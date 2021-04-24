TORNADO WATCH 106 REMAINS VALID UNTIL 3 PM EDT /2 PM CDT/ THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
GADSDEN JEFFERSON LEON
LIBERTY
IN PANHANDLE FLORIDA
CALHOUN HOLMES JACKSON
WALTON WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 26 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL QUITMAN RANDOLPH
SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABBEVILLE,
ABBEVILLE MUNICIPAL A/P, ABE SPRINGS, ADEL, ALBANY, ALFORDS,
ALMA, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, ASBURY, ASHBURN, ASHTON,
AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN,
BARKER STORE, BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS, BEACHTON, BEAMON,
BELLVIEW, BENEVOLENCE, BERRIEN CO A/P, BLACKWELL FIELD A/P,
BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BLUE SPRINGS, BONIFAY,
BOWENS MILL, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P,
BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA,
CAPPS, CASA BLANCO, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHAIRES,
CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLARKSVILLE,
CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOK CO A/P, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE,
COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE, CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA,
CUTHBERT, DALEVILLE, DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P,
DAYS CROSSROADS, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS,
DECATUR CO A/P, DICKEY, DILL, DILLON, DILLS, DIXIE,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL,
DRIFTON, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, EDISON, ELMODEL WMA,
ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS,
FORRESTER, FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GAMMAGE, GANER,
GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY, GRACEVILLE,
GRADY CO A/P, GRAVES, GREGGS, GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER,
HARDIN HEIGHTS, HARDING, HARTFORD, HATCHER, HAWKINSTOWN,
HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD, HOBBY, HOGGARD MILL,
HOLMES COUNTY AIRPORT, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT,
JONES CROSSING, KEYTON, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES,
LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE, LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE,
LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN,
MABSON, MACLAY STATE GARDENS, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE,
MASSEE, MAYHAW, METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF,
MONTICELLO, MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON,
OCILLA, ORANGE HILL, OZARK, PALMYRA, PASCO, PECAN, PELHAM,
PETERSON HILL, PINE PARK, PINE VALLEY, POPLAR HEAD, PRETORIA,
QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN,
SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK,
SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER,
SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE,
THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, UNION, VALDOSTA,
VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WALKER, WATERLOO, WEBER,
WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE,
WORTH, AND YEOMANS.
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