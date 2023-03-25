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Lee County Sheriff's Deputies responded to calls Saturday concerning a naked man walking near the old Dollar General building on Philema Road screaming for "help." An ambulance was called, and the man was taken to a local hospital for observation.

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