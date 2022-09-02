These are bookings for Aug. 25-31 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 25
CAMPBELL, MANUELLA RENEA, SO: OFF BOND Released
CAWTHON, ZECHARIAH JOSHUA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DAVIS, MOSES LEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HALL, DERRICK CORNLEIUS, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JACKSON, BRITTNEY NICOLE, DCSP: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
MITCHELL, WILLIE JAMES JR., SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
RICHARDSON, TIMOTHY MATTHEW, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SIMMONS, CAREY LECONTE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WINCHESTER, ROBERT DEONTA, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active.
AUGUST 26
DARITY, MONTRAVIOUS BERNARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- FIREARM Active;
DAVIS, DONTAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DUNCAN, ASHANTI AYANNA SHANEIL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FLORIDA, NATHAJIA ANTALYA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HIGHTOWER, KATRINA MONEKE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
HILL, ALVIN MILTON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HOOVER, ROBERT JOHN, SO: THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
IRVIN, DORIAN SERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
JACKSON, TASIA LASHAE, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
MAGEE, ALASTA ALTESSE, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
MARTIN, TARRANCE SORRELL, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
McWHORTER, MARTAVIS DEYON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
NELSON, KITYAH SHERVON, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
PERRY, DESMOND LAKEY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; PUBLIC INDECENCY -- SAGGY PANTS Released;
TOBIAS, ROY CALHOUN, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WHITE, EBONI PAULETT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- ALLOWING CHILD TO WITNESS ACT -- THIRD DEGREE Released;
WILLIAMS, DERRICK LAVARR, APD: CRIMINAL TRESPASS Active.
AUGUST 27
ANDERSON, ISAIAH MOSE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
BROWN, RAEKWON JAMAL, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; PAROLE VIOLATION Released;
CLARK, DONTAVIOUS LAMAR, SO: OFF BOND Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
COMER, MELVIN JOSHUA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
RYDER, JOSEPH TAYLOR, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
SEWELL, TISHA LYNNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
SHERMAN, JMYIAH NICOLE, APD: CHILD MOLESTATION Active; SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Active; CHILD MOLESTATION -- MISDEMEANOR, VICTIM IS 14 BUT LESS THAN 16 Active;
SIMS, LAYFEETE MONIQUE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
WARD, CHRISTOPHER LASHARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WIGGINS, JAMARI AKINS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, PRISCILLA SHERON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
AUGUST 28
BELL, BRYAN CARLOS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BUTTS, JACORY ANTWAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GOINES, SABRINA TAYLOR, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HARDAGE, DEVIN DEMOND, APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JORDAN, DEXTER GLEN, APD: THEFT BY TAKING -- ALL OTHER $1,500 OR LESS Released;
JOSEPH, ROODLY, APD: SIMPLE BATTERY Active; STATE COURT SENTENCE Active;
KEELEY, XAVIER ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
KETCHUM, DONALD WAYNE, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
RECHER, CLINTON BUCHANNAN, DCP: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WHITE, JABARIUS TYHEEM, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; RAPE Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; KIDNAPPING Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active.
AUGUST 29
AINA, FELA JORDAN, SO: THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active;
ALLEN, LAURA BESS, SO: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released;
BLAKE, ALICIA NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GOHMAN, LECIL RENAE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JONES, TIFFANY MARSHALL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- CAUSING EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Released;
MACKEY, JERRALD TODD, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
MARTIN, ELGIN DONTREL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
POLLARD, MIRIAM ALESIA, DCP: PUBLIC DRUNKENNESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
RODRIGUEZ, OSBALDO, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
WARD, BILLY JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WORTHY, QUINTERIUS TRAVON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active.
AUGUST 30
ADAMS, LADARRON DENNARD, ADDU: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
AUSTIN, CORENA, MARSHALS: ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BROWN, ANTHONY NATHANIEL, OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
BURRELL, ASHUMBRIA MONCIA SO: PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, QUINTRAVION, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
DANIELS, CHRISTOPHER LEON, DCP: DISTRACTED DRIVING Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DANIELS, JASON LAMARR, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
FORD, SOPHIA WILLIAMS, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
GREEN, JALIN ALEXANDER, APD: AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
HIGH, KORTEZ HASSANI, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
LOCKHART, TYEESIAH DENICE, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active;
MACK, KOVORSHIA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
MOSLEY, JAKAYLA LAPAIGE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PRICE, SYKEISHA IEASA, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RICHARDSON, JESSIE LEE III, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
RICHARDSON, RODRIQUEZ SHAUN, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
WADDELL, BENJAMIN EUGENE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WINGFIELD, DONTAVIOUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Active.
AUGUST 31
BONNER, JAMAL HYKEEM, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
CAMPBELL, LAMAR KEITH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FOSTER, LEVORIS ANTOINE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
FOSTER, MORRIS JACOB, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
GRIER, LATIVIA LASHON, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
GRUBBS, MARGARET GAUTNEY, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; AGGRAVATED STALKING Active;
HENDERSON, SHAYLA SHAELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JACKSON, AKEEM SIRMOSKI, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
SAPP, WILLIE MICHAEL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HARASSING PHONE CALLS Released;
SHEPPARD, TYRONE, DCP: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active;
WILSON, ELIZABETH MARIE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
WISDOM, MARLON ALLEN, PROB: PROBATION VIOLATION Active.
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