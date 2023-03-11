These are bookings for March 2-8 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 2
ANDERSON, JAMIE NICOLE, SO: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
BARNES, DE`ANDRA ADELIA, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
BARRON, RONALD EDWARD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
ETHRIDGE, BRANDI ELAINE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released;
FORD, WILLIAM BERNARD, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
GORDON, GLORIA JEAN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MITCHELL, KENAUTICA ZAEBRAVIER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MITCHELL, MONTRAVIS J., SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PERRY, JUSTIN RASHAD, SO: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
PLESS, MONTERI CAMAVLUS, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
ROACH, MARK WILLIAM, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBINSON, MONTREAL RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROWE, SHAWNA RENEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RUSTIN, JENNIFER ROBIN, DCP: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SCHMIDT, HAYDEN PARKER, SO: SIMPLE BATTERY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SIMMONS, WILLIAM KENTRELL, APD: SIMPLE BATTERY Released;
WESTBROOK, JIMMY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DONTARIUS DEMON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
WINCHESTER, ALPHONZO, ADDU: PAROLE VIOLATION Active;
YON, DEEARA SAGE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; PROBATION VIOLATION Released.
MARCH 3
BATTEN, MICHAEL JR., ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DAVIS, MICHAEL TIMOTHY JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DULAC, LYNN GORE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
EVANS, PRECIOUS NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FARMER, NARADA JAMAL, MARSHALS: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
GERACI, CHRISTOPHER ALLEN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
GREEN, MONTE JIVELL, SO: OFF BOND Released; SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
INMAN, DONALD DONNELL, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released
JESTER, ARIE DENAE, ASU: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, DARRIN STEVON, SO: PAROLE VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; KIDNAPPING Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
JOSEPH, ROODLY, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active
KELLY, MICHAEL SCOTT, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LEWIS, KEN`TARIUS RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LINDSAY, LAJUANDRA ELISABETH, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
MATHIS, LAKEERIA RENEE, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
McCALLA, MEQUITRON JAMELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT ON A PEACE OFFICER -- OTHER Active; OFF BOND Active;
MITCHELL, ALISSA BELL, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
PICKLE, RYAN JERMAINE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
RAFAEL, MARIO, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SIMMONS, DOMINIQUE JAMAAL, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; OFF BOND Released;
YELDELL, APRYL D., APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
MARCH 4
BROWN, JOSE RODRIQUEZ, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CANDIES, JANEICA CORLISS, GSP: NO LICENSE ON PERSON Released; DUI - DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
HALL, ALLANTE TRAVIS DEWAN, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; MOTORCYCLES -- HEADGEAR Released; STOP SIGN VIOLATION Released; RECKLESS DRIVING Released; IMPEDING TRAFFIC BY DRIVING TWO VEHICLES SIDE BY SIDE Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; OBSCURING LICENSE PLATE TO IMPEDE SURVEILLANCE EQUIPMENT Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; NO INSURANCE Released; RECKLESS DRIVING Released;
MOORE, BRANDON TYWONE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILSON, KEYANA SURRAY, APD: NO LICENSE ON PERSON Released; DUI - PER SE, 0.08 Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
WOODS, TRACEY STEPHENS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
MARCH 5
BENCE, RONALD WAYNE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
CRAIG, JUSTIN MATTHEW, SO: ELECTRONIC TRANSMISSION/POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY Released;
HODGE, ERIN NICHOLAS, APD: STALKING -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;; OFF BOND Active;
KING, DELVIN DEVON, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
KNIGHTON, LETHICIA MONES, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Released;
LOWERY, JOHNNY ELLIOT, APD: BATTERY Active;
MACKEY, DERICK TORAN, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Released;
McCLENDON, JAYDEN MYKEL ANTONIO, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; OFF BOND Active;
REDDING, JAELYN JACARI, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active;
STARNES, FAYE MOODY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
YOUNG, ELIJAH AMIRA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE --- FELONY Active; OFF BOND Active.
MARCH 6
BROOKS, MARKEL MONDELL, APD: STATUTORY RAPE -- MISDEMEANOR, VICTIM IS 14 BUT LESS THAN 16 Released;
CHEATEM, TRAYVON MONTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FELTON, BRESHAY SHANTASHA, SO: AGGRAVATED BATTERY Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
GIDDENS, BRANDON KEITH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, JOSHUA CARL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active
HATCHER, INDIA KAYETTA, APD: COMPULSARY SCHOOL ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
JOHNSON, CRYSTAL NICHOLE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
McCLENDON, FABIENNE TAVARES, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
MILLER, RODRIGO ERNESTO, SO: GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Released; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Released; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Released;
NICKELS, AMARI, DCSP: SIMPLE BATTERY Active; GANGS - UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
PALMER, WENDY CAROL, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
PORTER, RONTRAVIOUS SHORROD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PAROLE VIOLATION Active;
SOLOMON, ERIC DEMOND, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
STAINS, MARISCIA MONET, ASU: CRIMINAL TRESPASS Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
WILLIAMS, DONTIEA F., APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
ZACKERY, MICHAEL KARYLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released.
MARCH 7
BARNHART, OLETHA JOAN, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active
BROWN, BRENDERICA MARIE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
GARDNER, DEMETRICE TARVARIUS JR., SO: SIMPLE BATTERY Released;
GREGG, HOWARD DECKER II, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
HARVEY, BRADFORD LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, ASHLY NICOLE, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
JOHNSON, JAVIER DANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, CHARLES, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS) Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
JONES, SINCERE FIQUAN, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
KOHN, TEKOA DEVYON, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MARSHALL, LEKEISHA KYHAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
PARKS, SHAVOSKI WENDELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SALTER, ANGELIN M., APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
TENNEY, DAVID MICHAEL, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
WILLIAMS, JENNIFER LYNN, SO: RECKLESS CONDUCT Released;
WILLIAMS, JOHNTARIOUS MONTRELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
MARCH 8
BARLOW, TERVORRIS EDDRESS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN-THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active;
BARNES, LARRY WAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BEASLEY, MELINDA LYNN, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
BRADLEY, HEATHER DOTSON, SO: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
BROWN, PAUL CLIFFORD III, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
DOWARD, CORNELIUS, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
GAY, TRAVON TYIRIK, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JACKSON, DRAMAINE JAQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT Active; MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
QAQISH, MELISSA PYLE APD: SCHEDULE II, OTHER THAN A NARCOTIC DRUG, POSSESSION OF Active; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
RAINES, BRYANNA ALEXIUS, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
SMITH, CHARLIE JAMES, DCSP: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
STARLING, ZECHARIAN S., SO: PAROLE VIOLATION Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
TRUONG, STEVEN PHUC OTHER: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WHITE, MAURICE ANTIONE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active
WILLIAMS, SHANE RODERICK, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
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