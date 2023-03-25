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Let’s not condemn or criticize Billy Mathis or any of the other Lee officials who sought to build a hospital in the county. They were, as they generally do, looking out for the interest of this community.

The Democrats are the ones always hauling American citizens in front of the Supreme Court to challenge the Constitutional right to their religious beliefs. Not Republicans.

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  • By Albany Herald Readers squawkbox@albanyherald.com
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