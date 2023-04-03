A federal judge in Texas ruled that at least 12 books, which were previously removed from public libraries, must be returned to their shelves.

An Albany resident with a criminal record who admitted to distributing heroin resulting from an armed drug trafficking investigation has been sentenced to prison for his crime.

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ALBANY – An Albany resident with a criminal record who admitted to distributing heroin resulting from an armed drug trafficking investigation has been sentenced to prison for his crime.

Alexander Brown Sr., aka “Poochie,” 48, of Albany, was sentenced to serve 120 months in prison to be followed by four years of supervised release by U.S. District Judge Leslie Abrams Gardner on March 30, after he previously pleaded guilty to distribution of heroin. There is no parole in the federal system.

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