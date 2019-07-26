These are bookings for July 18-24 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 18
BARNETT, JIMMY GLYNN JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
BRYANT, TREYSHAWN KEHDEEM, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; PUBLIC INDECENCY, SAGGY PANTS Released;
COWART, ROBERT LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DAVE, DADREON KLAVELL, SO: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY, FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PAROLE VIOLATION Active; MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Active; MURDER Active;
DAVIS, CORTAVIS TRINARD, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GREENE, ASHLEY ELISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARPER, ANGELA COOK, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HILLHOUSE, FRANK JESSE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LANE, CHARLES DAVID, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MALONE, REESE, APD: SIMPLE ASSAULT, FAMILY VIOLENCE Released;
MANSFIELD, GABRIELLE M., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MARTIN, KENYA TAYYABB, SO: PROBATION VIOLATION Active;
POOLE, KEMYJELL DEWAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, MALCOLM REGINALD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
WHITFIELD, PAULINE NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, CHRISTOPHER LELAND, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
WILLIAMS, LATASHA CASHA, APD: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released; THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Released.
JULY 19
ACREE, DEMONDTAY MONTAVIOUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
BURKS, THOMAS O., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BURNS, MICHAEL ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, BRANDON VASHON, SO: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
CATO, DALE GORDAN III, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
HAWKINS, DEANGELO JERMAINE, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
HENDERSON, TAMECA COTREASE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;
HILL, EMANUEL JAVONTA, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
JOHNSON, KORINA R., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
McCRARY, MARY ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MILLER, NICOLE MICHELE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
OLIVER, SAVANNA BROOKE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
SAPP, JEREMY ALVIN, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;
WALKER, CURTISS II, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
WALTERS, CHARLES EUGENE, APD: DISORDERLY OR DISRUPTIVE CONDUCT AT ANY FUNERAL OR MEMORIAL Released;
WHITE, JOSHUA DARNELL, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JULY 20
ARTIGA, JAZMIN ALICIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
COOPER, QUASTEVEN JEROD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JONES, ANDREW SHEROD, SO: PROBATION VIOLATION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JONES, GREGINALD DESHAWN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
LOFTON, ERIC EUGENE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
McGEE, TOBAIS DONTRE ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released.
JULY 21
BASS, ANN MICHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released
CANTY, QUENTIN SHERARD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
CLARK, MARTIN LUTHER JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
COX, SHARICA NEKCOL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
GIDDENS, MATDRICK MONTELL, SO: AFFRAY (FIGHTING) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; PROBATION VIOLATION Active; CRUELTY TO CHILD -- THIRD DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT Active; MURDER Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
HUIE, LUTRESSA KEON, DCP: SIMPLE BATTERY Released;
JONES, TIMOTHY O`BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
McCRAY, KATHY EVONNE, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Released;
ROBINSON, CAMERON JAMAL, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;
SUMMERLIN, JULIE ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, KENNETH LEON APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;
TYLER, QUANTAVIOUS ANTWAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILLIAMS, KYLE M HUNTER, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
WOOTEN, JOHNATHAN LAMAR, SO: PAROLE VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active.
JULY 22
BARNES, LARRY WAYNE, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active;
BERRY, GENESIS SHANIA, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released;
DAWSON, KETURAH KEONA, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
HILLHOUSE, FRANK JESSE, APD:CRIMINAL TRESPASS Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
MATHIS, RODNEY SHARODD, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
YOUNG, OSANDA MALIK, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
JULY 23
BROWN, AALIYAH MONIQUE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
CHAMBERS, BRENDON SENTRAYL, APD: RECKLESS CONDUCT Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
CRUMBIE, KIANA SHONTAI, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
EDWARDS, TISEAN TATYANNA, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
GIDDENS, JEANNA MARIE, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
JACKSON, ASHLEY MONIQUE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KYLES, RICARDO LAFAYETT, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MACK, GEQUES BLANTON, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
MACKENS, BRITTNEY LATOYA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
McGRIFF, NIKITA JAMES JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ODENTHAL, CIERA DAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
PRINCE, JUNEIS WAYNE JR., DCP: TAG LIGHTS REQUIRED Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
SCIARAN, HANNAH RAE, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
SIMS, ANTHONY JAMES, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SMITH, LAUREN SHEA, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
TURNEY, MYESHA RENEE', APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILSON, WILLIE ROY III, APD: SIMPLE BATTERY Active;
WINGFIELD, KENYA DENISE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active.
JULY 24
ANDERSON, JOHN HENRY JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE ASSAULT Active;
BESS, GEORGE TAVIS APD: CHILD MOLESTATION Active;
DANIEL, KENNETH O`BRYANT, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
DAVIS, JIMMY WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FULLER, ANTRON DEMARCUS, SO: OFF BOND Released;
GILYARD, ELDRUNDO HOZAY JR., APD: GOING INSIDE GUARDLINE WITH WEAPON, LIQUOR OR DRUGS Active; OFF BOND Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
GILYARD, KERNARD HOZAY, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
GLAUSIER, MITCHELL JAROME JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
LOWE, CASEY BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
McINTOSH, TONY CRAIG, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MOREY, RUSSELL EDWARD II, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
PEARSON, PATRICK WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RANDALL, BARON BENARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
RITSON, JAMES STANLEY JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
SESSIONS, QUADEJA ARTAISA, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
SMITH, DENNIS BERNARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WADE, ANTHONY LEE, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
WEST, SHRONKIECE LATRICE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WHEELER, SILAS JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
WOODS, TERRELL DONELL, SO: PROBATION VIOLATION Active.