These are bookings for Jan. 5-11 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 5
CLINTON, BRANDON DAMION, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DIAZ, QUINTAVIOUS SHERROD SR., DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FARMER, NARADA JAMAL, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
GOHMAN, LECIL RENAE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HANCOCK, MARQUIS LEON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, TORONTO RICO JR SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
MILLEDGE, JAMES JAMAL, DCP: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
SIMS, BOOKER T. JR., SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILLIAMS, CALVIN JR., SO: BATTERY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, TRAVIS LAMAR, PROB: PROBATION VIOLATION Released.
JANUARY 6
BROWN, CHARLIE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AGGRAVATED BATTERY Active; ARSON -- FIRST DEGREE, SINGLE-OCCUPANCY DWELLING Active; CRUELTY TO CHILDREN -- CAUSES EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Active;
BROWN, WALTERIOUS JERMOSKI, APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
DAVENPORT, ROBERT, SO: PROBATION VIOLATION Released;
GIST, HENION JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
GRANT, SHENIKA SHURQYYAH, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
KEITH, KE`SHAWN SHOMARI, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
MAINOR, ERNEST LEE, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
NICHOLS, JOSEPH NEAL, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; STOP SIGN VIOLATION Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PERRY, JACORIUM JERMAINE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
SHIVER, JOSHUA EDWARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SMITTY, JEVORE MARCO, APD: AGGRAVATED ASSAULT - CUTTING TOOL Released;
THOMAS, TIMOTHY TERRELL, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
WOOD, KENNETH GEORGE, ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active.
JANUARY 7
BLAND, JAVORIS SENTELL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; LAYING DRAG/DRIVING IN CIRCULAR/ZIGZAG COURSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
BRASWELL, KATHERINE MARIE, MARSHALS: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HAMMOND, MARTECIA D`SHAY, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; NO INSURANCE Released;
HARRIS, JOSHUA CARL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, JOSHUA DOMINIQUE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, EFFEN D`QUAN, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Released;
LONG, CHRISTOPHER PAUL, DCP: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
McNAB, JACOB RICHARD, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
JANUARY 8
BRIDGES, TIERRA MONIQUE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CARNEY, TYRIQUE RASHAUD, APD: SIMPLE BATTERY Active;
CARTER, QUINTRAVION, APD: AFFRAY (FIGHTING) Active; LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Active; BATTERY Active; SIMPLE BATTERY Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active;
DANIELS, DEMORION TAYSHAWN, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Active;; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active;
DANIELS, JARIAH DRE`SHAWN, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
DUBLIN, JOHN WESTLEY, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
MATTHEWS, CLINT RUSSELL, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
McCOY, ROBERT LEE, SO: PAROLE VIOLATION Active;
SHEALEY, SHARASKI DONTAY, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active.
JANUARY 9
BARNEY, NICHOLAS JOSHUA, APD: COMPUTER PORNOGRAPHY Active;
COOK, TYTIANA TAJA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DAVIDSON, IRALLY KENYETA, APD: BICYCLES, LIGHTS AND OTHER EQUIPMENT REQUIRED Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; DRUG PARAPHERNALIA Active;
DAVIS, KALVIN LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FERGUSON, TYRA BERNAI, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
GIST, HENION JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
JACKSON, MALCOLM JAMAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
LYNCH, LAUREL ANN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PAGE, LYDIA ANGEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PATTERSON, LENORA SHANTE, SO: BATTERY Released;
POOLE, DLARYON LAMARCUS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
PORTER, BRYANT LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
WALKER, QUANTAVIS DEMTRIUS, SO: AGGRAVATED BATTERY Active;
WASHINGTON, ROOSEVELT III, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JANUARY 10
ANDERSON, ANTONIO ALEXANDAER, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
BLAIR, SARAH MARIE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CONN, COURTNEY C. KENNEDY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
DANIELS, STEPHANIE NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FRAZIER, JEREMIAH SHAKKUR, APD: AGGRAVATED BATTERY Active; BATTERY Active;
JACKSON, FANORIS LYCHONE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
MATHIS, MICHAEL KENTAVIOUS, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active;
OSGOOD, ARTHUR GILBERT, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, DONTAVIOUS SANCHEZ, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active; RETURN FOR TRIAL Active;
THROWER, UNIQUIA BRITTECIA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, RAYNETTE MARIA, SO: STATE COURT SENTENCE Active.
JANUARY 11
BEY, SHE`RAIN EL AMOR, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
BOOKED, IN ERROR 18524 -- Released;
CLARK, RUDOLPH JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
DAVIS, ROBERT LEE JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
DAWSON, GERNARD MONTRELL, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
DILLARD, JESSE LEE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
FOSTER, TRAVIS BARNARD, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
HUMPHREY, ROBERT LEON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, WILLIAM COURTNEY, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
KENNEDY, HALEY HOPE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
MARSHALL, TIFFANY KESHUN, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
STEVENS, TAVIOUS DEQUANO, SO: GEORGIA HANDS-FREE LAW Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
WHITFIELD, ALBERT LEE JR., SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active.
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