These are bookings for Dec. 5-11 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 5
BULLARD, ALFREDA LYNETTE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COOPER, MATTHEW LEMONT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FORD, CORIE KAMIA, ASU: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Released;
FOSTER, DEVONTA` DARRIUS, ASU: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Released;
FRAZIER, ANUDREANNA SANTANA, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;; BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FRENCH, MILDRED MICHELE, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, BOBBY RASHAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
HENDERSON, CEDRICK DEWAYNE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
HUTCHINS, JEREMY JEROME, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, DE`QUANE RASHAWN, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
JOHNSON, JEFFREY GORDON, OTHER: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DUI, ALCOHOL, LESS SAFE Active; ENDANGERING A CHILD -- DUI ALCOHOL OR DRUGS, FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; RECKLESS DRIVING Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; NO INSURANCE Active
KIMBROUGH, ROBERT JACORY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; NO INSURANCE Released;
LUNSFORD, JESSE BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; OFF BOND Active;
MALONE, BRANDON RASHARD, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
PARRIS, FRANK TONY, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
SMITH, SYLVESTER JAMES III, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TELL, DARREN LAMONT, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
WADE, TODRA LASHA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WEBB, MICHAEL JAMES, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
DECEMBER 6
ANGLIN, SHEILA JARRIEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BONNER, JAMAL HYKEEM, SO: CITY WEEKENDER Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
COVIN, WILLIE CHARLES JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
GARDNER, MADOREY, SO: GOOD BEHAVIOR Active;
GIBSON, CURTIS RONEY III, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
HOLLIS, KENRESON DENARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
HOLT, SHANNON RANAE, SO: CITY WEEKENDER Released;
HOSELY, DONALD EMERSON, APD: PROBATION VIOLATION Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; NO INSURANCE Active;
IVEY, JACK WILLIAM JR., SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JONES, JARQUAVIUS SO: CITY WEEKENDER Released;
JONES, PETER ANTWIONE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MILLS, SHELBY MARIE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
NEWBERRY, REGINALD BERNARD, SO: CITY WEEKENDER Released;
PARKER, JASON EDWARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
SCOTT, ASHLEY TAYLOR, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
TURNER, JEREMY TERRELL, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released
WASHINGTON, CHADDRICK, SO: CITY WEEKENDER Released;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, CHARLES III, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active.
DECEMBER 7
BANKS, MYLES, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
BOONE, TANQUIR SHENECE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CHUAGA, EDWIN WAITHIMA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CRAWFORD, JOSHUA MONTEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DEMING, MATTHEW HARRISON, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
DORN, LAMINA DESHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRIS, PEGGY SUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HAYNES, DAVID LOUIS, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
HUTTONCORP, LAVONTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
McCALLUM, ERIC, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PINEDA, CRYSTAL GAYLE, SO: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released;
PRICE, TOMEL BRAINARD, APD: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
RAY, JEAN CROSS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SMITH, QUINCY DEWAYNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
WHITLOCK, SHAYMOSKIA LENAE ZAVIANNA, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released.
DECEMBER 8
AMAN, GEORGE ROBERT JR., APD: PROBATION VIOLATION Released;
ANDERSON, ANTERRIO KENTRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, DOMINIC ANTHONY, GSP: DUI, DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; IMPROPER LANE CHANGE Released;
GIST, HENION JR., APD: ARSON -- 1ST DEGREE, SINGLE OCCUPANCY DWELLING Active;
HALL, PAMELA DELOIS, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MOREHEAD, KEYSHAWN TARAIL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
NEWBERRY, ROBERT THOMAS, SO: STATE COURT SENTENCE Released;
SEWELL, TISHA LYNNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Released;
SPENCE, NORTORIOUS JAQUAY, APD: SIMPLE BATTERY Active;
STEPHENS, GEVENTE DONTARIUS, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI - PER SE 0.08 Released.
DECEMBER 9
ALEXANDER, JOHN CARL, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
BISHOP, ERNEST NICOURTNEY, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA,METH Released; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BUTLER, KAETHEL CHARLOTTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GUEST, ALICEA RENEE, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
HICKS, RITA JO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JACKSON, JALANDIS KEJUAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
LEDET, CRYSTAL LYNN, ADDU: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
OLIVER, EDWARD BERNARD, OTHER: FORGERY -- SECOND DEGREE Released;
PORTER, REGINALD HIKIM, APD: PROBATION VIOLATION Active;
RANSOM, MARLON BERNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
ROWE, SHAWNA RENEE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
SIMS, KIMBERLY DIANE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SPARKS, ERIC LAVALDO, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING/SELLING/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active.
DECEMBER 10
BENOIT, WISLAINE CHERY, SO: FRAUDULENTLY OBTAINING OR ATTEMPTING TO OBTAIN PUBLIC HOUSING Released;
DAVIS, TANIZINA TERRIA, ASU: TRANSMITTING A FALSE PUBLIC ALARM Released;
ECKARD, SCOTT ANTHONY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ESSIC, REGINALD LEON JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
JOHNSON, DERRICK JUSTIN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
LANE, LARRY TERRLIS, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;
LUKE, KARLA MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
LYONS, DERRICK ANTONIO JR., APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;
McDONALD, DONTRAVIS, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
MIMS, BEVERLY LYNNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
PRIDDY, BRITTANY SAUNDERS, SO: PROBATION VIOLATION Released;
PUCKETT, CHARLES WESTMORELAND, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RUSS, ALEXANDER DEON, DCP: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, HANDS/FEET/FIST Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; REMOVAL OR ATTEMPTED REMOVAL OF WEAPON FROM PUBLIC OFFICIAL Active; CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active;
STRINGER, ACHILLES DEJION, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
THOMAS, OTIS ALONZO JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
WARE, CALVIN ORLANDO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHINDLETON, TINA GENAN, SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
WHITEHEAD, DONARIOUS MALIK, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active.
DECEMBER 11
AKINS, JAMES PAUL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BISHOP, JOSEPH DAVID JR., OTHER: PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
BOYD, ASHLEY SUZANNA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
COLEMAN, DAMION TYRELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active
DIXON, ASHLEY JULINA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
ESQUIVEL-PAZ, BERNARDO ESQUIVEL, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HARVEY, CHRISTOPHER EVETTE, SO: ESCAPE -- FELONY Active;
HICKS, ANTONIO BERNARD, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
HICKS, RICKY JR., APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
JOHNSON, JAROYIUS TABYIOUS, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
LEVERETTE, GREGORY BERNARD III, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active;
LINGO, ROBERT SHEROD, APD: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
MATHIS, ORINTHIUS JERMAINE JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
MAYER, ALEX CHANDLER, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
MURRAY, RUTH SITHEMBILE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
NUNNALLY, JEREMY TAVIS S., APD: RED LIGHT VIOLATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; NO INSURANCE Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
RIGGINS, DEONETRA PAQUAREUM, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.