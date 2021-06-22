JUNE 3
ANTHONY, LATASHA LASHOND, GSP: FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
BILLINGSLY, ANTWAUN ROBERTS, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
BRANCH, SELENA DIANNE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BROWN, TELISA NICOLE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
CODY, ISRAEL, PAR: PAROLE VIOLATION Released;
DANIEL, ALAN SCOTT, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FARMER, DIQUAVIOUS KENTREL, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AAGE PRESENT Released;
HEARD, TIMOTHY RAY, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
HUMPHREY, KORLISHA JOHNSON, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES OF 6-16 Released;
INGRAM, EDDIE LAMEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
IRVIN, DORIAN SERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LOYD, WAYNE DWIGHT, APD: CHILD MOLESTATION Active; OFF BOND Active;
MOREE, KIMBERLY MICHELE, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; BATTERY Active;
MOREE, MICHAEL STIPE, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ROBERTS, JORDAN DANIEL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
SABIR, SHAH USHMAH, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SMALL, DARUIS DARELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TERRY, JAMES, PROB: PAROLE VIOLATION Released;
WIMBERLY, BARBARA ANN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
JUNE 4
ANTHONY, KONTTERIOUS DONTE JR., SO: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active;
BRAMLETT, ASHLEY DANIELLE, OTHER: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
DOYAL, SARAH JOHNSON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARPER, TIMOTHY LAWRENCE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE ASSAULT Released;
LOUD, ROBERT HENRY JR., ADDU: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
NELSON, RASHARD NAKEEWAH, SO: MURDER Active;
PALMER, CAMERON BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
TOWER, JARED, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WAGES, MIRACLE FAITH, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
WILLIAMS, ROBERT, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
JUNE 5
HOBBS, TIMOTHY KESHON, APD: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, CHASSITY DENISE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, MERCEDES SAVANNAH, APD: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
McAFEE, CHARLES ALLEN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MIKEL, JEREMY ALEXANDER, DCP: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; POSSESSION, DISPLAY, USING FALSE, FRAUDULENT, ALTERED ID DOCUMENT Released;
RANDALL, BARON BENARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WARE, KEVOSKIE SHENQURIOUS, ADDU: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
WATSON, PETER DARRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
WOOLBRIGHT, TYRUN ASH`ZAVIER, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active.
JUNE 6
CONLEY, HUBERT MARK, GSP: NO INSURANCE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
FLETCHER, JERON AMIR, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JENKINS, VONTURESSIA ANN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
McDONALD, ANDREW JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
SULLIVAN, JIMMY LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALKER, CORY JERMAINE, APD: PROBATION VIOLATION Active.
JUNE 7
ANDERSON, ASHLEY LAHAYES SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BANDY, GRADY LAMAR, SO: PAROLE VIOLATION Active;
BANKS, JOSHUA JARROD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; RECKLESS CONDUCT Released;
GATLIN, JADA VANESSA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GREEN, GOLONZA SHANTA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
HOLMES, EDDIE LORENZO, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
MATTHEWS, ROBERT WILLIAM, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
SPRIGGLE, ROBERT MASON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, JUSTIN JERRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
WILLIAMSON, NATHANIEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JUNE 8
CABRAL, RAFAEL JUNIOR, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CALLAWAY, LARRY, APD: RECKLESS CONDUCT Active;
CHILDS, DAVID JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; RECKLESS DRIVING Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active;
EADY, NAKIJON TAIJONI, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
MILLER, SALANTA SHAESSENCE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PINKARD, PAMELA LEEDRA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
RANSOM, ANTONIO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
SHELTON, LASHONDA CHANEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, ZACHARIAS EDWIN, APD: INVOLUNTARY MANSLAUGHTER -- FELONY Active;
WALKER, ALYIAH ANN, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released.
JUNE 9
ANTHONY, DERRICK BENARD, SO: RECKLESS CONDUCT Active; SIMPLE BATTERY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
BROWN, DONTA BERNARD, MARS: CITY COURT SENTENCE Active;
FLETCHER, JOHNNY B., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FORD, JASMINE JAMESHIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
FOSTER, JALANCE ERELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
GRIFFIN, JAMIE NICOLE, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
HART, AUTUMN NOEL, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
HAYES, KENNETH BERNARD, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
HILL, DEADRA LANETT, SO: DANGEROUS DRUGS BY FRAUD, FORGERY, CONCEALMENT OF FACT Released;
HUNTLEY, DAQUEZNY ANTRAVIOUS, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active
LAMBERT, JOHN WESLEY, GSP: SCHEDULE I OR II -- POSSESSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS, FRAMES PROHIBITED Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active;
PALMER, TRESHAWN TYRIK SO: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; HOME INVASION FIRST DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
RIGGINS, JABORREE GYROD, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMAS, PHILLIP MICHAEL SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; ESCAPE -- MISDEMEANOR Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
TOOMER, INNIS AMERICA, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.