These are bookings for Dec. 29, 2022-Jan. 4, 2023 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 29
GILLIS, ALFRED LEE II, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
GOODWIN, MEAGAN ANGELINA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JORDAN, BRADLEY LAMAR, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- MORE THAN $500 Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KING, TYNIKA LASHON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McCOY, LARRIOUS RONTAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MERRITT, TAVARIUS ANTWAIN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
OSGOOD, KENYA, SO: PROBATION VIOLATION Active.
DECEMBER 30
BARWICK, ERIC JUSTIN, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released;
BROWN, SHUNTERIA MONIQUE, SO: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
COLE, DEVIN, DCP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DAVIS, JERRY FRANK, PROB: PAROLE VIOLATION Active;
EALEY, MARQUES DAVINELL., JR GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; PASSING IN A NO-PASSING ZONE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Released; RECKLESS DRIVING Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
HOLSEY, CEDERICK AQAUN, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
SPURLIN, LIONEL LAMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DEMETRIA ARIELLE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, QUARTERRIS DANTA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active.
DECEMBER 31
ABBOTT, KRISTON SKI, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
FIELDS, RUFUS, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; DISTRACTED DRIVING Active;
FLETCHER, TIMOTHY DEWAYNE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
LOVE, JOSHUA AUSTIN, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
MARTIN, WILLIAM FRANK, APD: BATTERY Released;
SWEENEY, OCTAVIOUS TENNEAL, APD: CAMPING ON STREETS Released.
JANUARY 1
ARMSTRONG, QUOWNTEZ KORAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
BENTLEY, RACHEL MARIE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
CROKER, VIRGIL JOHN, DCP: PROBATION VIOLATION Released;
EDWARDS, CLARENCE OTIS, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HOPKINS, APRIL NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUNT, DEMONTAE LAMAR, SO: STATUTORY RAPE Active;
KNOX, JATIKA LADONNA, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
JANUARY 2
CODY, RANDY UDONE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DIXON, OCTAVIUS DEMOND, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active;
SHAVERS, AYESHA LE`TRELLE, APD: DISCHARGING FIREARMS, DANGEROUS WEAPONS Released;
SMITH, REBEKAH RUTH, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released
WILLIAMS, NEAL SIPAYTON, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
JANUARY 3
ANTHONY, LATASHA LASHOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLBERT, MARTAVIOUS ROSHAN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
COLEMAN, DAMION TYRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HILL, PRIS`CA ATHENA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JOHNSON, RUDLEY EMMANUEL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LOWE, KWAMETRIUS KAREEM, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
LYON, DEREK ALLEN, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
NELSON, CASEY RESHON, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
PORTER, LATAMBRIA ANALISSIA, APD: RED LIGHT VIOLATION Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBERTS, ANTHONY DRU, ADDU: FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
RODWELL, ELIJAH NAJAHNIK, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active;
SIMS, ALEXIANA J., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WHEELER, DARIUS OCTAVIUS, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
YELDELL, APRYL D., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JANUARY 4
COLLINS, JEREMY JOSEPH, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, D`ONTE TYRELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
DECOTEAU, KEESHYA ANN, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
GREEN, LEAH LAVETTE, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
HAYES, TEMARCUS KEVIROUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
LEE, MICHELLE ELIZABETH, DCP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
RICHIE, TAYLOR McKENZIE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
THOMAS, HENRY LEON, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WAKEFIELD, JOHN HENRY, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WILLIAMS, JACOBI RAHEEM, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WINCHESTER, JAHTAY RAEQWON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active.
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