THOMAS, LAWRENCE DWAYNE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.
JUNE 17
ALEXANDER, ROBERT CARL DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; RECKLESS DRIVING Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released;
BLUNT, GUSTAVIOUS BERNARD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BRADLEY, EREK COWAN, APD: MURDER Active;
BROWN, JERRA QUANTAY, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
COLLINS, DEMONTRELL DEMETRUIS, APD: MURDER Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
FOSTER, JONTAVIOUS JAVONTE APD: MURDER Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
MARSHALL, LAMONTRE JACOREY, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
MCDONALD, KHIDYER NAJEE, APD: PUBLIC INDECENCY -- SAGGY PANTS Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
MOORE, NZINGA ALLAKE, APD: BATTERY Active; BATTERY AGAINST A PERSON WHO IS 65 YEARS OF AGE OR OLDER Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
OUSLEY, QUANTESHIA ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TAYLOR, ROBERT WILLIAM, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
THOMAS, RYAN DANIEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, JASON NAPOLEON JR., APD: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; CRIMINAL TRESPASS Active; LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Active FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
WRIGHT, ELIZABETH ANGELA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
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