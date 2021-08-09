These are bookings for July 29-Aug. 4 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 29
CASTO, SHANNON PATRICK, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CLEMONS, DANIEL PAUL, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
FORRESTER, JOHN WILLIAM, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
FRANKLIN, JOHNATHON IRVING, APD: COMPUTER THEFT Released;
FRAZIER, JOEL KESHOD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HALCHAK, ANGEL ANN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HALLOCK, COREY LEE, U.S. MARSHAL: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HUFF, JAPAN BRIANNA T., APD: COMPUTER THEFT Released;
HUNT, CINDY LYNN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
JOHNSON, BRANDON MARTVIOUS, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JONES, JAMES EDWARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, KENDRICK RASHON, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
KING, JEMARO LARON, APD: COMPUTER THEFT Released;
LANE, OLLIE RUTH, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
NEWSOME, SHONDREKA LASHAY, APD: COMPUTER THEFT Released;
SMITH, RODRIQUIS ALEXANDER, ADDU: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WILLIAMS, TYMESHIANNA KELIS, APD: PROBATION VIOLATION Released;
WRIGHT, CEDRIC LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JULY 30
DIXSON, TANADA RACHEAL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FEDD, TRENARD JAMAL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GIDDENS, CAMYLJAH MIGUEL, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLLEY, DEMONTREAL ALOU, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HOLLIS, JEREMY CHRISTIAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HUTTO, VERNECIA SELMAN, DCP: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
MOORE, ISAAC III, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOSLEY, SANDY DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PRICE, JOHN GARY, DCP: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
ROGERS, RUFUS DOUGLAS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
SCOTT, ANTHONY GLENN, DCP: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN -- FELONY Active;
SORRELL, ULYSSES, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active.
JULY 31
BUSH, WILLIAM TREY III, SO: IMPROPER OR UNSAFE TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, OTHER Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Active; PASSING VEHICLES PROCEEDING IN OPPOSITE DIRECTIONS Active; RECKLESS DRIVING Active; PROBATION VIOLATION Active; STOP SIGN VIOLATION Active;
BYRD, NATAYVIS NOSHINTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
GREEN, KIARA KENTRELL, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
ROBINSON, TRAGARIUS CORTEZ, APD: IMPEDING TRAFFIC FLOW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released;
SMITH, CHRIS ANTWAN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SMITH, QONTRECE TANQILLER, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, DYNESHIA AKERIA, APD: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; IMPROPER LEFT TURN Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released.
AUGUST 1
BROWN, GERALDINE SMITH, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CAHILL, JESSICA SPAULDING, APD: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HIGHTOWER, KATRINA MONEKE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
KIMBROUGH, SHAPHINA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Released;
LAMAR, CHRISTOPHER BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
TIMLEY, CAUNTAE YANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WASHINGTON, JOHNNY JAMES, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
AUGUST 2
BELL, McARTHUR BERNARD, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BLANKENSHIP, TIFFANY LEANN, DCP: BATTERY Active;
BOONE, ANGELA RENEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FISHER, JONATHAN JERROD, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
FLOYD, JORDAN TERRELL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
ISLAND, BRESHUNDRA ADRIENNE, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
JACKSON, DERRY DEMONTE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
LOVE, CAMERON DESHAWN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MACKROY, LACONTE ARTREZE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
MOBLEY, LEONARD K., SO: PROBATION VIOLATION Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
OLSON, MATTHEW PHILIP, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PARRIS, REGINALD GARNELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SOLOMON, ALONZO DEVON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; PAROLE VIOLATION Released; AGGRAVATED STALKING Released; SIMPLE BATTERY Released; ELECTRONIC TRANSMISSION/POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY Released;
STRINGER, QUINTAVIUS DENZEL, ASU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WALKER, MARCUS LEANDER, SO: PAROLE VIOLATION Active.
AUGUST 3
ALFRED, WOODROW, SO: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active;
BOATWRIGHT, MARTY HOMER, SO: COMPUTER THEFT Released
BOOKED, IN ERROR 18524: Released;
BROWN, VONTREASA DESHANNON, APD: DISORDERLY CONDUCT ActiveL
COLE, RANDY EDWARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
DAVIS, ROBERT LEE III, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
DOUSE, ALEXIA FAITH, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HENDERSON, AUGUST RAE, SO: SIMPLE BATTERY Released; RECKLESS DRIVING Released;
JOHNSON, JAROYIUS TABYIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
KEATON, LEORN JR., ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released;
MATHIS, YOLANDA NICOLE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PARKER, MATTHEW SCOTT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, TYQUEZ VASHON, SO: SIMPLE BATTERY Released; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Released;
SHAVERS, CHARLES JR., SO: PROBATION VIOLATION Released; PAROLE VIOLATION Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
SLOAN, RICARDO ANTONIO, APD: SIMPLE ASSAULT Active;
STEWART, EDDIE BERNARD, SO: BATTERY Active;
THOMAS, WENDELL KARL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WEAVER, JOHN ASHLEY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, ALVIN JR., ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released.
AUGUST 4
BALLARD, EDWARD VENIS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active;
CARTER, STANLEY LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
GAMBINO, DAVID JOSEPH, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
HUNT, ANTHONY CAUTED, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
KEGLER, DEVONTA JUWAN, SO: MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Active;
REESE, NERAVIOUS KALAJAI, SO: ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Active; OFF BOND Active.
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