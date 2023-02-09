These are bookings for Jan. 26-Feb. 1 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 26
BAKER, TIERRA, SO: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BURKE, DAVANTE TREVEZ, SO: SIMPLE BATTERY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
FORD, TRAVIS DEROME, APD: SIMPLE BATTERY Released;
HEPNER, RICHARD ALAN, APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
HOWARD, TORIENO JARRELL J., SO: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, DEXTER CORDEREL, APD: STALKING -- MISDEMEANOR Released;
MELTON, SHANEL RENEE, SO: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
MILLEDGE, JAROD FREDERICK, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
MOREY, AUSTIN BLAINE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MYLES, ANTHONY LAVON, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
PITTS, JIMMY BERNARD JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
REEVES, ANTHONY LATROY, APD: RAPE Active;
SAULS, TIMOTHY SHAUN, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, XAVIER WILLIAM, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JANUARY 27
ANDERSON, OCTAVIOUS BERNARD, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
BARKLEY, QUINNIKA LA`SHAE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAO, JANIS YEN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DAO, TIFFANY KAY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARVEY, JAKARIS LATRICE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT Released;
IRVIN, MARY LOU, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
JONES, TONEKQUA LAVON, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; NO INSURANCE Released
KING, EMANUEL ONTARIO, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
KNIGHT, DONNELL JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, KYLA GABRILLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MAYBERRY, PAUL MARKS, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active;
PEMBERTON, JOWASKEE ANTWAN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, LETRE SHOVON, APD: PROBATION VIOLATION Released;
SMITH, TROY GAYLORD VARNER, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WALLS, ALLISSA NICOLE, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, JOHNDARIOUS CHRISHON, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active;
WOMACK, CHARLES THOMAS APD: CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE DANGEROUS DRUG/WEAPONS Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active.
JANUARY 28
GOSEER, STEVE LANORRIS, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
LEWIS, SADARIUS DUQUAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
POUNCIL, DAPHNE MIGNON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
PRIDGON, KARRIE HOLTON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active.
JANUARY 29
BROUSSARD, CAMERON ANTWAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BROWN, CARMEN LINA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
BROWN, REMBERTO BROWN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
CHAPPELL, ERICA LATRECE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
DURHAM, TRENELL O`NEAL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KIMBROUGH, ROBERT JACORY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE ASSAULT Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
MACK, MARIAH DENISE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Active;
OFFORD, CORNELIUS JAMALE, AFD: ARSON -- FIRST DEGREE, SINGLE OCCUPANCY DWELLING Active;
STEVENS, CHRISTOPHER MAURICE, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Active;
WALKER, QUANTAVIA SHAKURIA, APD: DISCHARGE FIREARMS ON PROPERTY OF ANOTHER Released;
WILCOX, MALKELA BRECOLE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active.
JANUARY 30
BARKSDALE, MICHAEL VAN, GSP: FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SECURING LOADS ON VEHICLES Released;
BROWN, AVRIANNA TAKEILA, SO: WITNESS CONTEMPT Released;
CHESTER, JARRELL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
CUTLEY, ROBERT MONTAVIOUS III, APD: THEFT BY TAKING - ALL OTHER (MISD) ($1500 OR LESS) Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HENDERSON, WENDELL LEE JR., OTHER: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JAMES, COLVIE JARRELL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
KEATON, TERRANCE DEWAYNE, OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
McCLELLAND, JASON EUGENE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MILLS, TYLER CAMERON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
OLIVER, KENYETTA LATRICE, APD: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH DAMAGE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
STETTER, JOSEPH GREGORY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEWART, TOMMY CHARLES III, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, MARKIVIA SHANTA, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released.
JANUARY 31
CELLARS, TIMOTHY LAMAR, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
GREEN, KELCIE BREANNA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
HALL, DAHQUANAH KAWANDRIS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HIGHTOWER, TRACY IEISHA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HUDSON, JONATHAN EVAN, APD: DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
JACKSON, ANTERRIO LYCHONE, APD: SIMPLE ASSAULT Active; SIMPLE BATTERY Active; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; RECKLESS DRIVING Active;
JAMES, JOHNATHAN ALLEN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; TAG LIGHT REQUIRED Active;
KEITH, KE`SHAWN SHOMARI, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
KING, ANGELA RONAE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
MANRIQUEZ, ANTHONY GRIJALVA, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
MATHIS, WAYNE KEITH, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
O`BRIEN, MICHAEL JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SAILS, DANIEL MONTEZ, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STRICKLAND, ABBIGAIL BROOKE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
WALKER, JAHEIM TYKE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WHITE, DONYAE DURELL, SO: PROBATION VIOLATION Released.
FEBRUARY 1
BRASCOMB, ASHLEY NICOLE, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; NO PROOF INSURANCE Active;
BROWN, BYRON MONTRAVIOUS, OTHER: PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
FRANKLIN, RODNEY JOSEPH, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
MANSFIELD, RUFUS GREG, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ORR, MONTRELL MARQUIZ, ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; RECKLESS CONDUCT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active
PACE, SEANTAGO DEMARKYS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
SMITH, SARAH, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
SPENCER, MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEWART, MATTHEW ANTONIO, SO: IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WALKER, JACOVIUS JAMAAL, DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; CRIMINAL TRESPASS Active
WALLACE, STEPHANIE DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
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