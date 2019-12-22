These are bookings for Dec. 5-11 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

DECEMBER 5

BULLARD, ALFREDA LYNETTE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

COOPER, MATTHEW LEMONT, SO: PROBATION VIOLATION Active;

FORD, CORIE KAMIA, ASU: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Released;

FOSTER, DEVONTA` DARRIUS, ASU: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Released;

FRAZIER, ANUDREANNA SANTANA, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;; BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

FRENCH, MILDRED MICHELE, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

GREEN, BOBBY RASHAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;

HENDERSON, CEDRICK DEWAYNE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;

HUTCHINS, JEREMY JEROME, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

JOHNSON, DE`QUANE RASHAWN, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

JOHNSON, JEFFREY GORDON, OTHER: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DUI, ALCOHOL, LESS SAFE Active; ENDANGERING A CHILD -- DUI ALCOHOL OR DRUGS, FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; RECKLESS DRIVING Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; NO INSURANCE Active

KIMBROUGH, ROBERT JACORY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; NO INSURANCE Released;

LUNSFORD, JESSE BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; OFF BOND Active;

MALONE, BRANDON RASHARD, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

PARRIS, FRANK TONY, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

SMITH, SYLVESTER JAMES III, SO: PROBATION VIOLATION Active;

TELL, DARREN LAMONT, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;

WADE, TODRA LASHA, SO: PROBATION VIOLATION Released;

WEBB, MICHAEL JAMES, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.

DECEMBER 6

ANGLIN, SHEILA JARRIEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

BONNER, JAMAL HYKEEM, SO: CITY WEEKENDER Released;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

COVIN, WILLIE CHARLES JR., SO: CITY WEEKENDER Released;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

GARDNER, MADOREY, SO: GOOD BEHAVIOR Active;

GIBSON, CURTIS RONEY III, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;

HOLLIS, KENRESON DENARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;

HOLT, SHANNON RANAE, SO: CITY WEEKENDER Released;

HOSELY, DONALD EMERSON, APD: PROBATION VIOLATION Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; NO INSURANCE Active;

IVEY, JACK WILLIAM JR., SO: COUNTY WEEKENDER Released;

JONES, JARQUAVIUS SO: CITY WEEKENDER Released;

JONES, PETER ANTWIONE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

MILLS, SHELBY MARIE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

NEWBERRY, REGINALD BERNARD, SO: CITY WEEKENDER Released;

PARKER, JASON EDWARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;

SCOTT, ASHLEY TAYLOR, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

TURNER, JEREMY TERRELL, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released

WASHINGTON, CHADDRICK, SO: CITY WEEKENDER Released;

WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WILLIAMS, CHARLES III, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active.

DECEMBER 7

BANKS, MYLES, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;

BOONE, TANQUIR SHENECE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

CHUAGA, EDWIN WAITHIMA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

CRAWFORD, JOSHUA MONTEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

DEMING, MATTHEW HARRISON, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

DORN, LAMINA DESHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

HARRIS, PEGGY SUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

HAYNES, DAVID LOUIS, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;

HUTTONCORP, LAVONTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

McCALLUM, ERIC, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;

PINEDA, CRYSTAL GAYLE, SO: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released;

PRICE, TOMEL BRAINARD, APD: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;

RAY, JEAN CROSS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

SMITH, QUINCY DEWAYNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;

WHITLOCK, SHAYMOSKIA LENAE ZAVIANNA, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released.

DECEMBER 8

AMAN, GEORGE ROBERT JR., APD: PROBATION VIOLATION Released;

ANDERSON, ANTERRIO KENTRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;

DAVIS, DOMINIC ANTHONY, GSP: DUI, DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; IMPROPER LANE CHANGE Released;

GIST, HENION JR., APD: ARSON -- 1ST DEGREE, SINGLE OCCUPANCY DWELLING Active;

HALL, PAMELA DELOIS, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MOREHEAD, KEYSHAWN TARAIL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

NEWBERRY, ROBERT THOMAS, SO: STATE COURT SENTENCE Released;

SEWELL, TISHA LYNNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Released;

SPENCE, NORTORIOUS JAQUAY, APD: SIMPLE BATTERY Active;

STEPHENS, GEVENTE DONTARIUS, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI - PER SE 0.08 Released.

DECEMBER 9

ALEXANDER, JOHN CARL, PROB: PROBATION VIOLATION Released;

BISHOP, ERNEST NICOURTNEY, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA,METH Released; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

BUTLER, KAETHEL CHARLOTTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

GUEST, ALICEA RENEE, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;

HICKS, RITA JO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

JACKSON, JALANDIS KEJUAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

LEDET, CRYSTAL LYNN, ADDU: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;

OLIVER, EDWARD BERNARD, OTHER: FORGERY -- SECOND DEGREE Released;

PORTER, REGINALD HIKIM, APD: PROBATION VIOLATION Active;

RANSOM, MARLON BERNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;

ROWE, SHAWNA RENEE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

SIMS, KIMBERLY DIANE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

SPARKS, ERIC LAVALDO, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING/SELLING/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active.

DECEMBER 10

BENOIT, WISLAINE CHERY, SO: FRAUDULENTLY OBTAINING OR ATTEMPTING TO OBTAIN PUBLIC HOUSING Released;

DAVIS, TANIZINA TERRIA, ASU: TRANSMITTING A FALSE PUBLIC ALARM Released;

ECKARD, SCOTT ANTHONY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

ESSIC, REGINALD LEON JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

JOHNSON, DERRICK JUSTIN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;

LANE, LARRY TERRLIS, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;

LUKE, KARLA MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

LYONS, DERRICK ANTONIO JR., APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;

McDONALD, DONTRAVIS, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

MIMS, BEVERLY LYNNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

PRIDDY, BRITTANY SAUNDERS, SO: PROBATION VIOLATION Released;

PUCKETT, CHARLES WESTMORELAND, SO: PROBATION VIOLATION Active;

RUSS, ALEXANDER DEON, DCP: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, HANDS/FEET/FIST Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; REMOVAL OR ATTEMPTED REMOVAL OF WEAPON FROM PUBLIC OFFICIAL Active; CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active;

STRINGER, ACHILLES DEJION, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released; CRIMINAL TRESPASS Released;

THOMAS, OTIS ALONZO JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;

WARE, CALVIN ORLANDO, SO: PROBATION VIOLATION Active;

WHINDLETON, TINA GENAN, SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;

WHITEHEAD, DONARIOUS MALIK, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active.

DECEMBER 11

AKINS, JAMES PAUL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

BISHOP, JOSEPH DAVID JR., OTHER: PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;

BOYD, ASHLEY SUZANNA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

COLEMAN, DAMION TYRELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active

DIXON, ASHLEY JULINA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;

ESQUIVEL-PAZ, BERNARDO ESQUIVEL, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

HARVEY, CHRISTOPHER EVETTE, SO: ESCAPE -- FELONY Active;

HICKS, ANTONIO BERNARD, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;

HICKS, RICKY JR., APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;

JOHNSON, JAROYIUS TABYIOUS, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;

LEVERETTE, GREGORY BERNARD III, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active;

LINGO, ROBERT SHEROD, APD: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;

MATHIS, ORINTHIUS JERMAINE JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;

MAYER, ALEX CHANDLER, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;

MURRAY, RUTH SITHEMBILE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;

NUNNALLY, JEREMY TAVIS S., APD: RED LIGHT VIOLATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; NO INSURANCE Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;

RIGGINS, DEONETRA PAQUAREUM, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.

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