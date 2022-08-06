Dougherty Jail Report

These are bookings for July 28-Aug. 4 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 28
ANDERSON, LEDEADRA DAVIS, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; OBSCURING LICENSE PLATE TO IMPEDE SURVEILLANCE EQUIPMENT Released;
BOONE, NICHOLAS PATRICE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GRANT, IKE IV, SO: PROBATION VIOLATION Released;
GUEST, JOE LEWIS III, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARVEY, CAVORIS KEATINESS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, ISTAJHE TAKERRIA, APD: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
McINTYRE, J'COREY SHI'FON, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOSLEY, DONTERRIUS RAIMOND, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
NOIRD, QUROSKIE JERMAINE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
PAIGE, GREGORY TERRELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
PRICE, TAYLOR RENE', APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
REAVES, EDWIN FITZGERALD JR., ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
REVALEE, MADISON HUNTER, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
RIDLEY, NEFERTITI NIKA TIYYI NABU, APD: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
RODDY, DAVID LAMONT, APD: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; LEARNERS LICENSE VIOLATION Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
SHEPPARD, SHYKIMBRIA BRINAE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SPARKS, ERIC LAVALDO, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
WOODARD, QUINCY MICHAEL, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JULY 29
BAILEY, KRISTOPHER ELLIS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BISHOP, JESSICA DAWN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
BRADSHAW, DANIELLE MICHELLE, OTHER: OFF BOND Active;
BURNETT, KARLA TANISHA, SO: FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
DUKE, MELODY WAITE, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
HAMMOCK, TINA ANN MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
JONES, ARLISSA VICTORIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, MIESHA MICHELLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
LUCAS, WALLACE BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PERRY, ANSON SENTELL, ADDU: HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Released;
SANDERS, KEONDRE ANTONIO, APD: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Released;
SIMMONS, JESSICA DENISE, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
SMITH, LAUREN SHEA, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; SIMPLE BATTERY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
WILLIAMS, BRETT MICHAEL, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
JULY 30
BROWN, LADONNA DENISE, APD: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Released;
DAVIS, PAUL QUENIZE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPERATION WITHOUT REVALIDATION DECAL Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; NO INSURANCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GOODWIN, HEATHER JEAN, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active;
HARTLEY, JENNIFER DAWN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
JACKSON, JASPER DONELL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JENKINS, DREVAIUS DEONTE, APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active;
MORRIS, BRYAN ALLEN, GSP: FAILURE TO YIELD -- EMERGENCY VEHICLE Released; DUI - DRUGS, LESS SAFE Released; PASSING IN A NO PASSING ZONE Released; OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT REGISTRATION/LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; NO INSURANCE Released;
PICKETT, ZAPATAS ZAWADI, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROSS, AMAUD RASHAD, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;; CRIMINAL TRESPASS Active;
SMITH, GEORGE EDWARD JR., GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released.
JULY 31
ANDERSON, DAYLON FRITZ, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
CONTRERAS, DYLAN JOEL, DCP: SIMPLE BATTERY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
DAVIS, TREVIN TYWON, ADDU: WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; TAMPERING WITH EVIDENCE - MISDEMEANOR Released;
EDWARDS, CLAYTON JADE, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
JONES, ALEXANDER ANTONIO, ADDU: WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
LEWIS, ADARIUS MARICE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LUNSFORD, DARIN BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MARSHALL, MONTERRIOUS JAMAL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MORRIS, JOHNATHAN MARICE, DCP: FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
THOMAS, MONTRAVIUS DEVON, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
THORNTON, DEVIN ANTWON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; MOPEDS -- PROTECTIVE HEADGEAR REQUIRED Released; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released;
TOOMER, ANTONIO DEIONTA, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
TURPIN, SHANNON DWAYNE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released; NO INSURANCE Released;
WALKER, ETHAN HERBERT, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WHITE, TORREY CURTRINA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, QUINTAVOUS J J, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
AUGUST 1
ANDERSON, JAMIE NICOLE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
CHEESE, KEYAUNDRE BRASHAUN ALLEN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DUNN, SHELIA MARIE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRUBBS, AIYONNA NALIJAH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HAMMOCK, TODD ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KENNEDY, SHAUN MICHAELTODD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
LONGS, TIMOTHY LOUIS, SO: FORGERY -- THRD DEGREE Released;
PETERS, RAY HILLMAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PRICE, RAYCHELL ELLEN, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
RANDLE, MARQUEVIOUS JAMEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
SMITH, CORDAJAH ANTINIYA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
THOMAS, BRIANA JANAYE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
TOOMER, TRAY CASHA, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active.
AUGUST 2
ACRES, JESSIE JAMAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
ADAMS, ROBERT JERMAINE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
ANTHONY, ANNETTE, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
CLEVELAND, GRADY CHEAZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CUNNINGHAM, ANTHONY DEWAYNE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
DANIEL, KYRESE KENTRELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
EDMONDS, KARMON CORTEZ, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
HARRIS, LAKISHA, SO: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
JACKSON, AKEEM SIRMOSKI, APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MOREY, AUSTIN BLAINE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SMITH, MICHELLE BROOKE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
WESTON, KWANDARIUS MALIK, SO: PANDERING -- MISDEMEANOR Released.
AUGUST 3
APPLEBY, LATRUNTAE DAQVIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BARBER, TAVEKIOUS MALIK, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
BENJAMIN, ERICA SHA'KEIRA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, SHANA CELESTE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
CROKER, LARHONDA JEAN, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
DAVIS, ASHLEY ODELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DEBERRY, MARION KEJON, SO: BATTERY Released;
ELLIS, BENTOREY SHENARD ,APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
FELTON, BRESHAY SHANTASHA, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active; SIMPLE BATTERY Active;
LAMONS, QUANTAVIUS RASHAD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
PATEL, HARSHKUMAR A., GSP: DUI -- PER SE, 0.08 Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released;
PAUL, JA'LEXIYAH LADAZURE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
RANDALL, DENECIA NICHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
RUSS, BOBBY LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
SCOTT, ANTARIOUS LAMAR, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
SIMS, D`TRAVION JEROME, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; OFF BOND Active;
SMITH, KELVIN SHERROD, APD: THEFT BY TAKING -- BICYCLE ($1,500 OR LESS) MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STEIN, CHRISTINA RENE, ADDU: SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active.
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