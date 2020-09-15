SEPTEMBER 3
ACREE, MALIK JOHNQUE, APD: BATTERY Released;
ARRINGTON, DAVID ALEXANDER, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
BUSH, KALIAH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, JOHNNY JR., APD: HABITUAL VIOLATOR, MISDEMEANOR Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
KNIGHTON, TRAVIS LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
MILLS, CYNTHIA YVONNE, APD: HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
NEWELL, ASHLEY ANGEL, DCP: SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; OFF BOND Active;
SHAFFER, STEPHEN MICHEAL, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
SHIREY, MONIQUE LEELA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TURNER, JAMES RENQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WELLS, JASON, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
WILLIAMS, TURRUNDAVIE TEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
SEPTEMBER 4
BENSON, STEVEN RAY, OTHER: OFF BOND Active;
COOK, VERNISHA LUCHELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COXFIELD, JAMIE ELOISE, SO: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE Active;
GLASS, JAMES EDWARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GLENN, TERRANCE NUSHONE, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
HAWKINS, MARLON DYWANE JR., SO: CITY COURT SENTENCE Active;
IBACH, LEONARD SHANE, APD: SIMPLE ASSAULT Released; CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
JACKSON, TEVIN DEWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, CHARTAVEOUS DERON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
MINCEY, TIMOTHY, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
NEITHER, JAMES GERALD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PARRIS, ANDREW TREVON, APD: BRAKE LIGHTS REQUIRED Active; NO INSURANCE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PEREZ, RICKY ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, ANTWAN TREMAINE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
WILSON, WILLIE ROY III, GSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
SEPTEMBER 5
BROOKINS, SHQUKIESHA QUSHAWN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
BROWN, MARVIN MAURICE, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
COUSSON, JUSTIN CAMERON, APD: IMPROPER LANE CHANGE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active;
GREEN, EBONI ESSENCE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
HEPNER, RICHARD ALAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HOLSEY, GERALD JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;
McCLUSTER, ROBERT DOMBRAIN, APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; NO INSURANCE Released;
PERRY, TIMOTHY KENTRELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
PRICE, JOE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TIMLEY, RUSSELL ANDRE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WALKER, KEYDRUM BERNARD JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WARD, ADRIAN MICAH, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WESTON, ANTONIO BERNARD JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active;
WILBURN, ALDRIC CARNILUS SR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active.
SEPTEMBER 6
BROWN, JONTAVIOUS JAMON, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
BUSH, AMADIUS QUYN`SHAD, APD: LOITERING/PROWLING Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
FEASTER, SANDI ELIZABETH, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released;
FISHER, MARKEITH CORTEZ, APD: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
GREEN, ANTWON LANARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
LANE, SHAQUILLE DOMINIQUE, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN, THIRD DEGREE -- CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active; CRUELTY TO CHILDREN, DEPRIVATION OF NECESSARY SUSTENANCE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
MICKEL, MISTY DAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SKINNER, JAMMIE BERNARDO, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; ENDANGERING A CHILD -- DUI ALCOHOL OR DRUGS , MISDEMEANOR Released;
TODD, JONATHAN DAVID, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
TRENT, JEQWAN DIAVANTE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WASHINGTON, JASMINE DENISE, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; IMPROPER BACKING Released;
WHITE, LEONARD CHARLES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, ALVIN DELL, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
WILLIAMS, ANTHONY ANTONIO JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; OFF BOND Active;
WILLIAMS, RANDY DORAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
YARBROUGH, DEVONTE MONTEZ, APD: AGGRAVATED CHILD MOLESTATION Active.
SEPTEMBER 7
BROWN, ASHIONA NYKIA, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
BRYAN, KAREN DAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CRAWFORD, BETTY JEAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
FRAZIER, SCOTT RANDALL, GSP: DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released;
JUAN-ANDRES, MATEO PEDRO, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
McCOY, WILLIE EDWARD, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; PROBATION VIOLATION Active; VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active; BOND REVOKED Active;
PRICE, TERRANCE JOVON, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROGERS, CHARLES HALLIE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROSS, ALIA VANTRESSA, APD: BOND REVOKED Active;
STOKES, BRANDON RODRICKUS, SO: BATTERY Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, OTHER Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; RECKLESS DRIVING Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active.
SEPTEMBER 8
EARLINGTON, ELIJAH ETHAN, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
EDWARDS, MONTAVIOUS DEMOND, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HAIRSTON, ANIYA G., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HALL, CONTESSEMARIE NOEL SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HOUSE, KEITH ANTONIO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
JONES, KA`TIA TEANDREA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
LAMAR, BENNY LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
LYLES, KAYSHON QUANDIRIUS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MAZELINE, JOEL EZEKEIL, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
McCRAE, KELTON JUANTARIO, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS FREE LAW Released;
McINTYRE, LATICIA LOVELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
RIDDLE, DAVID ALAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STUCKEY, JALEN LEE APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
THOMAS, JOHNATHAN McAUTHUR APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
THOMASON, DOYAL MAXWELL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
VINSON, MARIO DONTA OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, JAMES LEE, SO: OFF BOND Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, XAVIER TRAYSHONNA, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active.
SEPTEMBER 9
ANDERSON, DEMICKA LASHAY, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - FELONY Active;
BENNETT, KIM BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BOZEMAN, BRANDON LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, STANLEY LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
CLYDE, CRYSTAL NICOLE, APD: THEFT BY TAKING - FROM MOTOR VEHICLE, MISDEMEANOR Released;
JOHNSON, HENRY EDWARD JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LITTLE, KENNETH JEROME, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MAYS, JALEN TERRELL, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
MILLER, TYRELL JAMES SR., APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
MIMS, ALONZO JENEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
MOSS, SCOTT POWELL, DCP: SIMPLE BATTERY Active;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY COURT SENTENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STEWART, TOMMY CHARLES JR., SO: TAG LIGHT REQUIRED Released;
TYSON, KOREY MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
VEAL, ALYSON LYNDSAY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
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