Italian government seeks to penalize the use of English words

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
106 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN PANHANDLE FLORIDA
HOLMES JACKSON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL RANDOLPH SEMINOLE
TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ARLINGTON,
ASBURY, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK,
BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE, BARNEYVILLE,
BATTENS CROSSROADS, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE,
BERRIEN CO A/P, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY,
BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOWENS MILL, BOYKIN, BRANCHVILLE,
BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, CAIRO, CAMILLA,
CAPEL, CENTERVILLE, CHULA, CLARKS MILL, COBB CROSSROADS, COLES,
COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL,
COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE, CUBA, CUTHBERT,
DALEVILLE, DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P,
DAYS CROSSROADS, DECATUR CO A/P, DICKEY, DILL, DILLON, DIXIE,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL,
EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS,
ENTERPRISE, ENTERPRISE, ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EWELL, FADETTE,
FAIRCHILD, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER,
FORT GAINES, FORT RUCKER, GAMMAGE, GANER, GENEVA,
GENEVA MUNICIPAL A/P, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GRAVES,
GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER, HARDING, HARTFORD,
HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HOBBY,
HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, IRWINVILLE, ISABELLA,
IVEYS MILL, JONES CROSSING, KEYTON, LACONTE, LAKELAND,
LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, MABSON, MALONE, MARIANNA,
MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P,
NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON, OCILLA, OZARK, PALMYRA,
PASCO, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL, PINE PARK, PINE VALLEY,
PRETORIA, QUEENSLAND, QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS,
RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SCREAMER,
SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY,
VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WALKER, WATERLOO, WEBER,
WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WILLIAMSBURG, WORTH, AND YEOMANS.