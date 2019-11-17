These are bookings for Nov. 7-13 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:

NOVEMBER 7

BAILEY, CHRISTOPHER DEWAYNE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

BANKSTON, TIMBRIKA JANORA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;

BOONE, CEDRICK JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Released;

BROWN, ALEXANDER ANTONIO JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;

CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

CARROLL, JAELYN DESHAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;

COLE, SHANTERIA DESHAWICA, SO: PROBATION VIOLATION Active;

COTHREN, DAMIEN NATHANIEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

FRAZIER, JAVASKI RESHOD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

GREEN, DEMARCUS KENTOREA, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR 1ST OFF PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; LOITERING/PROWLING Active; PROBATION VIOLATION Active;

HAWLEY, HEATHER DAWNSHEFFIELD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;

HUNT, ANTHONY CAUTED, APD: PROBATION VIOLATION Active;

IRVIN, DORIAN SERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

JACKSON, LACORY KENYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;

JOHNSON, TALUSIA EVELYN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

JONES, DEBORISE LAVENCE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;

JONES, STANLEY COURTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CITY COURT SENTENCE Active;

McDOWELL, KATRINA ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

MILLER, JAYLEN MALIK, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

OUSLEY, JENNIFER LOUISE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

ROBINSON, JACOBY MATRALE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;

ROLLINS, DAMBRIELLE ALLENA, ASU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

SKINNER, JAMMIE BERNARDO, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;

SURRATT, ERICA DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;

THOMASON, DOYAL MAXWELL, APD: SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OR HINDRANCE OF EMT/MED PROFESSIONAL -- FELONY Active;

TURNER, KAMERON DENZEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;

YOUNG, QUAZA RASHAAN, SO: RETURN FOR TRIAL Active.

NOVEMEBER 8

ALLEN, JIMMY DALE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

BROWN, MANDY SYMONE, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER LEFT TURN Released.

CLARK, KONTAVIOUS DEMARTIN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;

COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

EDWARDS, ALBERT LEE, APD: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;

FOSTER, REGINALD CAYUSE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

GARDNER, UNTERIOUS ANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;

HATCHER, ASHLYN STRANDBERG, SO: RETURN FOR TRIAL Released;

HUGGINS, EVERETT BERNARD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

JONES, TAMASHI ALONZO, SO: PROBATION VIOLATION Active;

KELSON, MICHAEL DURELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;

LEROY, MESHYIA NYKEIA, ASU: IMPROPER LANE CHANGE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, SO: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

NEWBERRY, REGINALD BERNARD CORT: CITY WEEKENDER Released;

PARKER, JASON EDWARD, SO: CITY WEEKENDER Released;

PEACOCK, RYAN MATTHEW, APD: CRIMINAL TRESPASS Active

OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, FELONY Active;

PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;

SANDERS, STEVEN ANTHONY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;

SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, SO: CITY WEEKENDER Released;

TAYLOR, ANNIE CLARA, APD: ARSON, THIRD DEGREE Released;

WALKER, TIONA BERASIA, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;

WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

WORKS, TIMOTHY LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

YOUNGBLOOD, JUSTIN KLEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.

NOVEMBER 9

BELL, McARTHUR BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;

BOYD, ANGELA MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;

COX, STEVEN TAYLOR, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;

GIBSON, FEDARROW LENQUA, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

HARDWICK, SHERIDAN FARROND, APD: TOO FAST FOR CONDITIONS Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;

HARRIS, JESSICA NICHOLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MISDEMEANOR Active;

HENDRICKS, JOHNATHAN MICKIEL, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;

NEVES, IZEL FOUNTAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;

RIVERS, ANTONIO LAMONTE, SO: CITY WEEKENDER Released;

SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

THOMAS, JASON MONTIEZ APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;

THOMAS, KELVIN LATRON JR., APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

TOOMBS, JANICE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

TUCKER, STACEY DENISE, SO: CITY WEEKENDER Released;

WALKER, MATTHEW DAVID, GSP: SAFETY BELT VIOLATION - 18 AND OVER Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;

WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

YARN, JELLY, APD: FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.

NOVEMBER 10

CAREY, MARVAR LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;

CLARK, MARTIN LUTHER JR., DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

KELLYMAN, SHANE ROSE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

KENDRICKS, JAZMINE JADAYSHA SO: CITY WEEKENDER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

STANLEY, GERROD, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;

STROBLE, MARLEN LECONTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

SWEET, TARRIUS BERNARD SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1500 OR MORE Released;

TERRELL, ALI SHAKUR JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;

WILSON, DEBBIE LEIGH ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released.

NOVEMBER 11

EVANS, RODNEY CHRISTOPHER, SO: BATTERY Released;

GRANT, COREY DENEIL, SO: CITY COURT SENTENCE Active;

GRANT, E`SHUNTA MARTAUVIAS SO: COMPULSORY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;

HALL, MICHAEL ANTHONY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;

MACK, ASHLEY TASHAYLA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;

McKNIGHT, MONTREZ JAVONN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, MISDEMEANOR Released;

McMILLIAN, BYRON REAKWON, SO: PROBATION VIOLATION Active;

ROSS, CHARLES, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;

SEGER, STEPHEN RUSSELL, SO: COMPULSORY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;

SHAW, MARIAN DAWN, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active;

SIMPSON, TYRELL DEANGELOS, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;

WILLIAMS, CHRISTOPHER JAMES, GSP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Released.

NOVEMBER 12

BARNES, AMAYA KATLYNN, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;

CHILDRE, CHE DAVID, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

FLETCHER, TAMIYA VON`KISSA APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

HOLLAND, LAYLA BATISTE, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;

JACKSON, JAMEL FRANKLIN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;

JORDAN, REGINALD DEAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;

KING, MILTON BERNARD JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;

LINGO, JAMES LEON IV, APD: THEFT BY TAKING, $1,500 OR LESS Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;

LLOYD, TRINTY CHLOE TRESOR, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;

McKALOPE, KENDRICK LATAVIAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Active;

MILLER, AURIEL SYNTERRA, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;

PARKER, TREVOR JAMONAL I., APD: DISORDERLY CONDUCT Active;

PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR, Active;

PRICE, COREY ANTHONY, SO: CITY WEEKENDER Released;

SEAY, ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;

THOMAS, JABARI ANTONIO, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WINCHESTER, PHILLIP II, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

WINGFIELD, ROBERT LEE JR., APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;

NOVEMBER 13

BELL, ERIC CHEROD, APD: COCAINE, POSSESSION OF Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active;

BURNS, CEDRIC LAMAR, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;

CARROLL, KANINJA LASHONA, APD: PROBATION VIOLATION Active;

COLE, JOSHUA MARKEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;

COLE, RANDY EDWARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;

DAVIS, DEMETRIUS MARQUEZ, APD: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;

FITZGERALD, AUSTIN CHASE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;

LYLES, KENNETH BERNARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS, MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;

LYONS, CANDIS LACOLE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;

MACK, PORSHA RENEE APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;

McDONALD, TERRY JOSEPH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;

MILLEDGE, JESSICA TALECIA, SO: FALSE REPORT OF A CRIME Released; SIMPLE BATTERY Released;

MORGAN, JOHN EDWARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;

NEWBERRY, MARCUS, SO: CITY WEEKENDER Active;

NIXON, DARIUS CORTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;

POLLOCK, AMBER LOCKLEAR APD: BATTERY Released;

ROBINSON, DALVIN DEVONTA APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS, $1,499 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,500 OR MORE Active

TUMBLIN, LABRELLE RASHAD, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;

WASHINGTON, ROOSEVELT III, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR 1ST OFF PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;

ZACHERY, SHAVAKA TYRE, APD: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.

Tags

Stay Informed