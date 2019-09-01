These are bookings for Aug. 22-28 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 22BOATWRIGHT, BAKARI JAHI, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, ABE KEVIN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
CALDWELL, WILLIE C JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
GREATHOUSE, JOSE ALBERTO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GREENE, JUWAN DEXTER, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
HALL, AUBREY JAMES SAVALAS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
HARTSFIELD, TRACEY LASALLE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
HEWITT, SHANNON MARIE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released;
JONES, LEASIA MOET, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OFF BOND Active;
JUNG, KIMBERLY KRISTINE, APD: NO PROOF INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released
LOFTON, KAYLA PERSHON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LUNSFORD, JESSE BERNARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
MCMILLIAN, JAWASKI DONTRELL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MOORE, MICHELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MYERS, LEO RUBAIN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
QUAGLIETTA, MARCI JORDAN, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
RENTZ, LUCAS WESLEY, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE — HANDS/FEET/FIST Active; FALSE IMPRISONMENT Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active.
AUGUST 23BANKSTON, JULIUS, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
CONCILIO, ANTHONY MICHAEL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
CONLEY, TERRY JR., OTHER: BAIL JUMPING — FELONY Active
FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active; OFF BOND Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
DAVIS, CHRISTY VICTORIA, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
FARMER, DIQUAVIOUS KENTREL, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
HAYES, JEFFERY JAYDEN, DCP: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active;
JOHNSON, LEANARD LEONIS APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LONG, DONNA GRIFFIN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
MORGAN, JOHN EDWARD, ADDU: CONTROLLED SUBSTANCES — MANUFACTURE/SELL/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION OF Released;
NIX, JOEL FRANKLIN, DCP: FRAUDULENT INSURANCE CLAIMS Released;
NOAH, LEON GRANT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SEYMOUR, NICHOLAS SAUL ALISTER, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
WILLIAMS, ANNIE SUE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WILLIS, JOHNNY DEVAN SO: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active;
YATES, JESTON RAYNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active.
AUGUST 24BRIDGES, JANEKA LASHAUN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released;
LARKIN, JASON NEAL APD: PROBATION VIOLATION Active;
MYERS, NAKEISHA RESHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
STROMAN, KIONDRE DESEAN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
THOMAS, RICKY LOUIS, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
THOMAS, STANLEY RODERICK, SO: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released; BATTERY Released; THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
WALKER, ERIC, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
WINCHESTER, VANESSA LEE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
ZACHARY, KENVARIOUS DEON DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.
AUGUST 25BRANT, JOHNNIE JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOBBY, JOSEPH PATTERSON, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Active;
MCMILLAN, VANTREL LAMARCUS, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
NIX, SAMANTHA LASHAUN, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Released;
REDDICK, ANNENITA CONSALO, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;
AUGUST 26ACKER, TUNISIA MONETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BARFIELD, CALVIN JR., ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active
BROWN, TERRENCE JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, RODNEY DEVON JR., SO: TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Released;
DEVANE, JAVORIS LAVON, COURT: CITY COURT SENTENCE Active;
FERRELL, RODERICK TERRELL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
FORD, JOHNTAVIOUS BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, TRAMMELL DELANO JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
HURLEY, KENNEDY JEMEL, APD: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; FAIL TO YIELD — GENERAL RULE Released;
JACKSON, TACHIE VONZELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
JONES, VONTRAVIOUS RAKIM, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;
KETCHUM, MICHAEL ALLEN ADDU: HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
KING, DEMOSKI COPUALUS, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
PRINCE, JUNEIS WAYNE JR., SO: HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; FALSE REPORT OF A CRIME Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
ROBERSON, KEYEON DEANTWAN DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SHANNON, JANAREUS RAQUEZ, APD: MURDER Active;
STEWART, BEULAH LATOYA APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
TOWNSEND, BRITTANY LEANNE, SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released; CONTEMPT OF COURT — CITY Released.
AUGUST 27BALL, WILLIAM CHAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released
BOYETT, RALPH WILLIAM, ADDU: OBSCURING LICENSE PLATE TO IMPEDE SURVEILLANCE EQUIPMENT Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released;
BRADLEY, JONTAVIUS TREMAINE, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
HOWARD, TORAND JAROD, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
HUGHES, KIANA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released;
JOHNSON, LOUIS BENJAMIN JR., APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
MATHIS, TYRESE DONTAE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
MAYERS, DAVID NORMAN APD: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1499 OR LESS Released;
MITCHELL, SEAN McGRADY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MOCK GREEN, BROOKLYNN TASHA’REE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
MORGAN, MARY HELEN, SO: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Released;
NIXON, ROBERT DONTERION, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
RANEW, JASON CARMICHAEL, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
ROBINSON, TERRELL DIVIAN, SO: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;
STOWE, GREGORY SCOTT OTHER: ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
AUGUST 28BARKLEY, QUINNIKA LA’SHAE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
BROWN, MARCUS ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRYANT, BERNARD ANTOINE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
ESLAND, TERRELL MICHAEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active;
HORSLEY, NATHANIEL, DCP: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL Active;
INGRAM, CHARISMA MONIQUE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JACKSON, GRADY JAMES, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active;
JOHNSON, DERRICK JUSTIN, SO: THEFT BY DECEPTION — FELONY Active; EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED OR ELDERLY PERSON, Active; CONTEMPT OF COURT — CITY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LINDSEY, QUINTON HOLDER, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active;
LIVERPOOL, NEKIIA KRISTINA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active;
MCFADDEN, CURTIS LEE JR., APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
PEEK, DARINDA ELAINE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
RAWLS, KAILEE MARTHA ANN, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RUSS, BOBBY LEE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
SMITH, SYLVESTER JAMES III, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, BRONZE DEMOND, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
TINCH, RAPHAEL RAYNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TIPTON, JOMOKENYETTE, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
TURNER, JER’RYAH D’ANZA, ADDU: TAILLIGHT REQUIREMENTS — TWO AFTER 1954 Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
WALKER, BENNIE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active.