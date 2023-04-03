THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 113 IN
EFFECT UNTIL 5 PM EDT /4 PM CDT/ THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN THE BIG BEND OF FLORIDA
GADSDEN JEFFERSON LEON
MADISON
IN THE PANHANDLE OF FLORIDA
HOLMES JACKSON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BERRIEN BROOKS COLQUITT
COOK LANIER LOWNDES
THOMAS TIFT WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY MILLER MITCHELL
SEMINOLE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ADEL, ALBANY, ALFORDS, ALMA, ARLINGTON, ASBURY, AUSMAC, BABCOCK,
BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARKER STORE,
BARNEYVILLE, BATTENS CROSSROADS, BEACHTON, BEAMON, BELLVIEW,
BERRIEN CO A/P, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY,
BLUE SPRINGS, BONIFAY, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE,
BROOKS CO A/P, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN, CAIRO, CAMILLA,
CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CASA BLANCO, CENTERVILLE, CHAIRES,
CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA,
COBB CROSSROADS, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOK CO A/P,
COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE,
CUBA, DALEVILLE, DAVIS PARK, DAYS CROSSROADS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILL, DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P,
DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DRIFTON, EARLY CO A/P,
EAST ALBANY, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, ENTERPRISE,
ENTERPRISE, ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FESTUS, FORT GAINES, FORT RUCKER, GAMMAGE, GANER, GENEVA,
GENEVA MUNICIPAL A/P, GORDY, GRACEVILLE, GRADY CO A/P, GREGGS,
GROOVERVILLE, HACODA, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING,
HARTFORD, HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P,
HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HOPEWELL, ISABELLA,
IVEYS MILL, JARROTT, JONES CROSSING, KEYTON, KILLEARN ESTATES,
KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LAWRENCEVILLE, LEONIA,
LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LOVETT, LYNN, MABSON,
MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA, MASSEE, MAYHAW,
METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P,
NANKIN, NASHVILLE, NEW HOPE, NEWTON, OZARK, PASCO, PECAN, PELHAM,
PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, PRETORIA, QUINCY,
QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS,
RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA,
SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, STEINHAM STORE,
SUNSWEET, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE,
THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, VALDOSTA,
VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WALKER, WEBER, WEST BAINBRIDGE,
WETUMPKA, AND WILLIAMSBURG.