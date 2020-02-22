These are bookings for Feb. 13-19 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 13
ARRINGTON, DAVID ALEXANDER, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BUTLER, WILLIAM LEDARIUS JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Active; SIMPLE BATTERY Active;
DAVIS, MEGHAN SIMONE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
GRAHAM, DANIEL EDWARD JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
GRAHAM, IATOLA TAYBA, APD: COCAINE, POSSESSION OF Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
JACKSON, WILLIAM FREDRICK, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active
MILLER, ABRAHAM NATHANIEL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MITCHELL, ANTHONY DEWONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY Released
NUNLEY, TIMOTHY LEON, APD: RED LIGHT VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PRICE, RANDY LEE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; NO INSURANCE Released
ROSS, JASMINE LASHAYLA, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
SIMMONS, CHRISTOPHER DANIEL, APD: THEFT BY CONVERSION, FELONY Active; THEFT BY TAKING -- FIREARM Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active;
THORNTON, HERMAN, APD: IMPROPER TRANSFER OF TAG/ALTERED TAG Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; CANCELLED LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WATTS, AMOS BERNARD, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
YOUNG, QUAZA RASHAAN, SO: RETURN FOR TRIAL Released.
FEBRUARY 14
ALLEN, JAMARIOUS RASHOD, SO: CITY WEEKENDER Released;
ARNOLD, JESSICA CHELSEA, OTHER: RETURN FOR TRIAL Released;
BALDWIN, D`ANDRE JAQUAN, SO: CITY WEEKENDER Released;
BROOKINS, DE`ANDRACE RASHOD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
CAUSEY, JAMES SHELTON, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CORAN, ANAYAH YAMENE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
EASON, CHRISTINA ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FORD, MALCOLM DARNELL, SO: WEEKENDER Released;
FOSTER, BRANDON GERARD, PROB: CITY WEEKENDER Released;
HAINES, CARTEZ ANTONIO SR., OTHER: RETURN FOR TRIAL Active;
HOLMES, TYLER MICHAEL, OTHER: PROBATION VIOLATION Released;
HUFF, KENDRICK DEMOND, OTHER: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, DEVONTE NICHOLAS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, JARQUAVIUS, SO: CITY WEEKENDER Released;
JORDAN, KENNETH JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
LOVEST, THEODUS LAMAR, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
LUSTER, X`ZERRIA CANISHA APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
NEWELL, ASHLEY ANGEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PARKER, JASON EDWARD, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
POWELL, SAMANTHA MICHELLE, SO: OFF BOND Active; BOND REVOKED Active;
TAYLOR, DARELL JAY, OTHER: RETURN FOR TRIAL Active;
TAYLOR, NINA NICOLE, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released;; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; NON-CONTROLLED SUBSTANCES, MANUFACTURE, DELIVERY, DISTRIBUTION, POSSESSION, SALE OF Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WARNER, TERRANCE BERNARD, OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WESTBROOK, CALVIN JARASKI, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
FEBRUARY 15
BEASLEY, QUARTAVAIOUS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, PERRY LORENZO, SO: CITY WEEKENDER Released;
BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COLEY, LORENZO OSCAR III, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
FUDGE, ADAM JAMIL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active;
JOLLEY, KIMBERLY PAIGE, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
JONES, HANNAH DENISE, OTHER: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
JOSSEY, RACHAL LYNN, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Released
McDANIEL, PATRICK JOSE, ASU: CRIMINAL TRESPASS Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released
OLIVER, TARYLL TREMEYLL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
PARKER, ARTHUR DALE, APD: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active;
PARKS, TEDDRICK JERMALL: GSP: STOP SIGN VIOLATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI, DRUGS - LESS SAFE Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO:CITY WEEKENDER Released.
FEBRUARY 16
ANTHONY, KONTTERIOUS DONTE, APD: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active
BARLOW, TERRY DON JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BAXTER, DESTINY MARIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BLOCKER, TRACY JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BRONER, KEAUNDRETRIA NASHAY, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HARVILLE, TARA S., APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HICKS, ALLISON NICOLE APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JOHNSON, JOSHUA LORENZO L., APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; IMPROPER LANE CHANGE Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, NICHOLAS DONTEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McLEAN, JUSTIN CODY, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
MOSLEY, ADONIS B., GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
MOTT, LIZZIE PEARL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PERRY, ISHMAEL JASEAN, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
RAMEY, MARTHA SUE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
REED, CLAIR SUSANNE, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; RECKLESS DRIVING Released.
