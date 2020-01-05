These are bookings for Dec. 26, 2019-Jan. 1, 2020 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

DECEMBER 26

BOZEMAN, BRANDON LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BRADSHAW, DANIELLE MICHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BROWN, WILLIE DOUGLAS JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active 

DAVIS, HOMER LEE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active;

EIRE, ALBERTO ENRIQUE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

JACKSON, MALCOLM JAMAL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;

JONES, LAQUANDRIA MONIQUE, GSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;

McDANIEL, KEVON KEYSHOUN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

SUTTON, MARCUS ANTONIO, GSP: DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OOUNCE Released;

SWEENEY, OCTAVIOUS TENNEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;

TAYLOR, SOPHIA MEGAN, APD: OPEN CONTAINER - MUNICIPAL COURT Released; DISORDERLY CONDUCT Released;

WOODEN, MARQUEL TREMAINE, SO: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA,METH Active; SCHEDULE III, IV OR V DRUGS, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active' FORGERY -- SECOND DEGREE (NO CHECKS) Active.

DECEMBER 27

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

FUENTES, RODRIGO ALEXANDER, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;

HUNSINGER, JOHN F., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; 

LEWIS, STEPHEN KENNETH, APD: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;

MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

SANDERSON, MICHAEL EDWARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;

SMITH, TIARA SAMONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;

TAYLOR, ANTHONY KEVIN II, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Released;

THOMAS, EMANUEL EARL, GSP: TOO FAST FOR CONDITIONS Released; DUI - PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

WASHINGTON, JAMES ALEXANDER JR., SO: CITY COURT SENTENCE Active;

WORSLEY, MARIA BODIE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

YOUNG, WILLIAM ARTHUR, SO: PROBATION VIOLATION Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active.

DECEMBER 28

BROWN, DEMARCUS DIONTA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

BURKS, JERMALL ROMAINE, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;

CONIC, DEMARCUS JEVONTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

MORGAN, JAKOB DAVID, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

MORGAN, TRAVONTA KEVONTARIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active;

PRICE, WYATT REX, APD: FAILURE TO APPEAR Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active.

DECEMBER 29

BROOKINS, DEXTRELL RENNYE, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Released;

EVANS, CALVIN GENE, APD: PROBATION VIOLATION Active;

GREGORIE, EDNA HENRIETTA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;

JENKINS, JACQUELYN LAVON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

MCKEVER, BRIAN WESLEY, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;

NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

TAYLOR, SOPHIA MEGAN, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; PUBLIC DRUNKENNESS Released

DECEMBER 30

ALLEN, GREGORY DEWIGHT, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active;

ARNOLD, REBECCA LYNNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

CAIN, REGINALD LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

CARTER, KYLE BRENT, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;

CLYDE, GABRIELLE LANEDIA, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

COOK, SARINCE EUGENE APD: AGGRAVATED STALKING Active; OFF BOND Active;

FLINT, CYNTHIA ELAINE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

GREEN, JERMOSKI STEVEN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;

JACKSON, JASPER DONELL, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;

LEWIS, DERRICK DUNDRELL JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

MANRIQUEZ, ROBERTO GRIJLVIA JR., GSP: MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;

McKINNEY, SHANNON PRIESTLY, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;

PAIGE, GREGORY TERRELL, SO: BATTERY Active;

PURVIS, JOHN EDWARD, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;

STEATEAN, VICKIE VICTORIA SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;

TUMBLIN, KEONNA NICOLE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;

WILLIAMS, ANTHONY ANTONIO: FALSE REPORT OF A CRIME Released;

WILSON, KENDARIUS SHERROD, SO: CRIMINAL TRESPASS Released.

DECEMBER 31

BAILEY, JERRY DALE, GSP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;

BARLOW, CHRISTOPHER LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active;

CANIDATE, HUBBARD LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

ETHRIDGE, BEVERLY JOY, SO: OFF BOND Released;

GARDNER, TIMOTHY WARREN, APD: CHILD MOLESTATION Active;

HARVEY, JACQUELINE LOUISE, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;

MORALES, WILLIAM JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;

MURRAY, JAMES OBRYAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

ROWE, ANTIONETTE LASHAWN, SO: WITNESS CONTEMPT Active;

SIMION, KELVIN NANADEYABOYANI, PROB: PROBATION VIOLATION Active;

SLATER, DE`KWAN OCTAVIAN, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;

TAYLOR, ANTHONY KEVIN II, OTHER: PROBATION VIOLATION Active; 

TAYLOR, SOPHIA MEGAN, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Active;

THOMAS, DERRICK BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

WILLIAMS, DONTARIUS DEMON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active.

JANUARY 1

ABRAHAM, JAMEKIYA FRANYE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

ATKINSON, SAMUEL DEAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;

BRAZIER, BRYANT JERMAINE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;

COVIN, LISA DENISE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released;

EWETADE-PERKINS, DANIEL, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;

GREEN, KEANNIA TAMERRA, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;

HAYES, TERRY CARMICHAEL DCP: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY Active;

JOHNSON, DESMOND LEON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING, SELLING, DISTRIBUTING, POSSESSING WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;

LANE, SHAQUILLE DOMINIQUE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

LAUDERDALE, NIYA LADERIA, APD: DUI, ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

OLIVER, JASON JARRELL, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active;

ROWE, TEAIRA NASHUNTYE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

WATSON, TROY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.

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