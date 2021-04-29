These are bookings for April 22-28 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 22
COPELAND, TONYA LATRICE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DUNLAP, ZYKERRIAH ASHUNTE', SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
KING, ERIC APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
McDOWELL, JEFFERY JAMAL, APD: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
PRESCOTT, JANISHA QUINEA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SMITH, LAUREN SHEA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; STATE COURT SENTENCE Active;
SNELLS, LAMAR ANTHONY JR., SO: GIVING CONVICTS ITEMS WITHOUT CONSENT Released;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active.
APRIL 23
BRADLEY, MARCUS JAWAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
CALDWELL, SHARON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
CASAMAJOR, EMILIO JUANDUMOIS, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
COBEY, KEITH BREON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FRAZIER, JOEL KESHOD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GIBSON, TAYLOR DANIELLE, SO: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BATTERY Active;
JOHNSON, ROGER LEE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MONTIETH, JUANITA NICOLE, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
TELFAIR, MARCUS RYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active;
WALKER, JAHEIM TYKE, SO: TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Released;
WILLIAMS, TONY TYRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
YOUNG, RAY ALFRED II, SO: STALKING -- MISDEMEANOR Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; GOOD BEHAVIOR Released.
APRIL 24
COVINGTON, MICHAEL DELAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DEBERRY, COREY LAROGER, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
HUDSON, KEVIN RAY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; HARASSING PHONE CALLS Released;
JOHNSON, REEANA LATECIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
STREETER, RICHARD ROBERT, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMPSON, ARTIE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, JOHN LELAND JR., DCP: AGGRAVATED BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active.
APRIL 25
DAVIS, SHAURRIE LAVETTA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
KING, ALPHONSO NAZIER SR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
RICHARDSON, RONALD DARNELL, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
STEPHENS, RASHAD TYLER, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SWAN, NATHANIEL JR., APD: PROBATION VIOLATION Released.
APRIL 26
BARBER, TAVEKIOUS MALIK, APD: PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, ERIC BERNARD, APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active;
COLEMAN, BRANDON MAURICE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; AGGRAVATED BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
EDWARDS, TENIKA SHARMAINE, APD: BATTERY Released;
FISHER, TAYLEIF ZION, APD:SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Released[
GREEN, ARLEXIS SHAMEAGEN, OTHER: OFF BOND Active;
JONES, KAMICO DRESHAUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RICHARDSON, DEARIES CORNELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, GARY GENE II, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WINGFIELD, CRYSTAL DENISE, APD: BATTERY Released.
APRIL 27
BROWN, AMANDA DELL GSP: MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
BROWN, JULISA MARIE, APD: BATTERY Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HOLSEY, REGINALD BERNARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
PAIGE, BENNIE CLEAVON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
ROBINSON, MONTREAL RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
SLOAN, JACOB PRESTON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SMITH, ARCOLA NICOLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
THOMAS, MARLON DEVAUGHN, DCP: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- PROPERTY DAMAGE Active;
TOMS, MARK WILLIAM APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS, FELONY Active; DISORDERLY CONDUCT Active.
APRIL 28
BARNES, TIMOTHY CALVIN, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
BRADLEY, JERECIA ARIELLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
CANNON, ANTONIO LEROY, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
DO, CORTNEY LEROSE, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Release; FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
LOFTON, MAURICE DEMARIO, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
STEWART, TOMMY CHARLES III, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SULLIVAN, TREYVEON MARQUEZ, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
WELLS, TABATHA LYNN, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
WHITE, JOSHUA ANTHONY, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
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