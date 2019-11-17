These are bookings for Nov. 7-13 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 7
BAILEY, CHRISTOPHER DEWAYNE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
BANKSTON, TIMBRIKA JANORA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
BOONE, CEDRICK JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Released;
BROWN, ALEXANDER ANTONIO JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CARROLL, JAELYN DESHAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLE, SHANTERIA DESHAWICA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COTHREN, DAMIEN NATHANIEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FRAZIER, JAVASKI RESHOD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GREEN, DEMARCUS KENTOREA, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR 1ST OFF PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; LOITERING/PROWLING Active; PROBATION VIOLATION Active;
HAWLEY, HEATHER DAWNSHEFFIELD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
HUNT, ANTHONY CAUTED, APD: PROBATION VIOLATION Active;
IRVIN, DORIAN SERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;
JOHNSON, TALUSIA EVELYN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, DEBORISE LAVENCE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CITY COURT SENTENCE Active;
McDOWELL, KATRINA ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILLER, JAYLEN MALIK, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
OUSLEY, JENNIFER LOUISE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ROBINSON, JACOBY MATRALE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
ROLLINS, DAMBRIELLE ALLENA, ASU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SKINNER, JAMMIE BERNARDO, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SURRATT, ERICA DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
THOMASON, DOYAL MAXWELL, APD: SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OR HINDRANCE OF EMT/MED PROFESSIONAL -- FELONY Active;
TURNER, KAMERON DENZEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
YOUNG, QUAZA RASHAAN, SO: RETURN FOR TRIAL Active.
NOVEMEBER 8
ALLEN, JIMMY DALE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BROWN, MANDY SYMONE, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER LEFT TURN Released.
CLARK, KONTAVIOUS DEMARTIN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
EDWARDS, ALBERT LEE, APD: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
FOSTER, REGINALD CAYUSE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GARDNER, UNTERIOUS ANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HATCHER, ASHLYN STRANDBERG, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
HUGGINS, EVERETT BERNARD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JONES, TAMASHI ALONZO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KELSON, MICHAEL DURELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEROY, MESHYIA NYKEIA, ASU: IMPROPER LANE CHANGE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, SO: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
NEWBERRY, REGINALD BERNARD CORT: CITY WEEKENDER Released;
PARKER, JASON EDWARD, SO: CITY WEEKENDER Released;
PEACOCK, RYAN MATTHEW, APD: CRIMINAL TRESPASS Active
OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, FELONY Active;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
SANDERS, STEVEN ANTHONY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, SO: CITY WEEKENDER Released;
TAYLOR, ANNIE CLARA, APD: ARSON, THIRD DEGREE Released;
WALKER, TIONA BERASIA, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WORKS, TIMOTHY LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
YOUNGBLOOD, JUSTIN KLEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
NOVEMBER 9
BELL, McARTHUR BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
BOYD, ANGELA MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COX, STEVEN TAYLOR, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
GIBSON, FEDARROW LENQUA, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
HARDWICK, SHERIDAN FARROND, APD: TOO FAST FOR CONDITIONS Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
HARRIS, JESSICA NICHOLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active;
HENDRICKS, JOHNATHAN MICKIEL, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RIVERS, ANTONIO LAMONTE, SO: CITY WEEKENDER Released;
SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
THOMAS, JASON MONTIEZ APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
THOMAS, KELVIN LATRON JR., APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
TOOMBS, JANICE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
TUCKER, STACEY DENISE, SO: CITY WEEKENDER Released;
WALKER, MATTHEW DAVID, GSP: SAFETY BELT VIOLATION - 18 AND OVER Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
YARN, JELLY, APD: FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
NOVEMBER 10
CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
CLARK, MARTIN LUTHER JR., DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KELLYMAN, SHANE ROSE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
KENDRICKS, JAZMINE JADAYSHA SO: CITY WEEKENDER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STANLEY, GERROD, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
STROBLE, MARLEN LECONTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SWEET, TARRIUS BERNARD SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1500 OR MORE Released;
TERRELL, ALI SHAKUR JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILSON, DEBBIE LEIGH ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released.
NOVEMBER 11
EVANS, RODNEY CHRISTOPHER, SO: BATTERY Released;
GRANT, COREY DENEIL, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
GRANT, E`SHUNTA MARTAUVIAS SO: COMPULSORY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
HALL, MICHAEL ANTHONY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
MACK, ASHLEY TASHAYLA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
McKNIGHT, MONTREZ JAVONN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Released;
McMILLIAN, BYRON REAKWON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, CHARLES, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
SEGER, STEPHEN RUSSELL, SO: COMPULSORY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
SHAW, MARIAN DAWN, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active;
SIMPSON, TYRELL DEANGELOS, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;
WILLIAMS, CHRISTOPHER JAMES, GSP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Released.
NOVEMBER 12
BARNES, AMAYA KATLYNN, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;
CHILDRE, CHE DAVID, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FLETCHER, TAMIYA VON`KISSA APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOLLAND, LAYLA BATISTE, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, JAMEL FRANKLIN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JORDAN, REGINALD DEAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KING, MILTON BERNARD JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LINGO, JAMES LEON IV, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
LLOYD, TRINTY CHLOE TRESOR, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McKALOPE, KENDRICK LATAVIAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Active;
MILLER, AURIEL SYNTERRA, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;
PARKER, TREVOR JAMONAL I., APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR, Active;
PRICE, COREY ANTHONY, SO: CITY WEEKENDER Released;
SEAY, ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, JABARI ANTONIO, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WINCHESTER, PHILLIP II, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WINGFIELD, ROBERT LEE JR., APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
NOVEMBER 13
BELL, ERIC CHEROD, APD: COCAINE, POSSESSION OF Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active;
BURNS, CEDRIC LAMAR, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
CARROLL, KANINJA LASHONA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
COLE, JOSHUA MARKEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLE, RANDY EDWARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
DAVIS, DEMETRIUS MARQUEZ, APD: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
FITZGERALD, AUSTIN CHASE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LYLES, KENNETH BERNARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS, MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
LYONS, CANDIS LACOLE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
MACK, PORSHA RENEE APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
McDONALD, TERRY JOSEPH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MILLEDGE, JESSICA TALECIA, SO: FALSE REPORT OF A CRIME Released; SIMPLE BATTERY Released;
MORGAN, JOHN EDWARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
NEWBERRY, MARCUS, SO: CITY WEEKENDER Active;
NIXON, DARIUS CORTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
POLLOCK, AMBER LOCKLEAR APD: BATTERY Released;
ROBINSON, DALVIN DEVONTA APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS, $1,499 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,500 OR MORE Active
TUMBLIN, LABRELLE RASHAD, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
WASHINGTON, ROOSEVELT III, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR 1ST OFF PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
ZACHERY, SHAVAKA TYRE, APD: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.