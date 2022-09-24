Dougherty Jail Report

SEPTEMBER 8
CARTER, MAURICE DEONTRIL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ESPINOZA, SCOTT ALLAN, APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Released;
FLETCHER, TIMOTHY DEWAYNE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
FLOWERS, RANDY MONTAVIOUS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GOUDE, TIMOTHY, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
GREEN, JERMOSKI STEVEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOPKINS, ANGIE JEANNINE, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
JENKINS, COVEUN DEONTRE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, DEXTER CARVETT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MYRICK, ERICA LATISHA, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
NELSON, CURTIS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OLIVER, MICHELLE NICOLE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
SMITH, KAMBRIONNA D., SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, KEYDRUM BERNARD JR., SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WATSON, STEVEN RASHAAD, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active
BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, ANGIE JEAN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released.
SEPTEMBER 9
ATKINS, MICHAEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
COOPER, RYAN TIMEL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN — ALLOWING CHILD TO WITNESS ACT, THIRD DEGREE — Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
HARVEY, STANLEY ORON, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
JOHNSON, JAIME D., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, TYLER EUGENE, SO: ARMED ROBBERY — FIREARM Active;
McDANIEL, JAMARIOUS NASHON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MILLER, DONALD RAY JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
RICHARDS, DORIAN JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, QUATAVIUS RASHAWN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, ASHLIE MICHELLE, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
SEPTEMBER 10
DANIELS, ISIAH, DCP: ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active;
FINDLEY, CHRISTOPHER BAZIL, APD: PUBLIC INDECENCY — ACTUAL OR SIMULATED ACT OF SEX OR MASTURBATION Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
GRIFFIN, KENDRICK MAURICE APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; DUI — PER SE 0.08 Active;
HENRY, JENNINGS BRYAN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
HICKS, THOMAS JAMIEL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Released;
LAMAR, MALACHI RYAN DONE, APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18 MISDEMEANOR Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active;
PHILLIPS, JAMES ALBERT JR., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
RAMEY, IVAN DESHAWN, DCP: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Released; BATTERY Released;
STEGEMILLER, ROBERT CODY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
SEPTEMBER 11
CHAPMAN, STEPHEN WAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
GARCIA, MARIO JEFFERYS, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
IRVIN, DORIAN SERNARD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active;
LAWRENCE, LAWILLIAM KENTRAVIOUS, SO: FALSE IMPRISONMENT Active; KIDNAPPING Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
McCLENDON, CAPTORIA MARIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
ROBINSON, MICHAEL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
SIMS, ANTWAN LANIER, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
SEPTEMBER 12
ALDRIDGE, ERIC BERNARD, SO: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;
DAWSON, GERNARD MONTRELL, SO: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN — FIRST DEGREE Released;
EULO, CHRISTINA VAL LYNN, SO: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
FRAZIER, ANUDREANNA SANTANA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HUNTER, JALAN KENTRELL, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
JONES, TIFFANY MARSHALL, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
MANSFIELD, RUFUS GREG, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McIVER, KENDRICK MALIK, DCSP: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Released;
MITCHELL, CHRISTOPHER LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MUHAMMAD, AMEENAH AZIZAH KAMEELAH, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OLIVER, JACQUARIUS SHENARD, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active; OWNING, OPERATING OR CONDUCTING A CHOP SHOP Active; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1500 Active;
REESE, JORDAN RAHEEM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
REID, ANNIE MARIE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
WATERS, CYNTHIA CAMBELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITFIELD, ALBERT LEE JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
YARGER, DANNY LYNN, SO: OFF BOND Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
SEPTEMBER 13
ANTHONY, SHAUNTRAVIOUS TARELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
BARNES, WILLIAM EARL JR., APD: FAILURE TO APPEAR Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
BARRENTINE, JOHN MICHAEL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HATCHER, ROBERT NATHAN JR., SO: OFF BOND Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
JEFFERSON, BRANDON JOSEPH, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JENKINS, DAVID JUNIOR, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
MEDLEY, NEYSA NICHOLE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
PRICE, RANDY LEE, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
ROBERTS, LORENZO DEMEDICI, APD: ROBBERY BY INTIMIDATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SMITH, GEORGE EDWARD JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WALLACE, KEELI NYCOLE, GBI: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active;
WILLIAMS, LAKESIA DIANA, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS) Active.
SEPTEMBER 14
COVIN, LISA DENISE, AIRPORT: CRIMINAL TRESPASS Released;
FLOWERS, JORDAN RASHAWN, SO: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
GRIFFIN, JOSEPH RICHARD, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; RECKLESS DRIVING Active; AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HIGHTOWER, KIRWIN DALE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
LANE, KALEB, SO: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Active; SPEEDING — STATE COURT Active;
MAYS, JALEN TERRELL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
MAYS, TYRONE JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MOODY, LENNOX DARYEUS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
SHELTON, EDDIE BENARD JR., OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
THOMPSON, DEANDRE JAMES, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active;
WILSON, HEZEKIAH JOSHUA, SO: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SELL OF Released;
YARGER, TERRY LYNN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY; Released
YATES, TERRELL KIONTAE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
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