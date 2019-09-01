These are bookings for Aug. 22-28 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

AUGUST 22BOATWRIGHT, BAKARI JAHI, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

BROWN, ABE KEVIN, SO: PROBATION VIOLATION Released;

CALDWELL, WILLIE C JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;

GREATHOUSE, JOSE ALBERTO, SO: PROBATION VIOLATION Active;

GREENE, JUWAN DEXTER, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; SPEEDING — STATE COURT Released;

HALL, AUBREY JAMES SAVALAS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;

HARTSFIELD, TRACEY LASALLE, APD: PROBATION VIOLATION Released;

HEWITT, SHANNON MARIE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released;

JONES, LEASIA MOET, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OFF BOND Active;

JUNG, KIMBERLY KRISTINE, APD: NO PROOF INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released

LOFTON, KAYLA PERSHON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

LUNSFORD, JESSE BERNARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;

MCMILLIAN, JAWASKI DONTRELL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

MOORE, MICHELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

MYERS, LEO RUBAIN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

QUAGLIETTA, MARCI JORDAN, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;

RENTZ, LUCAS WESLEY, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE — HANDS/FEET/FIST Active; FALSE IMPRISONMENT Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active.

AUGUST 23BANKSTON, JULIUS, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;

CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

CONCILIO, ANTHONY MICHAEL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;

CONLEY, TERRY JR., OTHER: BAIL JUMPING — FELONY Active

FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active; OFF BOND Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;

DAVIS, CHRISTY VICTORIA, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;

FARMER, DIQUAVIOUS KENTREL, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;

HAYES, JEFFERY JAYDEN, DCP: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active;

JOHNSON, LEANARD LEONIS APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

LONG, DONNA GRIFFIN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

MORGAN, JOHN EDWARD, ADDU: CONTROLLED SUBSTANCES — MANUFACTURE/SELL/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION OF Released;

NIX, JOEL FRANKLIN, DCP: FRAUDULENT INSURANCE CLAIMS Released;

NOAH, LEON GRANT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

SEYMOUR, NICHOLAS SAUL ALISTER, SO: STATE COURT SENTENCE Active;

WILLIAMS, ANNIE SUE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

WILLIS, JOHNNY DEVAN SO: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active;

YATES, JESTON RAYNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active.

AUGUST 24BRIDGES, JANEKA LASHAUN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;

JACKSON, MELVIN JAMES, APD: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released;

LARKIN, JASON NEAL APD: PROBATION VIOLATION Active;

MYERS, NAKEISHA RESHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

STROMAN, KIONDRE DESEAN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;

THOMAS, RICKY LOUIS, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;

THOMAS, STANLEY RODERICK, SO: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released; BATTERY Released; THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Released;

WALKER, ERIC, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;

WINCHESTER, VANESSA LEE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;

ZACHARY, KENVARIOUS DEON DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.

AUGUST 25BRANT, JOHNNIE JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

HOBBY, JOSEPH PATTERSON, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Active;

MCMILLAN, VANTREL LAMARCUS, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;

NIX, SAMANTHA LASHAUN, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Released;

REDDICK, ANNENITA CONSALO, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;

AUGUST 26ACKER, TUNISIA MONETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

BARFIELD, CALVIN JR., ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active

BROWN, TERRENCE JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

DAVIS, RODNEY DEVON JR., SO: TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Released;

DEVANE, JAVORIS LAVON, COURT: CITY COURT SENTENCE Active;

FERRELL, RODERICK TERRELL, SO: PROBATION VIOLATION Released;

FORD, JOHNTAVIOUS BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HARRIS, TRAMMELL DELANO JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;

HURLEY, KENNEDY JEMEL, APD: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; FAIL TO YIELD — GENERAL RULE Released;

JACKSON, TACHIE VONZELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;

JONES, VONTRAVIOUS RAKIM, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;

KETCHUM, MICHAEL ALLEN ADDU: HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;

KING, DEMOSKI COPUALUS, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;

PRINCE, JUNEIS WAYNE JR., SO: HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; FALSE REPORT OF A CRIME Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

ROBERSON, KEYEON DEANTWAN DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

SHANNON, JANAREUS RAQUEZ, APD: MURDER Active;

STEWART, BEULAH LATOYA APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;

TOWNSEND, BRITTANY LEANNE, SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released; CONTEMPT OF COURT — CITY Released.

AUGUST 27BALL, WILLIAM CHAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released

BOYETT, RALPH WILLIAM, ADDU: OBSCURING LICENSE PLATE TO IMPEDE SURVEILLANCE EQUIPMENT Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released;

BRADLEY, JONTAVIUS TREMAINE, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;

HOWARD, TORAND JAROD, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;

HUGHES, KIANA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released;

JOHNSON, LOUIS BENJAMIN JR., APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;

MATHIS, TYRESE DONTAE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;

MAYERS, DAVID NORMAN APD: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1499 OR LESS Released;

MITCHELL, SEAN McGRADY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

MOCK GREEN, BROOKLYNN TASHA’REE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;

MORGAN, MARY HELEN, SO: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Released;

NIXON, ROBERT DONTERION, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

RANEW, JASON CARMICHAEL, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Active;

ROBINSON, TERRELL DIVIAN, SO: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;

STOWE, GREGORY SCOTT OTHER: ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.

AUGUST 28BARKLEY, QUINNIKA LA’SHAE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;

BROWN, MARCUS ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

BRYANT, BERNARD ANTOINE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;

ESLAND, TERRELL MICHAEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active;

HORSLEY, NATHANIEL, DCP: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL Active;

INGRAM, CHARISMA MONIQUE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

JACKSON, GRADY JAMES, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active;

JOHNSON, DERRICK JUSTIN, SO: THEFT BY DECEPTION — FELONY Active; EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED OR ELDERLY PERSON, Active; CONTEMPT OF COURT — CITY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

LINDSEY, QUINTON HOLDER, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active;

LIVERPOOL, NEKIIA KRISTINA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active;

MCFADDEN, CURTIS LEE JR., APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;

PEEK, DARINDA ELAINE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

RAWLS, KAILEE MARTHA ANN, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;

ROBERTS, VICTOR BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

RUSS, BOBBY LEE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;

SMITH, SYLVESTER JAMES III, SO: PROBATION VIOLATION Active;

THOMAS, BRONZE DEMOND, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;

TINCH, RAPHAEL RAYNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;

TIPTON, JOMOKENYETTE, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

TURNER, JER’RYAH D’ANZA, ADDU: TAILLIGHT REQUIREMENTS — TWO AFTER 1954 Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;

WALKER, BENNIE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active.

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