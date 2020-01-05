These are bookings for Dec. 26, 2019-Jan. 1, 2020 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 26
BOZEMAN, BRANDON LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRADSHAW, DANIELLE MICHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, WILLIE DOUGLAS JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active
DAVIS, HOMER LEE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
EIRE, ALBERTO ENRIQUE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, MALCOLM JAMAL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
JONES, LAQUANDRIA MONIQUE, GSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
McDANIEL, KEVON KEYSHOUN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SUTTON, MARCUS ANTONIO, GSP: DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OOUNCE Released;
SWEENEY, OCTAVIOUS TENNEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
TAYLOR, SOPHIA MEGAN, APD: OPEN CONTAINER - MUNICIPAL COURT Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
WOODEN, MARQUEL TREMAINE, SO: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA,METH Active; SCHEDULE III, IV OR V DRUGS, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active' FORGERY -- SECOND DEGREE (NO CHECKS) Active.
DECEMBER 27
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FUENTES, RODRIGO ALEXANDER, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HUNSINGER, JOHN F., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
LEWIS, STEPHEN KENNETH, APD: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
SANDERSON, MICHAEL EDWARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SMITH, TIARA SAMONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, ANTHONY KEVIN II, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Released;
THOMAS, EMANUEL EARL, GSP: TOO FAST FOR CONDITIONS Released; DUI - PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WASHINGTON, JAMES ALEXANDER JR., SO: CITY COURT SENTENCE Active;
WORSLEY, MARIA BODIE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
YOUNG, WILLIAM ARTHUR, SO: PROBATION VIOLATION Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active.
DECEMBER 28
BROWN, DEMARCUS DIONTA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BURKS, JERMALL ROMAINE, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
CONIC, DEMARCUS JEVONTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MORGAN, JAKOB DAVID, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MORGAN, TRAVONTA KEVONTARIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active;
PRICE, WYATT REX, APD: FAILURE TO APPEAR Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active.
DECEMBER 29
BROOKINS, DEXTRELL RENNYE, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Released;
EVANS, CALVIN GENE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GREGORIE, EDNA HENRIETTA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
JENKINS, JACQUELYN LAVON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MCKEVER, BRIAN WESLEY, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TAYLOR, SOPHIA MEGAN, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; PUBLIC DRUNKENNESS Released
DECEMBER 30
ALLEN, GREGORY DEWIGHT, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active;
ARNOLD, REBECCA LYNNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CAIN, REGINALD LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
CARTER, KYLE BRENT, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
CLYDE, GABRIELLE LANEDIA, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COOK, SARINCE EUGENE APD: AGGRAVATED STALKING Active; OFF BOND Active;
FLINT, CYNTHIA ELAINE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
GREEN, JERMOSKI STEVEN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, JASPER DONELL, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;
LEWIS, DERRICK DUNDRELL JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MANRIQUEZ, ROBERTO GRIJLVIA JR., GSP: MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
McKINNEY, SHANNON PRIESTLY, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
PAIGE, GREGORY TERRELL, SO: BATTERY Active;
PURVIS, JOHN EDWARD, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
STEATEAN, VICKIE VICTORIA SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
TUMBLIN, KEONNA NICOLE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
WILLIAMS, ANTHONY ANTONIO: FALSE REPORT OF A CRIME Released;
WILSON, KENDARIUS SHERROD, SO: CRIMINAL TRESPASS Released.
DECEMBER 31
BAILEY, JERRY DALE, GSP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
BARLOW, CHRISTOPHER LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active;
CANIDATE, HUBBARD LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ETHRIDGE, BEVERLY JOY, SO: OFF BOND Released;
GARDNER, TIMOTHY WARREN, APD: CHILD MOLESTATION Active;
HARVEY, JACQUELINE LOUISE, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;
MORALES, WILLIAM JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
MURRAY, JAMES OBRYAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROWE, ANTIONETTE LASHAWN, SO: WITNESS CONTEMPT Active;
SIMION, KELVIN NANADEYABOYANI, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
SLATER, DE`KWAN OCTAVIAN, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
TAYLOR, ANTHONY KEVIN II, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, SOPHIA MEGAN, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Active;
THOMAS, DERRICK BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DONTARIUS DEMON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active.
JANUARY 1
ABRAHAM, JAMEKIYA FRANYE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ATKINSON, SAMUEL DEAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;
BRAZIER, BRYANT JERMAINE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
COVIN, LISA DENISE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released;
EWETADE-PERKINS, DANIEL, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
GREEN, KEANNIA TAMERRA, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
HAYES, TERRY CARMICHAEL DCP: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY Active;
JOHNSON, DESMOND LEON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING, SELLING, DISTRIBUTING, POSSESSING WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;
LANE, SHAQUILLE DOMINIQUE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LAUDERDALE, NIYA LADERIA, APD: DUI, ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
OLIVER, JASON JARRELL, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active;
ROWE, TEAIRA NASHUNTYE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WATSON, TROY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.