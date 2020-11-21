These are bookings for Nov. 12-18 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 12
AMOS, QUANTESE NICOLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BRANTLEY, TERRANCE MARQUESE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CHANEY, GEORGE PARNELL, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FAIL TO YIELD AT STOP SIGN Released;
COLEMAN, DEION DEMARK, APD: PROBATION VIOLATION Active;
COLEY, LORENZO OSCAR III, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
GOODMAN, DAMON GAGE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GREGSON, MARK STEVEN, DCP: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HALL, KEVIN ANQUAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, CARLA LATRICE, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
JOHNSON, TYLA ANGENIQUE, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
JORDAN, CHARMAINE LAMARR, APD: PAROLE VIOLATION Active;
LAMAR, PATRICIA ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
MATHIS, LATARSHA STEVENS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
MILLEDGE, JAMAYA PRINCESS, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
PORTER, DELYNCIA MASHIRIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RANSOM, DIAMOND IYANLA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
RIDDLE, DAVID ALAN, APD: OBSTRUCTION OR HINDERENCE OF EMT/MEDICAL PROFESSIONAL -- FELONY Active;
ROBINSON, ANTONIO DEMOND, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SAXON, TENO MAURICE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SHEALY, DOUGLAS LUTHER, DCP: PROBATION VIOLATION Active; SPEEDING -- STATE COURT Active;
STUBBS, MALIK DARRELL, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
WILLIAMS, TALEASHA KATRISE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released; OFF BOND Released.
NOVEMBER 13
BROWN, KIM MARLON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
CANTY, MARVIN JAMES, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
CARTER, REGINALD EUGENE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
FLACK, DEBRA LOUISE, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
GREEN, ANTHONY ANTUAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOWARD, SHELIA DENISE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released;
JACKSON, MARY ODELL, APD: LOITERING/PROWLING Released;
JENKINS, TERIVIO ANDRY, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Released;
JONES, OLIVER WENDELL, PAR: PAROLE VIOLATION Active;
McCULLOUGH, SHAROD DEMETRICE, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
MILES, RICKIYAH O`MESHIA, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MILLER, ALEXIS CHANTELLA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MOORE, BREUNA CHANDANAE', APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PEARSON, MARVIN RICKEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RODRIGUEZ, OSBALDO, APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
WATSON, PETER DARRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, KENYA NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WOODARD, ANDREAL JERRARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WRIGHT, GREGORY MALIK, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released.
NOVEMBER 14
ALBRITTEN, MARION KEVIN JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
CURRY, EARNEST ANDRA JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HARRIS, VARNARIO TRAVENE, SO: PAROLE VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
JENKINS, JAVIER PEREZ, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LEE, BRIAN DANIEL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MOSLEY, KENNETH ORLANDO, GSP: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
RODDY, ANQUSHERRIE RASHO L., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SHERMAN, CARLOS SANTIAGO, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WEST, ASHLEY DAWN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
NOVEMBER 15
BANKS, MICHEAL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE, SECOND CONVICTION Active; PROBATION VIOLATION Active;
BASILIO, JORGE SOLIS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CARPENTER, KELLY MICHELLE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CHAPMAN, DONALD CRAIG, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released; PUBLIC INDECENCY -- URINATON OR DEFECATION Released;
IBACH, LENARD SHANE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KNIGHT, MICHAEL RASHAD, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MERCER, BREANNA NICOLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
POWELL, SHAVORIS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
ROBINSON, CHAKARIE DEANGELA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
TEEMER, WILLIE ROGERS II, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WALLER, AMANDA LYNN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
NOVEMBER 16
BISHOP, JESSICA DAWN, APD: PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released;
BROWN, PERRY LORENZO, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
HARPER, ROBERT HERBERT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOLTON, MALIKA TAKESHA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
JACKSON, FANORIS LYCHONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, KAIR`SHA ANTONIA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
LLOYD, TRINTY CHLOE TRESOR, APD: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MACK, KONTERRIAS DEMOND, PROB: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PAROLE VIOLATION Active;
MASON, JOSHUA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
McWHORTER, MARTAVIS DEYON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MONROE, DEVON ANTWAN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
SANDERS, KENNETH MAURICE, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
SHARPE, DONNIE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SHEPPARD, KANIYA KIARRA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
STEWART, CEDRIC C., APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; IMPROPER LANE CHANGE Released;
WALKER, DRAVONTE TREQUAN. APD: ENTERING AUTOMOBILE Active.
NOVEMBER 17
BASS, FOSTER LEON, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
BOULTINGHOUSE, ETHAN MICHAEL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, THOMAS BELL III, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURE, SALES, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
COLBERT, WILLIE B., APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Released; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
CULBRETH, DEVIN LANE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, ROBERT LEE JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
HAVIOR, JACQUAVIAN KERRON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ISLER, TAHJALYN RENE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, TEURON DONTREL, GSP: PROBATION VIOLATION Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active;
KENDRICK, TEANA SHARION, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
KING, LORENZO KENTAVOUS, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
McDOWELL, ANDREW JACOREY, APD: AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Released
POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; CRUELTY TO CHILDREN -- DEPRIVATION OF NECESSARY SUSTENANCE Released; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Released;
MOSELY, GABRIEL ALEXANDER, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
SHORTER, JASHAWN RYSHEE, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; CRUELTY TO CHILDREN -- DEPRIVATION OF NECESSARY SUSTENANCE Released; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Released;
SMALL, KENTAVIS DEVONTAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
TERRY, TYLER LASHON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WATKINS, TAIWAIN DREWSON APD 256450: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
WILLIAMS, UNESIES MARKELIUS, APD: SIMPLE ASSAULT Released; DISORDERLY CONDUCT Released.
NOVEMBER 18
ANGLIN, ANTHONY CHASON, DCP: FAILURE TO APPEAR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BARLOW, ETHAN OCTSETIAN, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
BURNETTE, TERRY ALLEN, GBI: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
FLETCHER, JOHNNY B., GBI: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
FRAZIER, JAVONTA TRINARD, GBI: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
GIBSON, KENYA SHA`KETA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HAYES, PEARLINE KEGLER, SO: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Active;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, MAREO KARON, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, TERIVIO ANDRY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, NAKENDRIA LASHAY, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
RICHARDSON, TIMOTHY MATTHEW, SO: PROBATION VIOLATION Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
ROBINSON, WILLIE ERNEST, GBI: CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURE/SALE/DISTRIBUTION/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
ROME, JORDAN CHRISTOPHER, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
STROUD, JARRELL LECONTE, GBI: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WTH ALTERED ID MARK (OTHER THAN MOTOR VEHICLE) Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAINY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
VERNEY, PAMELA ROSE, GBI: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SALE, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active.
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