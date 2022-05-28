Dougherty Jail Report

These are bookings for April 27-May 3 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 28
ANDERSON, ASHLEY LAHAYES APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released;
ATKINS, JEREMY MARQUIS SR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
BEY, TAHIR ALI, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
BLAKELY, DONTARIO DARELL, APD: SIMPLE ASSAULT Active; CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; CONTEMPT OF COURT — CITY Active;
CROSS, TYKERRIA CHARDAE, DCSP: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
DAVIS, SHANICE LA‘TRES, DCP: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
GREEN, CARL CEDRIC, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
HAMMONDS, CAMERON LOKI, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
JONES, DAVID LEE JR., APD: DUI — PER SE 0.08 Released; HIT AND RUN — INJURY, DEATH, DAMAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; IMPEDING TRAFFIC FLOW Released;
LANGO, RANDALL ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
LOWE, KWAME KINTAY, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
McCULLIGH, WILLIAM DONNIE SO: PROBATION VIOLATION Active;
MYLES, MONISHA SHUNTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
PETERSON, MARQUISE CRAYSHAWN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
SEIGLER, DEXTER, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
SHANKLE, ALYSIA YVONNE, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
SLOAN, JACQUIZ JONVONTAE, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;
SULLIVAN, KELLIE MARIE, APD: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released[
THORNTON, JAYLYN JERMAINE, SO: FORGERY — THIRD DEGREE Released; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING, POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released;
TINSLEY, CEDRIC KEITH, APD: DUI — PER SE 0.08 Released;
TUCKER, ANTHONY CADE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
WADE, TRAVIS EUGENE III, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active
WEEKS, DIRON LASHAWN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WHITE, KEDRIC BRADSHAW, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released[
WILLIAMS, GEORGE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active[
WILSON, MAYA SIMONE, APD: BATTERY Released.
APRIL 29
ACRES, JESSIE JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BURNS, CHARLES EDWARD III, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
COLEMAN, CRAIG CONRAD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
DEMOTT, TAYLOR ROSS, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; UNLAWFUL PASSING OF SCHOOL BUS Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
GATLIN, JAQUARIS MARTEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOME INVASION SECOND DEGREE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; CRUELTY TO CHILDREN — 2ND DEGREE Active;
HARPER, MICHA RAI, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, TYKESSIE RANDRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KING, DEMOSKI COPUALUS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
KING, JWAN MARQUEZ, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PHILLIPS, KEAN LESLIE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
STARNES, MARY LEE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WELLS, TABATHA LYNN, OTHER: OFF BOND Released.
APRIL 30
HARPER, KADARIUS ANTOINE, APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MONCRIEF, MELISSA BROWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
MORRIS, JARED BRENDON, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
OLIVER, ANTWANIQUE SANTANA, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
REAVES, QUINTAN TRAEYONTAE, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STRICKLAND, KATRINA PAIGE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
MAY 1
GREEN, JUASHIKA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
JOHNSON, JUSTIN EDWARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY Released; BATTERY Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released;
LAVANT, ALFONSO JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
WEEKS, DEMETRIUS COYELLE, APD: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active.
MAY 2
BANKS, NAHEEM SHARRIFF, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CALLES, MIGUEL RAMIREZ, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
CAMPBELL, KAYMONTA ALENAKARONA, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
CHESTER, JARRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DUNN, JESSICA REGINA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DUREN, JACKIE KEITH JR., OTHER: OFF BOND Active;
FLEMING, JEREMY EARL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS, FEET, FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN — FIRST DEGREE Active;
HAMM, TYLER WALTER, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
HENDERSON, SHAYLA SHAELL, APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JACKSON, JAMES ISAAC JR., SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, CYNTHIA COLLETTE, SO: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
JOHNSON, XAVIER MARTEL, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, DANNY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SEAY, TANEISHA CIEARA, SO: PROBATION VIOLATION Active; COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUGS, WEAPONS Active.
MAY 3
BROWN, JEREMY DEVONTAE, DCP: UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released;
BYRD, DEMONYE LAMAR, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
DOUGLAS, DANIEL III, SO: PROBATION VIOLATION Released;
GILBERT, DAYIA DIONT’E, SO: FORGERY — THIRD DEGREE Released;; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released;
GILES, JUWAN DONVIEL, SO: INTERSTATE INTERFERENCE WITH CUSTODY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
HARPER, DAVIAN COYELL, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released;
JOFFRION, JARTAVIUS MALIK, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active;
LAMAR, PATRICIA ANN, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
LUCKEY, PHILLIP JASON SO: PROBATION VIOLATION Active;
MARTIN, GABRIEAL JEANINE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
McDONALD, MIRANDA JANE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McGOWAN, ERIC TYRONE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
PICKETT, JACCARDOUS LAMAR, DCP: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released;
PITTMAN, GERNARDRIC DEANGELO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, DARRIEN VAN, SO: FORGERY — FOURTH DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
STEIN, CHRISTINA RENE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
STUBBS, MALIK DARRELL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; NO INSURANCE Active;
TUMBLIN, CONDARIUS MARQUIS, SO: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
WALKER, KENYUN QUEBEC, SO: SIMPLE BATTERY Active;
WARREN, JAHRENE TYREK, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, NAKASOMIA LAMONT, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD, BAD CHECKS $1,499 OR LESS Active; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active; FORGERY — THIRD DEGREE Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING, POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Active.
MAY 4
BALKUS, ANGEL, APD: DRUG PARAPHERNALIA Active;
BRALEY, BYRON ADAM, APD: DRUG PARAPHERNALIA Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
BRUCE, ERNEST WILLIAM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRYANT, RICHARDO RODRIQUIS, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active;
COLE, JOSHUA MARKEL, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
DENNY, HEATHER KAY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; SIMPLE BATTERY Active;
EDISON, TAMYJI ZIMESHA, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active
FORD, DONTIEA RASHARD, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active;
GILYARD, ISIAH THOMAS; SO: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; CRIMINAL TRESPASS Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
GOSHA, MAXWELL ROBERT, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released;
HALL, CHANDLER MALIQUE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
HARRIS, LEKEVIAS LEON, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Active;
KING, DELVIN DEVON, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MARSHALL, MERCEDES J., SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATING CHECKS AND DRAFTS Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Active; FORGERY — THIRD DEGREE Active;
MATHIS, ELBERT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McCRAY, CARRIE ELIZABETH, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
MITCHELL, CALVIN, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; FIREARM USE BY CONVICTED FELON IN COMMISSION OF CRIME USE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
MOORE, JOSHUA MONTEZ, DCP: STOP SIGN VIOLATION Active; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; NO INSURANCE Active;
ROWE, FREDERICK NOAH, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
SIMS, SHANTEYA LACOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, JAMES NORBERT JR., SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
TAYLOR, STEVEN LARELL JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
WILLIAMS, DANA LEANN, SO: CONTEMPT OF COURT — CITY Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
WILLIAMS, JEREMIAH, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
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