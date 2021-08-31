These are bookings for Aug. 19-25 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol; Mar, Marshal’s Service:
AUGUST 19
BUSH, KALIAH, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; ESCAPE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CHEATEM, TRAYVON MONTEZ, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
COX, DERRICK MICHAEL, DCP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DANIELS, STEVIE DYTWAN, OTHER: OFF BOND Active;
FRAZIER, JESSE KURTIVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
JONES, KHEDRIC MAURICE, PAR: PAROLE VIOLATION Active;
MAINOR, ERNEST LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MANGO, MELVIN JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SAFFI, CHARLESTON ALEXANDER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SAPP, XAVIER BRANDON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SINGLETON, XAVIER ALTON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WASHINGTON, MONIQUE, APD: PROBATION VIOLATION Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Active;
WILLIAMS, CONTRAVIS JAMAL, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Released; RECKLESS CONDUCT Released; FALSE REPORT OF A CRIME Released;
WILLIAMS, KIMBERLY MICHELLE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
AUGUST 20
BELL, HENRIETTA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CHAPMAN, KALONGKI ANDRETTI JR., SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, OTHER MOTOR VEHICLE Active; OFF BOND Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; PROBATION VIOLATION Active;
COLLINS, MOSHEH, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
EBERLE, JAMES RUSSELL, ADDU: MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
GREENE, TOMMY LEE JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY Active
JONES, MYKERA DUNZAJA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
JONES, RENITA MISHER, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LOVE, JAMESHIA JAVON, SO: BATTERY Released;
MILLER, JADARREN RAJUHN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
OWENS, LATEES DORO, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TYSON, ALVIN JR., APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
WILLIAMS, SANTANIA KEYARA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
AUGUST 21
BELL, HENRIETTA, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active;
BROWN, JEFFRY ARTHUR, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CASTO, MATTHEW PATRICK, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
GIBSON, KENNETH WILLIAM, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOVETT, TORUNO KATURA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; PROBATION VIOLATION Released;
MCLLOYD, SHANNON MEEKAL JR., SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, SAMTAWN DONTAVIOUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SEAY, SHARONDA MICHELLE, GSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SAFETY BELT VIOLATION - 8 TO 17 YEARS OLD Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
SINGLETON, RAYMOND DASHAWN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Released; RECKLESS DRIVING Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
THORNTON, DANNY SR., GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released.
AUGUST 22
CAULEY, DARYL ANTHONY, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
CHORBESKI, LAWANDA WARREN, DCP: DUI -- 0.08 Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; NO INSURANCE Released;
DARROW, SHANNA LACINDA, GSP: DUI - ALCOHOL, LESS SAFE Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS Released;
GAINES, KELVIN LAMONT, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
HUMPHREY, INFINITI DIANE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McCALL, DONOVAN CHRISTIAN RAY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MONCRIEF, MELISSA BROWN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; PROBATION VIOLATION Active;
PALMER, DARRION PATRICK, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
POTTS, ANNIE COVIN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RAYNOR, KIP SHAWN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RODDY, MARVA SHANAY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILKINS, SHERICA NESHA, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
WILLIAMS, YOLANDA JAMEL, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
WISE SWEET, KRISTINA MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
AUGUST 23
ANDERSON, BRANDON JEROD, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BYRD, LAPERCIYA VALENCIA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CULPEPPER, MICHAEL LAVAUGHN, OTHER: OFF BOND Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DANIELS, CHAVEZ CANTRELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARRIS, SHANIYA DEAUNDRA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HATCHER, COURTLEN ANTWAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
JONES, ALEXANDRIA ANGELNIQUE, SO: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
LOUD, JAVONTE TERRON, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
McGAWION, JACOREY RASHOD APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active;
NUNLEY, LISA MARIE, DCSP: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released;
QUAGLIETTA, MARCI JORDAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WARD, TA`LISCIA RENOLDA, DCP: SAFETY BELT VIOLATION - 8 TO 17 YEARS OLD Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; STOP SIGN VIOLATION Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released.
AUGUST 24
CALLOWAY, LATAMPA MASHEA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GLOVER, LENARD QUINCY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HENDERSON, WENDELL LEE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PARTS (FELONY) Active;
HONORS, REX III, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HOUSTON, JEREMY CHAD, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JENKINS, ANDRE CRAWFORD, SO: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Released;
JONES, LAVERNE DION, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
MOORE, SHATONDRA SHARRE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MORRIS, DONALD EUGENE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PARKER, CANI RANIYA, APD: COMPUTER THEFT Active;
RUCKER, MICKYYA MARIE ZANEE, APD: COMPUTER THEFT Active;
SMITH, TWANANTHEA DEON, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
VALMA, NOAH ALLEN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WALKER, ISAIAH EMMANUEL, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released.
AUGUST 25
AUSTIN, GREGORY JAMALL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BALL, REGINALD SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
BURRELL, ASHUMBRIA MONCIA, DCSP: BATTERY Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS BUS/BUS STOP Active;
COVIN, PATRICK BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRAHAM, ANTWANE DEON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; PAROLE VIOLATION Active;
GREEN, AUBREY JADE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HENDERSON, CEDRICK DEWAYNE, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
HENDERSON, ROBERT STEPHEN, DCP: RECKLESS CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
LEE, TOMMY JR SO: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LEWIS, RODNEY ALLEN, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
LOCKETT, TRAVIS KANOVUS, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;
MOSLEY, ADONIS B., MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;
NOTTAGE, KENTRON DONTARISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active;
RICHARDSON, ANTHONY TERRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SAMPSON, SHAKEITHA ONITHA, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, MICHAEL JAMES JR., APD: ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active;
WALKER, MAURICE ALLEN, APD: IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active.
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