Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 281 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA COFFEE DALE GENEVA HENRY HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA GADSDEN JEFFERSON LEON LIBERTY MADISON WAKULLA IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BEN HILL BERRIEN BROOKS COLQUITT COOK IRWIN LANIER LOWNDES THOMAS TIFT TURNER WORTH IN SOUTHWEST GEORGIA BAKER CALHOUN CLAY DECATUR DOUGHERTY EARLY GRADY LEE MILLER MITCHELL QUITMAN RANDOLPH SEMINOLE TERRELL THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ABE SPRINGS, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ALMA, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE, BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE, BENNETT, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CASA BLANCO, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE, CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DICKEY, DILL, DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, DRIFTON, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE, ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GAMMAGE, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HILLIARDVILLE, HOBBY, HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HOPEWELL, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, JONES CROSSING, KEYTON, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LOVETT, LYNN, LYNN HAVEN, MABSON, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OCILLA, ORANGE HILL, OZARK, PALMYRA, PANAMA CITY, PASCO, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, POPLAR HEAD, PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, UNION, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, WORTH, AND YEOMANS.
featured
The cool place to be
Most Popular
Articles
- ‘I don’t forgive him’: South Florida serial rapist and murderer faces execution after nearly 40 years
- Beauty queens claim Alpha Kappa Alpha Fashionetta titles
- Democrats could be headed toward another messy, expensive Florida Senate primary
- McCoy followed procedure in selecting assistant administrator
- Albany convenience store robbed at gunpoint
- Albany police charge 24-year-old in fatal shooting
- Georgia education panel votes to 'cleanse' teacher lesson plans
- Disney World Adds Iconic Character In a Way Walt Would Hate
- Fabiola Santiago: By turning immigrants into crime victims for publicity, DeSantis guarantees their stay
- Largest human-made lagoon in US opens in Florida
Images
Videos
Collections
- GET OUT THERE: 5 things to do in southwest Georgia this weekend, June 9-11
- PHOTOS: ALB All-Stars vs. Lee County 10U - Game one
- PHOTOS: ALB Stars vs. Lee Co. All-Stars 6U
- PHOTOS: Monroe basketball vs. Sumter County
- PHOTOS: Calhoun County at Lee County basketball
- PHOTOS: Westover vs. Dougherty football 7 on 7
- PHOTOS: Deerfield-Windsor vs. Monroe
- PHOTOS: ALB 12U over Lee County in Dizzy Dean District tournament
- PHOTOS: Deerfield-Windsor vs. Colquitt County
- PHOTOS: All-Star Softball - Worth County vs. Lee County
Online Poll
POLL: June is National Homeownership Month. Do you own a home?
This poll is not scientific - results reflect opinions of respondents
You voted: