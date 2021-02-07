These are bookings for Jan. 21-27 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 21
CHAMBLISS, MICHAEL LEWIS, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released;
CROSBY, JAMES LEROY, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE III, IV, V, SUBSTANCES, PURCHASE/POSSESSION/MANUFACTURE/DISTRIBUTION/SALE Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
GIBSON, XAVIER LEE, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
HINES, DERRICK RAYNARD, DCP: TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JACKSON, JOYCE ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, MICHAEL ANDREW, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
LYON, DEREK ALLEN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RAMSAY, HARTANIA LOVELLA, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active;
SAMS, TERRY DUVALL, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
SMITH, JESSICA VICTORIA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
STEVENSON, SHAI MARSALIS, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active.
JANUARY 22
BANKS, NAHEEM SHARRIFF, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active
DRAKE, DENNIS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; PAROLE VIOLATION Active;
DUCKWORTH, DUSTY NICOLE, PROB: PROBATION VIOLATION Released,
HILLS, BRANTON JAMELLE, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, TRUCK/BUS Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
JACKSON, COREY JERMAIN SR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
MARTIN, BRITTANY NICHOLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
McELROY, BRANDARIUS TERRALL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
McINTOSH, ROLANDA TANYSHIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MILLS, KARL KINEL SHAMORE, APD: AGGRAVATED BATTERY Released;
MYERS, SHAQUILLE DEVANTE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
POWELL, JERUSHLIA M., APD: HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Released;
THOMAS, SHAQUNTA NYKIA, DCP: HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
TOOMER, TRAVIS MONTEZ, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WHITE, FRANKLIN BERNARD, APD: NO INSURANCE Released; USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
WILLIAMS, CALVIN JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, RALPHEAL JIMMY, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active.
JANUARY 23
ANTHONY, TIFFANY LASHAY, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released;
BASS, FOSTER LEON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BROOKINS, ANTWON LYNARD, APD: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BRYANT, JERMAINE, SO: CITY WEEKENDER Released;
FRANKLIN, JACOB LAMAR JR., APD: PROBATION VIOLATION Released;
GOSS, GUYLAND E., DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released
HILL, MORRIS BERNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McKINNEY, JOHN WILL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released
MORMAN, DEONTAE SHERROD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, RHODA, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
SIMS, KIMBERLY DIANE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;
ZACKERY, SHAVOKOA TIERRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JANUARY 24
BROWN, IVORY LASHAINA, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
BUTLER, LARRY JAMES APD: BATTERY Released;
CASTLE, ARLINGTON SAQUION S., APD: CRIMINAL TRESPASS Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released;
FLEWELLEN, ALICIA SHAUNTE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GRIFFIN, SCONDRIA DENISE APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
GULLEY, CHA`QIRA SHAQUAN, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released;
HUDSON, STEVEN DEWAYNE, APD: DUI - PER SE 0.08 Released; LAYING DRAG/DRIVING IN CIRCULAR/ZIGZAG COURSE Released;
MCDONALD, WILLIAM IV, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; GOING INSIDE GUARDLINE WITH WEAPON, LIQUOR OR DRUGS Released.
JANUARY 25
ADAMS, LAQUITA LAVETTE, SO: CITY COURT SENTENCE Released;
BRADSHAW, HADIYAH PERARLENE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
BROUSSARD, KEON SHEROD, APD: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
EDMOND, DAVID SAMUEL JR., APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GOODMAN, MADYSEN TAYLOR, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
HARRIS, EARL IV, APD: RIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
KEATON, BRANDON QUARTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
RODRIGUEZ, LUIS, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
STEWART, KENDALL LAMAR, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
WALKER, ANTHONY COURTNEY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active.
JANUARY 26
ALLEN, AUSTIN ANTONIO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, SHANA CELESTE SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
BURNS, DAMION MARQUIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
COOK, SAMUEL DEANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DODSON, MICHAEL ANTWAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
GATLIN, JAQUARIS MARTEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
GREEN, JERRY LEE SR., APD: RECKLESS CONDUCT Released;
HARRIS, KENTAVIOUS MARQUIS-ANTWAUN, APD: SIMPLE BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active
HARRIS-STEPHENS, JAQWAN DONTAVIOUS, APD: ROBBERY BY FORCE Released; SIMPLE BATTERY Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released
JOHNSON, JAROYIUS TABYIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, ERIC, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
LEWIS, TAVARUS KEON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF Active;
MARTIN, KAYLA JUANETTE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
POWELL, ARMANI DESHAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
REDDING, JAELYN JACARI, APD: POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER THE AGE OF 18, MISDEMEANOR Released; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released;
ROBERTS, GIOVANNI LINTON, ASU: CRIMINAL TRESPASS Released;
WHITEHEAD, JAMAL TYRIK, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WOODALL, EUGENE BERNARD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released
WOOLFOLK, JAIME DANIELLE, APD: COMPUTER THEFT Released.
JANUARY 27
CROUCH, JOSHUA ALLEN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DANIELS, TARIUS BERNARD, APD: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
GARDNER, COREY LEON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
GARDNER, ERIC BERNARD JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
JAMES, JOHNTHAN WILL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
REED, EMMANUEL RASHAD, ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Active;
RODGERS-HENRY, KAMANI DARON, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released.
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