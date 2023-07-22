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Soothe Holistic Wellness Lounge on Ledo Road will offer meditation classes starting in August.

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ALBANY -- As a result of his own rehabilitative journey, T.J. Barlow had a dream to help other people. So he teamed up with his friend, Tyler Johnson, to do just that.

For more than a year, the friends' business, Soothe Holistic Wellness Lounge (on Ledo Road) has been promoting physical and mental wellness with massage therapy, prenatal services, physical therapy, house-made teas, healing crystals and float therapy to people in Dougherty, Lee and surrounding counties.

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