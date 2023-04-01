Italian government seeks to penalize the use of English words

Italy’s prime minister, Giorgia Meloni, is supporting the introduction of a legislation that could see companies fined for using foreign languages in their official communications and documentations.

 Valeria Mongelli/Bloomberg/Getty Images

Italians who use English and other foreign words in official communications could face fines of up to €100,000 ($108,705) under new legislation introduced by Prime Minister Giorgia Meloni’s Brothers of Italy party.

Fabio Rampelli, a member of the lower chamber of deputies, introduced the legislation, which is supported by the prime minister.

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