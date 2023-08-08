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Squawkbox

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So, the non-viable, ill-conceived Transportation Center, which is not open for transportation services, is now open as a cooling station. At what exorbitant cost to taxpayers, to staff: clean, provide security and bathrooms, and cool that monstrous place and for how many people and who? It’s OK, just raise them taxes.

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