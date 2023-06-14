I am about to admit something that many refuse to admit. I read and write squawks, and I know many others that do.

Some leave their names, but many don’t. It’s really their choice. In fact, the Squawkbox could possibly have been one of the reasons I ran for office. I truly think it’s one of the most honest pieces in The Albany Herald. I do believe it’s a way for people to be heard.

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