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Who wants to bet Heard has someone from his church already picked out to take McCoy’s place? Sad day in Dougherty County. I think Heard is a four-year chairman at best. Heck, I would fired him today.
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