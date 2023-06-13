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Squawkbox

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The Albany Mall was re-roofed and the parking lot re-paved in 1998-2000. New owners could make the mall a success if they could get rid of the internet and eliminate online buying. Actually Albany Mall is better off than many malls because a lot of Albany residents do not have credit cards and can’t shop online.

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