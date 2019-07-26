These are bookings for July 18-24 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

JULY 18

BARNETT, JIMMY GLYNN JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;

BRYANT, TREYSHAWN KEHDEEM, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; PUBLIC INDECENCY, SAGGY PANTS Released;

COWART, ROBERT LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

DAVE, DADREON KLAVELL, SO: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PAROLE VIOLATION Active; MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Active; MURDER Active;

DAVIS, CORTAVIS TRINARD, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

GREENE, ASHLEY ELISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

HARPER, ANGELA COOK, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

HILLHOUSE, FRANK JESSE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

LANE, CHARLES DAVID, SO: PROBATION VIOLATION Active;

MALONE, REESE, APD: SIMPLE ASSAULT, FAMILY VIOLENCE Released;

MANSFIELD, GABRIELLE M., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

MARTIN, KENYA TAYYABB, SO: PROBATION VIOLATION Active;

POOLE, KEMYJELL DEWAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;

ROSS, MALCOLM REGINALD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;

WHITFIELD, PAULINE NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WILLIAMS, CHRISTOPHER LELAND, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;

WILLIAMS, LATASHA CASHA, APD: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released; THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released.

JULY 19

ACREE, DEMONDTAY MONTAVIOUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

BURKS, THOMAS O., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

BURNS, MICHAEL ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;

CARTER, BRANDON VASHON, SO: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;

CATO, DALE GORDAN III, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;

HAWKINS, DEANGELO JERMAINE, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;

HENDERSON, TAMECA COTREASE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;

HILL, EMANUEL JAVONTA, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;

JOHNSON, KORINA R., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

McCRARY, MARY ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MILLER, NICOLE MICHELE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

OLIVER, SAVANNA BROOKE, SO: PROBATION VIOLATION Released;

SAPP, JEREMY ALVIN, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;

WALKER, CURTISS II, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;

WALTERS, CHARLES EUGENE, APD: DISORDERLY OR DISRUPTIVE CONDUCT AT ANY FUNERAL OR MEMORIAL Released;

WHITE, JOSHUA DARNELL, SO: PROBATION VIOLATION Active.

JULY 20

ARTIGA, JAZMIN ALICIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

COOPER, QUASTEVEN JEROD, SO: PROBATION VIOLATION Released;

JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

JONES, ANDREW SHEROD, SO: PROBATION VIOLATION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;

JONES, GREGINALD DESHAWN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

LOFTON, ERIC EUGENE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;

McGEE, TOBAIS DONTRE ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released.

JULY 21

BASS, ANN MICHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released

CANTY, QUENTIN SHERARD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;

CLARK, MARTIN LUTHER JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

COX, SHARICA NEKCOL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

GIDDENS, MATDRICK MONTELL, SO: AFFRAY (FIGHTING) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; PROBATION VIOLATION Active; CRUELTY TO CHILD -- THIRD DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT Active; MURDER Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;

HUIE, LUTRESSA KEON, DCP: SIMPLE BATTERY Released;

JONES, TIMOTHY O`BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

McCRAY, KATHY EVONNE, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Released;

ROBINSON, CAMERON JAMAL, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;

SUMMERLIN, JULIE ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

THOMAS, KENNETH LEON APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;

TYLER, QUANTAVIOUS ANTWAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

WILLIAMS, KYLE M HUNTER, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;

WOOTEN, JOHNATHAN LAMAR, SO: PAROLE VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active.

JULY 22

BARNES, LARRY WAYNE, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active;

BERRY, GENESIS SHANIA, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;

DAWSON, KETURAH KEONA, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;

HILLHOUSE, FRANK JESSE, APD:CRIMINAL TRESPASS Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;

MATHIS, RODNEY SHARODD, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

YOUNG, OSANDA MALIK, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.

JULY 23

BROWN, AALIYAH MONIQUE, SO: SIMPLE BATTERY Released;

CHAMBERS, BRENDON SENTRAYL, APD: RECKLESS CONDUCT Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;

CRUMBIE, KIANA SHONTAI, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

EDWARDS, TISEAN TATYANNA, APD: RECKLESS CONDUCT Released;

GIDDENS, JEANNA MARIE, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;

JACKSON, ASHLEY MONIQUE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

KYLES, RICARDO LAFAYETT, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

MACK, GEQUES BLANTON, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;

MACKENS, BRITTNEY LATOYA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;

McGRIFF, NIKITA JAMES JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

ODENTHAL, CIERA DAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

PRINCE, JUNEIS WAYNE JR., DCP: TAG LIGHTS REQUIRED Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;

SCIARAN, HANNAH RAE, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;

SIMS, ANTHONY JAMES, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

SMITH, LAUREN SHEA, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;

TURNEY, MYESHA RENEE', APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

WILSON, WILLIE ROY III, APD: SIMPLE BATTERY Active;

WINGFIELD, KENYA DENISE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active.

JULY 24

ANDERSON, JOHN HENRY JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE ASSAULT Active;

BESS, GEORGE TAVIS APD: CHILD MOLESTATION Active;

DANIEL, KENNETH O`BRYANT, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

DAVIS, JIMMY WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

FULLER, ANTRON DEMARCUS, SO: OFF BOND Released;

GILYARD, ELDRUNDO HOZAY JR., APD: GOING INSIDE GUARDLINE WITH WEAPON, LIQUOR OR DRUGS Active; OFF BOND Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;

GILYARD, KERNARD HOZAY, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;

GLAUSIER, MITCHELL JAROME JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;

LOWE, CASEY BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

McINTOSH, TONY CRAIG, APD: PROBATION VIOLATION Active;

MOREY, RUSSELL EDWARD II, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;

PEARSON, PATRICK WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

RANDALL, BARON BENARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

RITSON, JAMES STANLEY JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;

SESSIONS, QUADEJA ARTAISA, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;

SMITH, DENNIS BERNARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;

TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

WADE, ANTHONY LEE, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;

WEST, SHRONKIECE LATRICE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

WHEELER, SILAS JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;

WOODS, TERRELL DONELL, SO: PROBATION VIOLATION Active.

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