FEBRUARY 17
BOSWELL, DESHADGERE CONTRELL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
BYINGTON, AMANDA HOPE, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
CLYDE, ELIJAH NAQUANN, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, ANTHONY BRUCE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
EDWARDS, JALISIA LASHAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
FULLER, DESMOND RAYNARD, APD: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
GALBERT, WARRICK, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
GRANT, TULLUS DEWAUN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GREEN, CARL CEDRIC, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAYES, SHATAVON DEMOND, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
IRVIN, DAPHANE NICOLE, APD: COMPUTER THEFT Released;
JACKSON, JAMAL RAYKWAN APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
JOHNSON, STEVIE LARMA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
McCLENDON, FABIENNE TAVARES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MOBLEY, LEONARD K., SO: PROBATION VIOLATION Active;
NIXON, RANIYA BRIEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBINSON, JACOBY MATRALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
WESTON, WONDERFUL MARQUEL, APD: PRINTING, EXECUTING,OR NEGOTIATING CHECKS AND DRAFTS Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
YATES, CAMRY ALEXUS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
FEBRUARY 18
BLANCETTE, DENNIS JOSEPH, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
DOUGLAS, KEVIN DOUGLAS JR., APD: SIMPLE BATTERY Active;
FIERUS, EDWIN EBERHAURT, SO: LOITERING ON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Released; NON-STUDENT WHO INSULTED/ABUSED SCHOOL TEACHERS IN PRESENCE OF STUDENTS Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUB SCHOOLS/BUS/BUS STOP Released;
GILMORE, ESAU SHAMERE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
GOUDE, LASHANAE MAESHIAUNA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
GRAHAM, DAMON KIRKPATRICK, ADDU: SCHEDULE I OR II DRUG, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; SCHEDULE III, IV OR V DRUG, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active;
GREENE, RUBY ANNETTA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HARRIS, WILLIEL JERMAINE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAWKINS, SHALONDA LESHA, APD: SIMPLE BATTERY Released;
HILSON, VICTOR RENARDO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HINES, CAMRON DEONTA, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HUNTLEY, DAQUEZNY ANTRAVIOUS, SO: ROBBERY BY FORCE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active
JACKSON, BELINDA CARROLL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
JOHNSON, DEMARCIOUS LINTE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, TOMMY CLINTON, APD: RECKLESS CONDUCT Active;
KING, ROBERT LEONARD, APD: RECKLESS CONDUCT Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
KNIGHT, ZACHARY RYAN, SO: PAROLE VIOLATION Active;
LASTER, MICHAEL QUONTRAVIOUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LEFLORE, TROY MICHAEL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released;
LOPPE, JACOB, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
MANSFIELD, RUFUS GREG, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MORMAN, DANIEL DEMOND, SO: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; RED LIGHT VIOLATION Released; RECKLESS DRIVING Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
OLIVER, RAHEED NECLYDE, APD: FORGERY -- FIRST DEGREE Released;
SHAVERS, CHARLES JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
SORRELL, ULYSSES, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released
STEIN, JOSHUA CRAIG, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
WASHINGTON, ANDREW SHAUQUIL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WEST, JARVIS JABAAR, APD: PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active.
FEBRUARY 19
BEASLEY, FREDDY LEE, GSP: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
BELL, TASHOVEZ SAROVIE, SO: PROBATION VIOLATION Active
BELSON, ALISHA DEVONNE, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Active;; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active;
BOATWRIGHT, BAKARI JAHI, OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BRIGHT, DWAKA RENA, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
CAMPBELL, TERENCE TRAVOLTA, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
CONLEY, LORI RUTH R., APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, ROBERT LEE III, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DIXON, JEREMIAH LAMAR, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
DUCKWORTH, DUSTY NICOLE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HAWKINS, JAMAL LAMONT APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HEPNER, RICHARD ALAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
HIGHTOWER, DETREVIOUS MOTRELL, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; PROBATION VIOLATION Active; IMPROPER BACKING Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Active;
JONES, JONATHAN KEITH, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
LEWIS, TAMIKA LYNDIAN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- OTHER Active
MARCHBANKS, HANNAH SHOLAR, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;; IDENTITY THEFT FRAUD TO CREATE/USE/POSSESS COUNTERFEIT Active;
MOORE, TIAWANNA MESHON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
PERRY, ALVIN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
SOLOMON, MARCUS DEWAYNE, SO: PAROLE VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
STEPHENSON, AZARIUS JALEEL, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
SWEARINGEN, MARANDA MARIE APD: FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active;
TERRELL, JAMES EDWARD JR., SO: BOND REVOKED Active;
WALKER, TRACY JO, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
WINCHESTER, SHERRY NICOLE, PROB:PROBATION VIOLATION Active.
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